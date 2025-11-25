Оператори дронів 5-ї ОШБр уразили наземного робота окупантів та ще 4 одиниці техніки. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці уразили 5 одиниць ворожої техніки.
Зокрема знищено:
- 1 бронемашину
- 2 автівки
- 1 квадроцикл
На кадрах також видно, як FPV-дрон влучає по наземному роботу на дорозі, розірвавши його на друзки.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor #591922
показати весь коментар25.11.2025 18:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Амандрапапупа
показати весь коментар25.11.2025 18:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Al Serh #551041
показати весь коментар26.11.2025 08:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар25.11.2025 18:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.11.2025 19:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль