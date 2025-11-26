РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8120 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мирный план США Территориальные уступки
1 118 28

Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП

У Зеленского сделали заявление о признании оккупированных территорий

Украина не будет признавать оккупацию Россией каких-либо территорий и не согласится на какие-либо изменения в Конституцию в рамках потенциального "мирного плана".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Красные линии Украины на переговорах

По его словам, никакого признания оккупированных территорий российскими Украина не примет.

"Украина неоднократно говорила, что никаких изменений в Конституцию или никаких фиксаций, признания оккупации быть не может. Это те красные линии, которые обозначил украинский народ. Это и есть та мина, если она будет заложена в договоре или в любом другом документе, то легитимность этого документа сразу будет подорвана. Поскольку это не будет воспринято, в частности, самым важным субъектом –- украинскими защитниками и защитницами. Поэтому, соответственно, это невозможно", - подчеркнул Бевз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен призвала не допустить силового разделения Украины: Мы откроем двери для новых войн

Представитель ОП заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным и он до сих пор (находится - ред.) в периметре обсуждения.

Обсуждение "мирного плана" с США

Бевз пояснил, что задачей на переговорах является убедить всех представителей американской делегации, с которыми украинская сторона работает, в том, что конечный план должен привести к устойчивому миру. А чувствительные вопросы по территориям будут обсуждаться на уровне лидеров.

Читайте также: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Бевз призвал быть очень осторожными с использованием терминов "обмен территориями", "уход с каких-то территорий" или "уступки в вопросах территорий".

"Потому что это сразу создает ощущение, что Украина должна отдать то, что Россия еще не завоевала военным путем. Очень четкая позиция украинской делегации заключается в нескольких вещах, и одна из них - то, что окончательные решения по территориям будет принимать исключительно Президент на уровне лидеров. Никогда никто не был более уполномочен там что-то согласовывать именно в этом самом чувствительном вопросе для украинского общества", - сказал он.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также: Трамп о территориальных уступках Украины: Фронт движется в одном направлении, РФ и так захватит эти земли

Автор: 

территориальная целостность (308) Бевз (5) Офис Президента (1853) война в Украине (6997)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Цікаво цей незламний Бевз є на плівках Міндіча...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:18 Ответить
+4
Вообще-то это нормы Конституции, которые вы изменить не имеете никакой возможности. И еще напомню как один потужный недонаполеон предлагал разрешить менять границы Украины на референдуме.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
+4
ІДІОТИ!!! Та невже?
Скільки їм кричать УСІ притомні диполломати, патріоти- политики -НАЗВАТИ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ!!!

А чому не називали ? та тому, що гроші треба було відмивати, їздивши по закордонам ублюдку ЄРМАКУ, своїми конференціями миру , поки у той час СМОРТЯЩІЙ МІНДІЧ качав й качав їх - не усі ж переводити Деркачу!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво цей незламний Бевз є на плівках Міндіча...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:18 Ответить
То «двушечку» млн доларів ФРС США відправляє КабМіндіч для деркача, то заяви дивних осіб з опу??? Кого вони за дурнів рахують, оті зелупні-мародери на крові Українців!!???
Вішати цю нечисть треба, щоб не гадила проти України!!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:26 Ответить
Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.

Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.

Джерело: https://censor.net/ua/n3156682
показать весь комментарий
26.11.2025 23:31 Ответить
Прикольно, що можна ткнути у будь-кого навколо ЗЄ пальцем і попадеш у злодія або зрадника.

От реально ж жодної порядної людини нема.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:42 Ответить
Нарешті сказали! Щось довго тягнули.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:18 Ответить
Сказали тільки те що вони не беруть на себе відповідальності. Гундос якщо хоче, погодить капітуляцію, але не вони. Хоча судячи з мармизи алібаби, нічого доброго нам не світить.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:40 Ответить
Дивно! Голова ОПи все погодив - Алі Баба дав добро! А тут радник щось блеє... Кому вірити?
показать весь комментарий
26.11.2025 23:20 Ответить
Тепер діло за малим - вболтати Трампа а Трамп надавив на путлєра
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
Вообще-то это нормы Конституции, которые вы изменить не имеете никакой возможности. И еще напомню как один потужный недонаполеон предлагал разрешить менять границы Украины на референдуме.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 23:26 Ответить
І давно таким стала ОПівська шобла імені агента Козиря?
показать весь комментарий
26.11.2025 23:24 Ответить
Офіс це якась бутафорія - і в них шей радники є
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
ви можете хоч сто разів визнавати, чи не визнавати, в реальності русня продовжує окуповувати наші землі, а ви нічого не можете (чи не хочете) з цим зробити.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
Україна цю війну не починала .
тому - кордони 1991 р, хутина в Гаагу, 2 трильйона репарацій з рашки на відбудову України, КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ раша має виплатити моральни і матеріальні збитки від війни , заборона раше мати армію , рашу вон із Радбезу. ( якщо я чогось забула- прошу доповнити)
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
все це, на жаль, нереально.

просто щоб повернути території, треба мати величезну кількість населення, ядерну зброю, гарний ОПК.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:29 Ответить
Цікаво, а скільки платять вам, "пропагандонам", за всю цю фігню, яку ви цілодобово тут пишете?
показать весь комментарий
26.11.2025 23:44 Ответить
Може годі жити пустими мріями.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:11 Ответить
Який цей бевз розумний - аж страшно...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
Зато прийме фсбшну церкву і руцкий язик. "какая разніца" На плівках Міндіча це радной язик ОП Зеленського
показать весь комментарий
26.11.2025 23:25 Ответить
ІДІОТИ!!! Та невже?
Скільки їм кричать УСІ притомні диполломати, патріоти- политики -НАЗВАТИ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ!!!

А чому не називали ? та тому, що гроші треба було відмивати, їздивши по закордонам ублюдку ЄРМАКУ, своїми конференціями миру , поки у той час СМОРТЯЩІЙ МІНДІЧ качав й качав їх - не усі ж переводити Деркачу!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:28 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 23:32 Ответить
Молодец Володя! Отбрасывай план который путин в пижаме писал в подвалах кремля и потом дал трампу на реализацию. Придерживайся плана Европы и мы победим тогда болотных тварей!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:31 Ответить
руснявые боты разочерованы!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:31 Ответить
Все территории вписаны в Конституцию Украины. Если президент подпишет сдать их, то во первых - это гос измена, а во вторых он не имеет таких полномочий без все Украинского референдума. Так что выкусите все во всем мире!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:31 Ответить
Ви мабуть забули, що "Конституція на паузі"... Коли їм вигідно, то всі вони забувають про існування Конституції, а коли потрібно, то виявляється, що потрібно "дотримуватись Конституції"... Головне, щоб не втратити свою владу.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:49 Ответить
хай спробують, i будуть на гiльцi гойдатись.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:17 Ответить
Так Крим де юре наш а де факто вже 11 років кацапський, так і тут буде .
показать весь комментарий
26.11.2025 23:33 Ответить
Вже вісімдесят років пройшло як кацапи захопили японські південні Курильські острови і не збираються їх віддавати. До цього часу у московитів з японцями не має мирного договору за підсумками другої світової війни.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:01 Ответить
 
 