Российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины, - МАГАТЭ
В результате российских ударов в ночь на четверг повреждены несколько подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ, атаки повлияли на работу нескольких украинских атомных электростанций.
На Южноукраинской и Хмельницкой АЭС была потеряна одна из линий электропередач, а на Ривненской станции уменьшили мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов и подчеркнул важность соблюдения принципов безопасности.
"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими", - отметил Гросси.
Массированная атака по энергосистеме 30 октября
В ночь на четверг Россия в третий раз с начала месяца осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
В Минэнерго сообщили, что после ударов часть потребителей в нескольких регионах осталась без электричества.
Наибольшие повреждения понесли сети в центральных и восточных областях:
|Область
|Количество населенных пунктов без электричества
|Винницкая
|более 400
|Запорожская
|148
|Днепропетровская
|125
|Львовская
|повреждения зафиксированы
Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба поширювати галузь і охопити всіх!
хто міг такого чекати від них наприкінці четвертого року війни?
.
тут травень вже не за баром - влада як дбала за шашликі так і дбає...
Зважаючи на те, що оте МАГАТЕ - рашистські прихвостні на кремлівській зарплаті!