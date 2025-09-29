РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
1 274 3

Блэкаут на оккупированной ЗАЭС вызван преднамеренными действиями российских войск, - Greenpeace

аэс,заэс,запорожская

Потеря последней линии питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 23 сентября вызвана умышленными действиями со стороны российских войск.

Об этом говорится в исследовании на основе спутниковых снимков международной организации Greenpeace Украина от 27 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Исходя из расположения распределительной станции ЗАЭС и направления линии 750 кВ, Greenpeace оценивает, что повреждение линии произошло в 2-5 км к северу от распределительной станции ЗАЭС, которая проходит к северу от ЗАЭС в направлении реки Днепр. До потери подключения с ЗАЭС не было никаких обстрелов или нападений на линию электропередач. Это свидетельствует об умышленном саботаже со стороны российских войск", - говорится в исследовании.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

В Greenpeace заявляют, что российские структуры, которые контролируют оккупированную украинскую станцию, могут воспользоваться потерей питания АЭС для подключения к энергосистеме РФ.

Читайте также: Россия сознательно не подключает ЗАЭС к украинской энергосети, держа ее в состоянии блэкаута, - "Энерегоатом"

"РФ и "Росатом" могут воспользоваться нынешним кризисом, который они намеренно создали, чтобы попытаться восстановить подключение к временно оккупированной Россией энергосистеме Украины на юге и востоке от ЗАЭС. Следующим шагом могут быть попытки запустить по крайней мере один ядерный реактор", - сказано в заявлении.

Также проанализированные организацией спутниковые снимки свидетельствует о строительстве российскими инженерами линий электропередач протяженностью 201 км между подстанциями в оккупированных Мелитополе и Мариуполе. Строительство началось в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Читайте также: Россия пытается привлечь МАГАТЭ к авантюре по переподключению ЗАЭС, - Сибига

Автор: 

оккупация (10311) Greenpeace (33) Росатом (52) Запорожская АЭС (750)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окупанти ***********, тільки гадити убивати та руйнувати можуть, ще з часів їх війни проти Мирної Ічкерії !!!
показать весь комментарий
29.09.2025 01:45 Ответить
Проблеми ЗАЕС, це проблеми окупанта
показать весь комментарий
29.09.2025 08:06 Ответить
Чому не знищена за рік лінія, яка побудована кац..пами, до ЗАЕС????? Самі ж все зробили , щоб це сталося..тобіш підключення ЗАЕС до електромережі під..рів... Коли будувалася залізниця в Крим по суходолу, то ніхто і не думав її періодично знищувати... то тут зрада..Сама що не є ЗРАДА!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 08:15 Ответить
 
 