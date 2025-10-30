2 715 12
Двоє окупантів не можуть втямити, що потрапили у полон: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВIДЕО
Українські воїни полонили двох окупантів, які йшли на підсилення захопленої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами першого допиту росіян. Судячи із усього, полонені були упевнені, що потрапили не у полон, а були затримані поплічниками із "союзного" підрозділу. Окупанти до останнього моменту не могли утямити, що потрапили до рук українських бійців і хвилювалися за свою амуніцію і зброю.
Слава ЗСУ!
штурмівглистів під дією препаратів. Було таке що 2-3 доби до тями приходять. Не розуміють де вони, що вони і коли вони...