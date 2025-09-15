Троє окупантів марно ховаються у чорних мішках від атаки дронів. ВIДЕО

Оператори дронів 3-ї ОШБр ліквідували трьох російських штурмовиків, які залізли у чорні мішки, щоб уникнути атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована марна спроба окупантів вижити, опублікований у соцмережах.

"Ворожа піхота в зоні відповідальності Третього армійського корпусу експериментує з різними типами маскувань. Цього разу окупанти натягли на себе ростові мішки, та попри це були виявлені і знищені нашими FPV та скидами", - зазначається у коментарі до публікації.

