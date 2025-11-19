Россия атакует Харьков: в городе взрывы, есть раненые
Россия атакует Харьков. Как сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов, прогремело несколько взрывов, предварительно в Слободском районе, информирует Цензор.НЕТ.
Позже Терехов добавил, что предварительно одно из попаданий было в многоэтажку. На месте возник пожар. Также глава города отметил, что по предварительной информации попадание произошло возле одного из медицинских учреждений.
На данный момент есть информация о раненом враче, повреждении самого здания и автомобилей. Информация уточняется, - добавил Игорь Терехов.
Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит воздушная тревога.
Мало простелили великим крадівництвом доріг для російчьких танків.
Тому так багато обстрілів.
Вам же сказали: "Гірше не буде, зато хоч посміємося".
То харків'яни вже насміялися? Чи ще ні?