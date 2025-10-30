УКР
Двоє окупантів не можуть втямити, що потрапили у полон: "А где наша амуниция, автоматы?", - "Вы в плену! Просыпаемся". ВIДЕО

Українські воїни полонили двох окупантів, які йшли на підсилення захопленої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами першого допиту росіян. Судячи із усього, полонені були упевнені, що потрапили не у полон, а були затримані поплічниками із "союзного" підрозділу. Окупанти до останнього моменту не могли утямити, що потрапили до рук українських бійців і хвилювалися за свою амуніцію і зброю.

Топ коментарі
+11
Українська мова чудова! а пси узько гаварящіє дауни
30.10.2025 15:35 Відповісти
+8
С#ка, це просто Оскар )))

Слава ЗСУ!
30.10.2025 15:37 Відповісти
+5
Два ідіота, які прийшли вбивати українців і знищувати їх міста та економіку.
30.10.2025 15:40 Відповісти
Українська мова чудова! а пси узько гаварящіє дауни
30.10.2025 15:35 Відповісти
Андрофаги сильно на батуте прыгали...
30.10.2025 15:36 Відповісти
С#ка, це просто Оскар )))

Слава ЗСУ!
30.10.2025 15:37 Відповісти
повезло ванькам....а родичам ні, не буде білої лади
30.10.2025 15:38 Відповісти
Багато кацапських штурмів глистів під дією препаратів. Було таке що 2-3 доби до тями приходять. Не розуміють де вони, що вони і коли вони...
30.10.2025 15:40 Відповісти
Два ідіота, які прийшли вбивати українців і знищувати їх міста та економіку.
30.10.2025 15:40 Відповісти
Вот тебе на твоём языке.

30.10.2025 15:41 Відповісти
з ноги в голову, до них тільки так доходить.
30.10.2025 15:42 Відповісти
Біба і Боба.
30.10.2025 15:57 Відповісти
****..а почему не разбиты .. так было бы понятно
30.10.2025 16:05 Відповісти
Они явно под наркотой же, это даже по их тупым глазам видно.
30.10.2025 16:06 Відповісти
Якісь твариноподібні свинособаки. Особливо той, що справа
30.10.2025 16:14 Відповісти
 
 