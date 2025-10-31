Удари РФ по підстанціях українських АЕС не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатому", - Сибіга
Російські удари по підстанціях українських АЕС не могли бути здійснені без участі фахівців "Росатому".
Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.
МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій
Сибіга нагадав, що МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, в результаті російських ударів.
"Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту та порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатому"", - заявив міністр.
Необхідність санкцій проти "Росатому"
Сибіга закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії, обмежити будь-яку співпрацю з нею у сфері атомної енергетики та запровадити санкції проти корпорації "Росатом".
"Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, обмежити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та накласти санкції на "Росатом"",- наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.
Масована атака по енергосистемі 30 жовтня
- У ніч проти четверга Росія втретє з початку місяця здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.
- У Міненерго повідомили, що після ударів частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електрики.
- Згодом у МАГАТЕ заявили, що російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки України.
