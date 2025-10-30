2 620 12
Двое оккупантов не могут понять, что попали в плен: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен двух оккупантов, которые шли на подкрепление захваченной позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами первого допроса россиян. Судя по всему, пленные были уверены, что попали не в плен, а были задержаны соратниками из "союзного" подразделения. Оккупанты до последнего момента не могли понять, что попали в руки украинских бойцов и волновались за свою амуницию и оружие.
Топ комментарии
+8 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий30.10.2025 15:35 Ответить Ссылка
+7 Олександр Томах
показать весь комментарий30.10.2025 15:37 Ответить Ссылка
+5 Kozyuk
показать весь комментарий30.10.2025 15:40 Ответить Ссылка
Слава ЗСУ!
штурмівглистів під дією препаратів. Було таке що 2-3 доби до тями приходять. Не розуміють де вони, що вони і коли вони...