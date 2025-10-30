Двое оккупантов не могут понять, что попали в плен: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен двух оккупантов, которые шли на подкрепление захваченной позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами первого допроса россиян. Судя по всему, пленные были уверены, что попали не в плен, а были задержаны соратниками из "союзного" подразделения. Оккупанты до последнего момента не могли понять, что попали в руки украинских бойцов и волновались за свою амуницию и оружие.

