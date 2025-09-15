УКР
Троє окупантів марно ховаються у чорних мішках від атаки дронів. ВIДЕО

Оператори дронів 3-ї ОШБр ліквідували трьох російських штурмовиків, які залізли у чорні мішки, щоб уникнути атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована марна спроба окупантів вижити, опублікований у соцмережах.

"Ворожа піхота в зоні відповідальності Третього армійського корпусу експериментує з різними типами маскувань. Цього разу окупанти натягли на себе ростові мішки, та попри це були виявлені і знищені нашими FPV та скидами", - зазначається у коментарі до публікації.

+10
Распаковка....
показати весь коментар
15.09.2025 10:18 Відповісти
+9
Упаковка геть порвалася.
показати весь коментар
15.09.2025 10:17 Відповісти
+9
оооо, какие молодцы, сразу со своими мешками, ещё и упаковались сами, только зачем далеко есть что бы подохнуть?
показати весь коментар
15.09.2025 10:18 Відповісти
Чому ж марно? Самообслуговування.
показати весь коментар
15.09.2025 10:19 Відповісти
поспішили залізти...тепер мішки не придатні...
показати весь коментар
15.09.2025 10:28 Відповісти
Смєкалка подвєла
показати весь коментар
15.09.2025 10:31 Відповісти
по матрешками)))
показати весь коментар
15.09.2025 10:36 Відповісти
Гут
Зер гут
показати весь коментар
15.09.2025 10:36 Відповісти
Не марно ховалися
показати весь коментар
15.09.2025 10:43 Відповісти
"Троє свинособак" оновлена версія казки "Троє поросят", де свинособаки вирішили, що будиночки фігня і замінили їх чорними пакетами.
показати весь коментар
15.09.2025 10:53 Відповісти
Невже вони такі тупі , чи прикидаються ?
показати весь коментар
15.09.2025 10:58 Відповісти
Схоже, що всі вони вже були мертві, і прив'язані до стовпів.
показати весь коментар
15.09.2025 11:24 Відповісти
Привязані трупи? Щоб не втекли?
показати весь коментар
15.09.2025 11:49 Відповісти
Девиз кацапской орды: "У нас самообслуживание".
показати весь коментар
15.09.2025 11:43 Відповісти
Блин, испортили неплохие мешки
показати весь коментар
15.09.2025 12:08 Відповісти
 
 