Удари РФ по підстанціях українських АЕС не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатому", - Сибіга

сибіга про удари РФ по підстанціях АЕС

Російські удари по підстанціях українських АЕС не могли бути здійснені без участі фахівців "Росатому".

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій

Сибіга нагадав, що МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, що забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, в результаті російських ударів.

"Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту та порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатому"", - заявив міністр.

Читайте також: Блекаут на окупованій ЗАЕС спричинений навмисними діями російських військ, - Greenpeace

Необхідність санкцій проти "Росатому"

Сибіга закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії, обмежити будь-яку співпрацю з нею у сфері атомної енергетики та запровадити санкції проти корпорації "Росатом".

"Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, обмежити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та накласти санкції на "Росатом"",- наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Масована атака по енергосистемі 30 жовтня

  • У ніч проти четверга Росія втретє з початку місяця здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.
  • У Міненерго повідомили, що після ударів частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електрики.
  • Згодом у МАГАТЕ заявили, що російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки України.

Читайте також: Росія почала бити по підстанціям українських АЕС, через це знижували потужність енергоблоків, – МАГАТЕ

+3
Тю. Ще з совка всі копії були у кремлі. І не тільки АЕС - взагалі всього, що будується стратегічного. І документація на ракети, бо розробляли в різних союзних КБ, а збирали вже на расєї..ну а те, що будували вже після розвалу совка, агенти передавали.
31.10.2025 23:29 Відповісти
+1
+1
Та ты Вумний
31.10.2025 23:11 Відповісти
В зв"язку з вище сказаним в мене питання а уся документація усіх Атомних станцій України зараз ДЕ?
31.10.2025 23:23 Відповісти
Тю. Ще з совка всі копії були у кремлі. І не тільки АЕС - взагалі всього, що будується стратегічного. І документація на ракети, бо розробляли в різних союзних КБ, а збирали вже на расєї..ну а те, що будували вже після розвалу совка, агенти передавали.
31.10.2025 23:29 Відповісти
Перед призначеннням на посаду виконувача обов'язків глави СБУ Василь Малюк працював заступником Івана Баканова, про що йдеться в указі №77 від 28 лютого 2022 року. За інформацією з відкритих джерел, 28 лютого Малюку виповнилося 38 років

За день до цього, 27 лютого, Малюка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на якій він пробув близько 11 днів.

Щодо інших посад теперішнього виконувача обов'язків глави СБУ відомо про те, що 21 липня 2021 року його звільнили з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також ще на початку вересня 2021 року Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. На святуванні були високопоставлені правоохоронці, які були пов'язані із розслідуванням справи проти самого винуватця свята.
31.10.2025 23:35 Відповісти
Не тільки по стратегічних об'єктах передавалася вся документація на Сосію. Також всі архіви по людях завжди йшли в архіви Сосії і в ФСБ. Знайомий ще до війни влаштовувався на роботу в спец органи України так СБУ при перевірці його особи робило запрос на всю біографію його і його рідні вплоть до революційного періоду. Знайшли його родичів яких він ніколи і не знав. А також знайшли де похований його дід який загинув в другу світову, і якого всі вважали зниклим безвісти
01.11.2025 00:20 Відповісти
Треба ще додати до Росатому, і ********** з ригоАНАЛІВ, що все здали, що могли московітам, починаючи з бакая при кучмі!
Деркач з сівковичем і бакановим, можуть підтвердити!
31.10.2025 23:28 Відповісти
Капітан очевидність,Сі- бі- гоу
31.10.2025 23:50 Відповісти
Потрібно вимагати щоб санкції накладали на Росатом. Бо це якийсь сюрр, коли терористи Росатому захоплюють українські ядерні об'єкти а по іншим наносять ракетно бомбові удари і за це їх ніхто не карає. Санкції по Росатому повинні бути поки Сосія не звільнить ЗАЕС
01.11.2025 00:13 Відповісти
 
 