Блекаут на окупованій ЗАЕС спричинений навмисними діями російських військ, - Greenpeace

Втрата останньої лінії живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 23 вересня спричинена навмисними діями з боку російських військ.

Про це йдеться у дослідженні на основі супутникових знімків міжнародної організації Greenpeace Україна від 27 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виходячи з розташування розподільчої станції ЗАЕС та напрямку лінії 750 кВ, Greenpeace оцінює, що пошкодження лінії сталося за 2-5 км на північ від розподільчої станції ЗАЕС, яка проходить на північ від ЗАЕС у напрямку річки Дніпро. До втрати підключення із ЗАЕС не було жодних обстрілів чи нападів на лінію електропередач. Це свідчить про навмисний саботаж з боку російських військ",- сказано в дослідженні.

У Greenpeace заявляють, що російські структури, які контролюють окуповану українську станцію, можуть скористатись втратою живлення АЕС для підключення до енергосистеми РФ.

"РФ і "Росатом" можуть скористатися нинішньою кризою, яку вони навмисно створили, щоб спробувати відновити підключення до тимчасово окупованої Росією енергосистеми України на півдні та сході від ЗАЕС. Наступним кроком можуть бути спроби запустити принаймні один ядерний реактор", - сказано в заяві.

Також проаналізовані організацією супутникові знімки свідчить про будівництво російськими інженерами ліній електропередач протяжністю 201 км між підстанціями в окупованих Мелітополі та Маріуполі. Будівництво розпочалося в грудні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

