Операторы дронов 5-й ОШБр поразили наземного робота оккупантов и 4 единицы техники. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады отработали ударными беспилотниками по вражеской технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы поразили 5 единиц вражеской техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, уничтожено:

1 бронемашину

2 автомобиля

1 квадроцикл

На кадрах также видно, как FPV-дрон попадает по наземному роботу на дороге, разорвав его на куски.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 77-й бригады "Рубака" ликвидировали штурмовую группу оккупантов и уничтожили склад БК. ВИДЕО