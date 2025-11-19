Последствия массированной дронной атаки РФ на Харьков: пострадали 32 человека, повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду враг массированно атаковал Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударом 3 района

По предварительной информации, враг направил 19 БПЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города.

"Пострадали 32 человека, среди них 9-летний и 13-летний дети, а также 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Шестеро пострадавших госпитализированы. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Из задымленного подъезда многоэтажки было эвакуировано 48 человек, среди которых трое детей.

Повреждения

Повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей, а также расположенный рядом жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания. Кроме того, значительные разрушения понес супермаркет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар БПЛА по детской площадке и гражданскому предприятию в Харькове (обновлено)





















На месте работают все профильные службы. Ликвидация последствий продолжается.

По данным ГСЧС, вражеская атака привела к нескольким очагам возгорания и значительному количеству пострадавших. В Основянском районе загорелись 10 легковых автомобилей возле многоэтажки. Спасатели ГСЧС спасли из дома 51 человека, из них 3 детей.

В Слободском районе горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия. Также поврежден торговый объект.

Читайте также: Метро в Харькове возобновило работу после двух суток остановки













Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Харьков, десятки людей пострадали.