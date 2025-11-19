Последствия массированной дронной атаки РФ на Харьков: пострадали 32 человека, повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на среду враг массированно атаковал Харьков ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом 3 района
По предварительной информации, враг направил 19 БПЛА типа "Герань-2" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города.
"Пострадали 32 человека, среди них 9-летний и 13-летний дети, а также 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.
Шестеро пострадавших госпитализированы. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Из задымленного подъезда многоэтажки было эвакуировано 48 человек, среди которых трое детей.
Повреждения
Повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей, а также расположенный рядом жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания. Кроме того, значительные разрушения понес супермаркет.
На месте работают все профильные службы. Ликвидация последствий продолжается.
По данным ГСЧС, вражеская атака привела к нескольким очагам возгорания и значительному количеству пострадавших. В Основянском районе загорелись 10 легковых автомобилей возле многоэтажки. Спасатели ГСЧС спасли из дома 51 человека, из них 3 детей.
В Слободском районе горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия. Также поврежден торговый объект.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Харьков, десятки людей пострадали.
