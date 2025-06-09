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Раненый в зад оккупант хромает после эвакуации в укрытие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята финальная часть эвакуации раненого оккупанта с поля боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевший захватчик самостоятельно идет к укрытию, вылезши из автомобиля. На записи видно, что ранение у россиянина довольно курьезное - очень пострадал зад.

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армия РФ (19691) курьез (4064) ранение (3397)


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Порвали парус! - так добити! - нах його фільмувати
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09.06.2025 14:37 Ответить
Это шо, теперь оно получается дважды дырявый?
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09.06.2025 14:41 Ответить
Многожды 🤣
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09.06.2025 15:10 Ответить
Вразили "центр прінятія рєшєній", адже всім відомо де розташований їх мозок.
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09.06.2025 14:48 Ответить
Та я б так впевнено не заявляв що то поранення.
Може просто травма.
Після любощів з кадирівцем.
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09.06.2025 14:54 Ответить
За немкамі!?На Берлін!? Можем пафтаріть??
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:07 Ответить
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил конєц! (с) 😁
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09.06.2025 15:14 Ответить
Кацап - иноходец!
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09.06.2025 16:50 Ответить
Літо знаєте, спека. І сонячний удар прямо в сраку! Бяда однако.
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09.06.2025 18:00 Ответить
 
 