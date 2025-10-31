РУС
Российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины, - МАГАТЭ

МАГАТЭ предупредило о рисках после атак РФ

В результате российских ударов в ночь на четверг повреждены несколько подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ, атаки повлияли на работу нескольких украинских атомных электростанций.

На Южноукраинской и Хмельницкой АЭС была потеряна одна из линий электропередач, а на Ривненской станции уменьшили мощность двух энергоблоков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов и подчеркнул важность соблюдения принципов безопасности.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими", - отметил Гросси.

Массированная атака по энергосистеме 30 октября

В ночь на четверг Россия в третий раз с начала месяца осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Минэнерго сообщили, что после ударов часть потребителей в нескольких регионах осталась без электричества.

Наибольшие повреждения понесли сети в центральных и восточных областях:

Область Количество населенных пунктов без электричества
Винницкая более 400
Запорожская 148
Днепропетровская 125
Львовская повреждения зафиксированы

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

