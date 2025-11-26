Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП

Украина не будет признавать оккупацию Россией каких-либо территорий и не согласится на какие-либо изменения в Конституцию в рамках потенциального "мирного плана".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Красные линии Украины на переговорах

По его словам, никакого признания оккупированных территорий российскими Украина не примет.

"Украина неоднократно говорила, что никаких изменений в Конституцию или никаких фиксаций, признания оккупации быть не может. Это те красные линии, которые обозначил украинский народ. Это и есть та мина, если она будет заложена в договоре или в любом другом документе, то легитимность этого документа сразу будет подорвана. Поскольку это не будет воспринято, в частности, самым важным субъектом –- украинскими защитниками и защитницами. Поэтому, соответственно, это невозможно", - подчеркнул Бевз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен призвала не допустить силового разделения Украины: Мы откроем двери для новых войн

Представитель ОП заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным и он до сих пор (находится - ред.) в периметре обсуждения.

Обсуждение "мирного плана" с США

Бевз пояснил, что задачей на переговорах является убедить всех представителей американской делегации, с которыми украинская сторона работает, в том, что конечный план должен привести к устойчивому миру. А чувствительные вопросы по территориям будут обсуждаться на уровне лидеров.

Читайте также: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Бевз призвал быть очень осторожными с использованием терминов "обмен территориями", "уход с каких-то территорий" или "уступки в вопросах территорий".

"Потому что это сразу создает ощущение, что Украина должна отдать то, что Россия еще не завоевала военным путем. Очень четкая позиция украинской делегации заключается в нескольких вещах, и одна из них - то, что окончательные решения по территориям будет принимать исключительно Президент на уровне лидеров. Никогда никто не был более уполномочен там что-то согласовывать именно в этом самом чувствительном вопросе для украинского общества", - сказал он.

Мирный план США

Читайте также: Трамп о территориальных уступках Украины: Фронт движется в одном направлении, РФ и так захватит эти земли