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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Поранений у зад окупант шкандибає після евакуації до прихистку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована фінальна частина евакуації пораненого окупанта із поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілий загарбник самотужки йде до сховку, вилізши із автомобіля. На записі видно, що поранення у росіянина досить курйозне - дуже постраждав зад.

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Автор: 

армія рф (17842) курйоз (578) поранення (2816)


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Порвали парус! - так добити! - нах його фільмувати
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09.06.2025 14:37 Відповісти
Это шо, теперь оно получается дважды дырявый?
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09.06.2025 14:41 Відповісти
Многожды 🤣
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09.06.2025 15:10 Відповісти
Вразили "центр прінятія рєшєній", адже всім відомо де розташований їх мозок.
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09.06.2025 14:48 Відповісти
Та я б так впевнено не заявляв що то поранення.
Може просто травма.
Після любощів з кадирівцем.
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09.06.2025 14:54 Відповісти
За немкамі!?На Берлін!? Можем пафтаріть??
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:07 Відповісти
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил конєц! (с) 😁
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09.06.2025 15:14 Відповісти
 
 