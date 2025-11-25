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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори дронів 5-ї ОШБр уразили наземного робота окупантів та ще 4 одиниці техніки. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці уразили 5 одиниць ворожої техніки.

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Зокрема знищено:

  • 1 бронемашину
  • 2 автівки
  • 1 квадроцикл

На кадрах також видно, як FPV-дрон влучає по наземному роботу на дорозі, розірвавши його на друзки.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

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армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364) 5 ОШБр (180) НРК наземний роботизований комплекс (135)
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Наземний робот жахливо матерився, поки скидав з себе ящики для камуфляжу
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25.11.2025 18:35 Відповісти
В кацапів вже є *********** робот. Цього робота ніхто не може уразити ... , бо він і нах нікому не потрібний
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25.11.2025 18:39 Відповісти
Не треба намовляти, бо цей робот впав, лише тому що був п'яний!
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26.11.2025 08:41 Відповісти
Останні слова кацапського робота: - А мене за що?!
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25.11.2025 18:52 Відповісти
За "калєчько" - 5+!!!
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25.11.2025 19:09 Відповісти
 
 