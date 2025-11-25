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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы дронов 5-й ОШБр поразили наземного робота оккупантов и 4 единицы техники. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й Отдельной штурмовой Киевской бригады отработали ударными беспилотниками по вражеской технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы поразили 5 единиц вражеской техники.

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В частности, уничтожено:

  • 1 бронемашину
  • 2 автомобиля
  • 1 квадроцикл

На кадрах также видно, как FPV-дрон попадает по наземному роботу на дороге, разорвав его на куски.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

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Наземний робот жахливо матерився, поки скидав з себе ящики для камуфляжу
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25.11.2025 18:35 Ответить
В кацапів вже є *********** робот. Цього робота ніхто не може уразити ... , бо він і нах нікому не потрібний
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25.11.2025 18:39 Ответить
Не треба намовляти, бо цей робот впав, лише тому що був п'яний!
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26.11.2025 08:41 Ответить
Останні слова кацапського робота: - А мене за що?!
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25.11.2025 18:52 Ответить
За "калєчько" - 5+!!!
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25.11.2025 19:09 Ответить
 
 