Операторы дронов 5-й ОШБр поразили наземного робота оккупантов и 4 единицы техники. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады отработали ударными беспилотниками по вражеской технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы поразили 5 единиц вражеской техники.
В частности, уничтожено:
- 1 бронемашину
- 2 автомобиля
- 1 квадроцикл
На кадрах также видно, как FPV-дрон попадает по наземному роботу на дороге, разорвав его на куски.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.
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Igor #591922
показать весь комментарий25.11.2025 18:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Амандрапапупа
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Al Serh #551041
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