Удары РФ по подстанциям украинских АЭС не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома", - Сибига

Российские удары по подстанциям украинских АЭС не могли быть осуществлены без участия специалистов "Росатома".

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций

Сибига напомнил, что МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций, вследствие российских ударов.

"Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома", - заявил министр.

Необходимость санкций против "Росатома"

Сибига призвал международное сообщество осудить действия России, ограничить любое сотрудничество с ней в сфере атомной энергетики и ввести санкции против корпорации "Росатом".

"Мы призываем международное сообщество осудить такие безрассудные действия, ограничить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и наложить санкции на "Росатом", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Массированная атака по энергосистеме 30 октября

В ночь на четверг Россия в третий раз с начала месяца осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Минэнерго сообщили, что после ударов часть потребителей в нескольких регионах осталась без электричества.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины.

