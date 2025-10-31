Российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины, - МАГАТЭ

В результате российских ударов в ночь на четверг повреждены несколько подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ, атаки повлияли на работу нескольких украинских атомных электростанций.

На Южноукраинской и Хмельницкой АЭС была потеряна одна из линий электропередач, а на Ривненской станции уменьшили мощность двух энергоблоков.

Читайте также: Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искадеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов и подчеркнул важность соблюдения принципов безопасности.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими", - отметил Гросси.

Массированная атака по энергосистеме 30 октября

В ночь на четверг Россия в третий раз с начала месяца осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готовит запас "ядерных" Калибров - журналисты узнали детали

В Минэнерго сообщили, что после ударов часть потребителей в нескольких регионах осталась без электричества.

Наибольшие повреждения понесли сети в центральных и восточных областях:

Область Количество населенных пунктов без электричества Винницкая более 400 Запорожская 148 Днепропетровская 125 Львовская повреждения зафиксированы

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале