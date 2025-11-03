Сибіга про катер з прапором "Вагнера" біля Естонії: Його поява на кордонах ЄС і НАТО показує, що за цією межею немає цивілізації

Фото: МЗС Естонії

Поява російського катера з прапором ПВК "Вагнера" біля кордонів Естонії символізує загрозу варварства та беззаконня, яку несе Росія, і демонструє необхідність посилення обороноздатності України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Цей прапор (ПВК "Вагнера" - ред.) уособлює варварство, воєнні злочини та хаос. Його поява на кордонах ЄС і НАТО наочно демонструє: за цією межею немає цивілізації. Саме тому надзвичайно важливо зміцнювати Україну, яка тримає оборону проти російського беззаконня", - наголосив глава української дипломатії.

Що передувало?

У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва зафіксували російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера".

Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС РФ.

