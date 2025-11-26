Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП
Украина не будет признавать оккупацию Россией каких-либо территорий и не согласится на какие-либо изменения в Конституцию в рамках потенциального "мирного плана".
Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, информирует Цензор.НЕТ.
Красные линии Украины на переговорах
По его словам, никакого признания оккупированных территорий российскими Украина не примет.
"Украина неоднократно говорила, что никаких изменений в Конституцию или никаких фиксаций, признания оккупации быть не может. Это те красные линии, которые обозначил украинский народ. Это и есть та мина, если она будет заложена в договоре или в любом другом документе, то легитимность этого документа сразу будет подорвана. Поскольку это не будет воспринято, в частности, самым важным субъектом –- украинскими защитниками и защитницами. Поэтому, соответственно, это невозможно", - подчеркнул Бевз.
Представитель ОП заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным и он до сих пор (находится - ред.) в периметре обсуждения.
Обсуждение "мирного плана" с США
Бевз пояснил, что задачей на переговорах является убедить всех представителей американской делегации, с которыми украинская сторона работает, в том, что конечный план должен привести к устойчивому миру. А чувствительные вопросы по территориям будут обсуждаться на уровне лидеров.
Бевз призвал быть очень осторожными с использованием терминов "обмен территориями", "уход с каких-то территорий" или "уступки в вопросах территорий".
"Потому что это сразу создает ощущение, что Украина должна отдать то, что Россия еще не завоевала военным путем. Очень четкая позиция украинской делегации заключается в нескольких вещах, и одна из них - то, что окончательные решения по территориям будет принимать исключительно Президент на уровне лидеров. Никогда никто не был более уполномочен там что-то согласовывать именно в этом самом чувствительном вопросе для украинского общества", - сказал он.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вішати цю нечисть треба, щоб не гадила проти України!!
Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.
Джерело: https://censor.net/ua/n3156682
От реально ж жодної порядної людини нема.
тому - кордони 1991 р, хутина в Гаагу, 2 трильйона репарацій з рашки на відбудову України, КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ раша має виплатити моральни і матеріальні збитки від війни , заборона раше мати армію , рашу вон із Радбезу. ( якщо я чогось забула- прошу доповнити)
просто щоб повернути території, треба мати величезну кількість населення, ядерну зброю, гарний ОПК.
Скільки їм кричать УСІ притомні диполломати, патріоти- политики -НАЗВАТИ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ!!!
А чому не називали ? та тому, що гроші треба було відмивати, їздивши по закордонам ублюдку ЄРМАКУ, своїми конференціями миру , поки у той час СМОРТЯЩІЙ МІНДІЧ качав й качав їх - не усі ж переводити Деркачу!