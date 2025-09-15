РУС
Трое оккупантов тщетно прячутся в черных мешках от атаки дронов. ВИДЕО

Операторы дронов 3-й ОШБр ликвидировали трех российских штурмовиков, которые залезли в черные мешки, чтобы избежать атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята тщетная попытка оккупантов выжить, опубликована в соцсетях.

"Вражеская пехота в зоне ответственности Третьего армейского корпуса экспериментирует с различными типами маскировок. На этот раз оккупанты натянули на себя ростовые мешки, и несмотря на это были обнаружены и уничтожены нашими FPV и сбрасываниями", - отмечается в комментарии к публикации.

армия РФ (20534) курьез (4069) труп (135) дроны (4658) 3-я Отдельная штурмовая бригада (483)
Топ комментарии
+11
Распаковка....
15.09.2025 10:18 Ответить
+9
Упаковка геть порвалася.
15.09.2025 10:17 Ответить
+9
оооо, какие молодцы, сразу со своими мешками, ещё и упаковались сами, только зачем далеко есть что бы подохнуть?
15.09.2025 10:18 Ответить
Чому ж марно? Самообслуговування.
15.09.2025 10:19 Ответить
поспішили залізти...тепер мішки не придатні...
15.09.2025 10:28 Ответить
Смєкалка подвєла
15.09.2025 10:31 Ответить
по матрешками)))
15.09.2025 10:36 Ответить
Гут
Зер гут
15.09.2025 10:36 Ответить
Не марно ховалися
15.09.2025 10:43 Ответить
"Троє свинособак" оновлена версія казки "Троє поросят", де свинособаки вирішили, що будиночки фігня і замінили їх чорними пакетами.
15.09.2025 10:53 Ответить
Невже вони такі тупі , чи прикидаються ?
15.09.2025 10:58 Ответить
Схоже, що всі вони вже були мертві, і прив'язані до стовпів.
15.09.2025 11:24 Ответить
Привязані трупи? Щоб не втекли?
15.09.2025 11:49 Ответить
Девиз кацапской орды: "У нас самообслуживание".
15.09.2025 11:43 Ответить
Блин, испортили неплохие мешки
15.09.2025 12:08 Ответить
 
 