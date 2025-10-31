УКР
Російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки України, - МАГАТЕ

МАГАТЕ попередило про ризики після атак РФ

Унаслідок російських ударів у ніч проти четверга пошкоджено кілька підстанцій, які мають критичне значення для ядерної безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МАГАТЕ, атаки вплинули на роботу кількох українських атомних електростанцій.

На Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС було втрачено одну з ліній електропередач, а на Рівненській станції зменшили потужність двох енергоблоків.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної стриманості поблизу ядерних об’єктів та наголосив на важливості дотримання принципів безпеки.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми", - зазначив Гроссі.

Масована атака по енергосистемі 30 жовтня

У ніч проти четверга Росія втретє з початку місяця здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

У Міненерго повідомили, що після ударів частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електрики.

Найбільших пошкоджень зазнали мережі у центральних та східних областях:

Область Кількість населених пунктів без електрики
Вінницька понад 400
Запорізька 148
Дніпропетровська 125
Львівська пошкодження зафіксовано

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

