РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5648 посетителей онлайн
Новости РФ по подстанциям АЭС
872 10

Удары РФ по подстанциям украинских АЭС не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома", - Сибига

Сибига об ударах РФ по подстанциям АЭС

Российские удары по подстанциям украинских АЭС не могли быть осуществлены без участия специалистов "Росатома".

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций

Сибига напомнил, что МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций, вследствие российских ударов.

"Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома", - заявил министр.

Читайте также: Блэкаут на оккупированной ЗАЭС вызван преднамеренными действиями российских войск, - Greenpeace

Необходимость санкций против "Росатома"

Сибига призвал международное сообщество осудить действия России, ограничить любое сотрудничество с ней в сфере атомной энергетики и ввести санкции против корпорации "Росатом".

"Мы призываем международное сообщество осудить такие безрассудные действия, ограничить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и наложить санкции на "Росатом", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Массированная атака по энергосистеме 30 октября

  • В ночь на четверг Россия в третий раз с начала месяца осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
  • В Минэнерго сообщили, что после ударов часть потребителей в нескольких регионах осталась без электричества.
  • Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины.

Читайте также: Россия начала бить по подстанциям украинских АЭС, из-за этого снижали мощность энергоблоков, – МАГАТЭ

Автор: 

АЭС (559) МАГАТЭ (457) Росатом (54) Сибига Андрей (691)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Тю. Ще з совка всі копії були у кремлі. І не тільки АЕС - взагалі всього, що будується стратегічного. І документація на ракети, бо розробляли в різних союзних КБ, а збирали вже на расєї..ну а те, що будували вже після розвалу совка, агенти передавали.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:29 Ответить
+1
Перший замісник Баканова - куратор СБУ з безпеки ЕНЕРГОАТОМУ ( той що втік чи котрого судили - треба уточнювати) .
Андрій Деркач - шпигун агент зараз сенатор від Астраханської області, але є ньбюанси.
Кого РИГИ посадили на АТОМКУ

Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:21 Ответить
+1
мовчки в'їбіть по курчатову, всі все зрозуміють.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ты Вумний
показать весь комментарий
31.10.2025 23:11 Ответить
Перший замісник Баканова - куратор СБУ з безпеки ЕНЕРГОАТОМУ ( той що втік чи котрого судили - треба уточнювати) .
Андрій Деркач - шпигун агент зараз сенатор від Астраханської області, але є ньбюанси.
Кого РИГИ посадили на АТОМКУ

Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:21 Ответить
В зв"язку з вище сказаним в мене питання а уся документація усіх Атомних станцій України зараз ДЕ?
показать весь комментарий
31.10.2025 23:23 Ответить
Тю. Ще з совка всі копії були у кремлі. І не тільки АЕС - взагалі всього, що будується стратегічного. І документація на ракети, бо розробляли в різних союзних КБ, а збирали вже на расєї..ну а те, що будували вже після розвалу совка, агенти передавали.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:29 Ответить
Перед призначеннням на посаду виконувача обов'язків глави СБУ Василь Малюк працював заступником Івана Баканова, про що йдеться в указі №77 від 28 лютого 2022 року. За інформацією з відкритих джерел, 28 лютого Малюку виповнилося 38 років

За день до цього, 27 лютого, Малюка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на якій він пробув близько 11 днів.

Щодо інших посад теперішнього виконувача обов'язків глави СБУ відомо про те, що 21 липня 2021 року його звільнили з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також ще на початку вересня 2021 року Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. На святуванні були високопоставлені правоохоронці, які були пов'язані із розслідуванням справи проти самого винуватця свята.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:35 Ответить
Не тільки по стратегічних об'єктах передавалася вся документація на Сосію. Також всі архіви по людях завжди йшли в архіви Сосії і в ФСБ. Знайомий ще до війни влаштовувався на роботу в спец органи України так СБУ при перевірці його особи робило запрос на всю біографію його і його рідні вплоть до революційного періоду. Знайшли його родичів яких він ніколи і не знав. А також знайшли де похований його дід який загинув в другу світову, і якого всі вважали зниклим безвісти
показать весь комментарий
01.11.2025 00:20 Ответить
мовчки в'їбіть по курчатову, всі все зрозуміють.
показать весь комментарий
31.10.2025 23:22 Ответить
Треба ще додати до Росатому, і ********** з ригоАНАЛІВ, що все здали, що могли московітам, починаючи з бакая при кучмі!
Деркач з сівковичем і бакановим, можуть підтвердити!
показать весь комментарий
31.10.2025 23:28 Ответить
Капітан очевидність,Сі- бі- гоу
показать весь комментарий
31.10.2025 23:50 Ответить
Потрібно вимагати щоб санкції накладали на Росатом. Бо це якийсь сюрр, коли терористи Росатому захоплюють українські ядерні об'єкти а по іншим наносять ракетно бомбові удари і за це їх ніхто не карає. Санкції по Росатому повинні бути поки Сосія не звільнить ЗАЕС
показать весь комментарий
01.11.2025 00:13 Ответить
 
 