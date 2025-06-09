Раненый в зад оккупант хромает после эвакуации в укрытие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята финальная часть эвакуации раненого оккупанта с поля боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевший захватчик самостоятельно идет к укрытию, вылезши из автомобиля. На записи видно, что ранение у россиянина довольно курьезное - очень пострадал зад.

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