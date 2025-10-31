Російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки України, - МАГАТЕ

Унаслідок російських ударів у ніч проти четверга пошкоджено кілька підстанцій, які мають критичне значення для ядерної безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МАГАТЕ, атаки вплинули на роботу кількох українських атомних електростанцій.

На Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС було втрачено одну з ліній електропередач, а на Рівненській станції зменшили потужність двох енергоблоків.

Читайте також: Ігнат про збиття "Кинджалів" та "Іскандерів" під час атаки РФ: Географія обстрілів велика, усюди Patriot немає

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної стриманості поблизу ядерних об’єктів та наголосив на важливості дотримання принципів безпеки.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми", - зазначив Гроссі.

Масована атака по енергосистемі 30 жовтня

У ніч проти четверга Росія втретє з початку місяця здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готує запас "ядерних" Калібрів - журналісти дізналися деталі

У Міненерго повідомили, що після ударів частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електрики.

Найбільших пошкоджень зазнали мережі у центральних та східних областях:

Область Кількість населених пунктів без електрики Вінницька понад 400 Запорізька 148 Дніпропетровська 125 Львівська пошкодження зафіксовано

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі