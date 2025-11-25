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Новини Відео Порядки у російській армії
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Окупант про мотиваційні заходи в армії РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили - п#здец и ужас!". ВIДЕО

Окупант із 82-го мотострілецького полку ЗС РФ записав відео, на якому розповів про мотиваційні заходи командирів перед атаками на український Вовчанськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин, що його "умовили" йти на штурм, прив'язавши на чотири години до дерева, а його поплічника, який довго опирався і не хотів виконувати наказ йти на штурм, відправили в атаку, причепивши на груди протитанкову міну.

Дивіться: Рашисти скиглять про відсутність води: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВIДЕО

"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - каже він на записі.

Дивіться також: Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) знущання (142) Вовчанськ (557) Харківська область (2813) Чугуївський район (399)
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Топ коментарі
+12
звичайна Расея.

Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
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25.11.2025 14:00 Відповісти
+3
Вадефуль: РФ вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні"
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
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25.11.2025 14:16 Відповісти
+3
Звісно багато. Саме вони і йдуть у вашій армії отим самим "большім колічєством малих групп".
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
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25.11.2025 14:44 Відповісти
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звичайна Расея.

Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
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25.11.2025 14:00 Відповісти
Вадефуль: РФ вербує більше солдатів, ніж їй потрібно для "нелюдського ведення війни в Україні"
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
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25.11.2025 14:16 Відповісти
Ваш народєц зараз смокче і чавкає у всіх під ряд: гребні, попів, старших китайських і менших корейських братів.
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25.11.2025 14:29 Відповісти
Вашому народцю жізнь - копєйка. Тут - не так.
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25.11.2025 14:31 Відповісти
Нормальна людина і за мільйон на м'ясо не продасться.
Тому тут по програмі 18-25 навіть бомжів набрати не можуть.
Бо навіть бомжі не підуть під дурне командування з хєровим забезпеченням.
А ваші - аж бігом. Хоч шанси повернутись за тими 40 тисячами - майже нульові.
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25.11.2025 14:36 Відповісти
Звісно багато. Саме вони і йдуть у вашій армії отим самим "большім колічєством малих групп".
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
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25.11.2025 14:44 Відповісти
У 22-му далеко не всі, хто Верхній Ларс штурмував, були 45+.
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25.11.2025 14:58 Відповісти
Навпаки, пост-фактум.
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25.11.2025 15:01 Відповісти
За себе тільки розписуйся.
У 22-му і багато людей зараз не за гроші йдуть.
Просто відповідальні.
А вже піздаболи з диванів розказують, що не так.
Тому, героям слава!
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25.11.2025 15:03 Відповісти
Тому ***** активно сприяє ісламізації *****стану, бо ісламізація це гарантований середній IQ 85 і диктатор прирівняний до пророка...
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25.11.2025 14:31 Відповісти
Ні, він активно сприяє перетворенню "православія" на щось подібне до ісламу.
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25.11.2025 14:34 Відповісти
Це неможливо в принципі. Дискредитація православя відбувається всюди. Всі православні країни пронизані заздрістю, лінню, корупцією і економічно недієздатні, бо в них процвітає пофігізм, паразитичні настрої і надія на "чудо" бо "вони того варті". ***** знищує православя і тому поступово відбувається заміщення його ісламом, тому що ніяких притомних ідеалів ***** запропонувати не може. Ідея імперської експансії потребує покірного фанатизму і іслам це найкращий грунт для тоталітаризму та експансії (джихад). Коли в кримській школі вішають плакат "Ми хотім мір. Жєлатєльно вєсь." То це і є "соромязливий" джихад...
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25.11.2025 15:00 Відповісти
Я не чув, щоб на росії цілеспрямовано і централізовано закривали церкви та відкривали мечеті.
Заміщення відбувається природним шляхом, як заміщення русні китайцями за схід від Уральських гір.
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25.11.2025 15:03 Відповісти
у кореше прізвище випадково не Матросов ?
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25.11.2025 14:55 Відповісти
Так вам ган*онам і треба...
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25.11.2025 16:36 Відповісти
орк не хочет бути елітою раши
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25.11.2025 16:40 Відповісти
Кнут и пряник, ничего нового!! Если взял пряник, то будь готов получить кнутом, а по другому ни как!!!
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25.11.2025 16:42 Відповісти
Но не ужас, ужас, ужас, а движуха! Сам ***** сказал! Просто ты в его движухе расходничек...
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25.11.2025 21:00 Відповісти
 
 