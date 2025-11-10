Метро у Харкові відновило роботу після двох діб зупинки

Харківський метрополітен відновив рух поїздів, призупинений минулої суботи через занадто низький рівень напруги в електромережі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі метрополітену.

"Рух поїздів лініями метрополітену відновлено. У разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено", – зазначається у повідомленні.

При цьому близько 7 ранку Харківський метрополітен повідомляв, що сьогодні не зможе відновити роботу, як і у попередні два дні.

У суботу повідомлялося, що у зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".