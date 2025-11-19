Россия атакует Харьков: в городе взрывы, есть раненые

Россия атакует Харьков. Как сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов, прогремело несколько взрывов, предварительно в Слободском районе, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позже Терехов добавил, что предварительно одно из попаданий было в многоэтажку. На месте возник пожар. Также глава города отметил, что по предварительной информации попадание произошло возле одного из медицинских учреждений.

На данный момент есть информация о раненом враче, повреждении самого здания и автомобилей. Информация уточняется, - добавил Игорь Терехов.

Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит воздушная тревога.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар БПЛА по детской площадке и гражданскому предприятию в Харькове (обновлено)