Окупант про мотиваційні заходи в армії РФ: "Меня привязывали к дереву на четыре часа. Корешу ТМку к груди привязали и отправили - п#здец и ужас!". ВIДЕО

Окупант із 82-го мотострілецького полку ЗС РФ записав відео, на якому розповів про мотиваційні заходи командирів перед атаками на український Вовчанськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин, що його "умовили" йти на штурм, прив'язавши на чотири години до дерева, а його поплічника, який довго опирався і не хотів виконувати наказ йти на штурм, відправили в атаку, причепивши на груди протитанкову міну.

Дивіться: Рашисти скиглять про відсутність води: "Подвоза воды нет, будем из этой лужи пить". ВIДЕО

"Привязывали к дереву на четыре часа. Страшно, Бабы Яги летают. Не хотел я в этот Волчанск идти, потому что из пацанов никто почти не возвращается. Корешу вообще ТМ-ку к груди привязали и отправили, п#здец и ужас!", - каже він на записі.

Дивіться також: Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО