Трое оккупантов тщетно прячутся в черных мешках от атаки дронов. ВИДЕО

Операторы дронов 3-й ОШБр ликвидировали трех российских штурмовиков, которые залезли в черные мешки, чтобы избежать атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята тщетная попытка оккупантов выжить, опубликована в соцсетях.

"Вражеская пехота в зоне ответственности Третьего армейского корпуса экспериментирует с различными типами маскировок. На этот раз оккупанты натянули на себя ростовые мешки, и несмотря на это были обнаружены и уничтожены нашими FPV и сбрасываниями", - отмечается в комментарии к публикации.

