2 620 12

Двое оккупантов не могут понять, что попали в плен: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен двух оккупантов, которые шли на подкрепление захваченной позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами первого допроса россиян. Судя по всему, пленные были уверены, что попали не в плен, а были задержаны соратниками из "союзного" подразделения. Оккупанты до последнего момента не могли понять, что попали в руки украинских бойцов и волновались за свою амуницию и оружие.

армия РФ (21099) курьез (4072) пленные (2241)
+8
Українська мова чудова! а пси узько гаварящіє дауни
30.10.2025 15:35 Ответить
+7
С#ка, це просто Оскар )))

Слава ЗСУ!
30.10.2025 15:37 Ответить
+5
Два ідіота, які прийшли вбивати українців і знищувати їх міста та економіку.
30.10.2025 15:40 Ответить
Андрофаги сильно на батуте прыгали...
показать весь комментарий
30.10.2025 15:36 Ответить
повезло ванькам....а родичам ні, не буде білої лади
показать весь комментарий
30.10.2025 15:38 Ответить
Багато кацапських штурмів глистів під дією препаратів. Було таке що 2-3 доби до тями приходять. Не розуміють де вони, що вони і коли вони...
показать весь комментарий
30.10.2025 15:40 Ответить
Вот тебе на твоём языке.

30.10.2025 15:41 Ответить
з ноги в голову, до них тільки так доходить.
30.10.2025 15:42 Ответить
Біба і Боба.
30.10.2025 15:57 Ответить
****..а почему не разбиты .. так было бы понятно
30.10.2025 16:05 Ответить
Они явно под наркотой же, это даже по их тупым глазам видно.
30.10.2025 16:06 Ответить
Якісь твариноподібні свинособаки. Особливо той, що справа
30.10.2025 16:14 Ответить
 
 