Поранений у зад окупант шкандибає після евакуації до прихистку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована фінальна частина евакуації пораненого окупанта із поля бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілий загарбник самотужки йде до сховку, вилізши із автомобіля. На записі видно, що поранення у росіянина досить курйозне - дуже постраждав зад.
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Може просто травма.
Після любощів з кадирівцем.
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️