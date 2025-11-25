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Окупант про мотиваційні заходи в армії РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили - п#здец и ужас!". ВIДЕО
Окупант із 82-го мотострілецького полку ЗС РФ записав відео, на якому розповів про мотиваційні заходи командирів перед атаками на український Вовчанськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин, що його "умовили" йти на штурм, прив'язавши на чотири години до дерева, а його поплічника, який довго опирався і не хотів виконувати наказ йти на штурм, відправили в атаку, причепивши на груди протитанкову міну.
"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - каже він на записі.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+12 Михайло Иляш
показати весь коментар25.11.2025 14:00 Відповісти Посилання
+3 Деніс Войцеховський
показати весь коментар25.11.2025 14:16 Відповісти Посилання
+3 Деніс Войцеховський
показати весь коментар25.11.2025 14:44 Відповісти Посилання
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Мрія рузкіх - вони в заградотрядах і женуть нас на Польщу
Знають про таке відношення - і все одно йдуть натовпами.
Що поробиш. Пощастило ***** такий народець мати.
Втім, більше пощастило тим, чиї за Аллаха без грошей підриватись йдуть.
Тому тут по програмі 18-25 навіть бомжів набрати не можуть.
Бо навіть бомжі не підуть під дурне командування з хєровим забезпеченням.
А ваші - аж бігом. Хоч шанси повернутись за тими 40 тисячами - майже нульові.
Цінність цих юнітів від'ємна: якщо здохне - дєржавє тільки легше буде, не треба його на гражданкє мєнтамі ловити і в тюрмі годувати.
Та і юніт здохнути не проти. Поки живий-здоровий, думає, що розумніший за всіх інших, пропєтляєт і лавє поднімєт. А як куля в руку або дрон під ноги, то вже все, зачєм такая жізнь, калєкой бєсполєзним? Ствол до голови або граната під бронік (як отці-камандіри вчили) - і немає проблем. Ані собі, ані дєржавє. Всі задоволені.
У 22-му і багато людей зараз не за гроші йдуть.
Просто відповідальні.
А вже піздаболи з диванів розказують, що не так.
Тому, героям слава!
Заміщення відбувається природним шляхом, як заміщення русні китайцями за схід від Уральських гір.