Оператори дронів 5-ї ОШБр уразили наземного робота окупантів та ще 4 одиниці техніки. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці уразили 5 одиниць ворожої техніки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема знищено:

1 бронемашину

2 автівки

1 квадроцикл

На кадрах також видно, як FPV-дрон влучає по наземному роботу на дорозі, розірвавши його на друзки.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 77-ї бригади "Рубака" ліквідували штурмову групу окупантів та знищили склад БК. ВIДЕО