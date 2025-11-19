РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
2 481 6

Россия атакует Харьков: в городе взрывы, есть раненые

Россия атаковала Харьков 19 ноября

Россия атакует Харьков. Как сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов, прогремело несколько взрывов, предварительно в Слободском районе, информирует Цензор.НЕТ.

Позже Терехов добавил, что предварительно одно из попаданий было в многоэтажку. На месте возник пожар. Также глава города отметил, что по предварительной информации попадание произошло возле одного из медицинских учреждений.

На данный момент есть информация о раненом враче, повреждении самого здания и автомобилей. Информация уточняется, - добавил Игорь Терехов.

Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит воздушная тревога.

В жилой дом, универсам, гаражи, мед-учереждение попали, пожары сильные пошли, в область массово залезает, ПВО не слышно. Быстро летят бпл. Свист сильный и низко.
19.11.2025 00:53 Ответить
Харкiв - не приоритетний об'єкт!
19.11.2025 01:25 Ответить
Когда собаки будут обссыкать твой гнилой труп - вот это и будет очищение от скверны. Грязная ты кацапская падаль.
19.11.2025 02:57 Ответить
Тобі туди , дрянь
19.11.2025 06:05 Ответить
Харків погано готувався до шашликів Зеленського. Мало за нього проголосувало.
Мало простелили великим крадівництвом доріг для російчьких танків.
Тому так багато обстрілів.
Вам же сказали: "Гірше не буде, зато хоч посміємося".
То харків'яни вже насміялися? Чи ще ні?
19.11.2025 02:49 Ответить
 
 