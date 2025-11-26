РУС
Фон дер Ляйен призвала не допустить силового разделения Украины: Мы откроем двери для новых войн

Урсула фон дер Ляйен о территориальных уступках

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны решительно отстаивать суверенитет Украины и не допустить легитимизации силового пересмотра границ, подчеркнув необходимость усиления давления на Россию и сохранения евроинтеграционного курса Украины. В то же время она заявила об осторожном оптимизме в отношении мирных переговоров и подчеркнула, что будущее Украины остается европейским

Об этом она заявила в своем выступлении перед евродепутатами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Уважение к суверенитету Украины

В частности, как отмечается, она призвала европейские страны заявить о невозможности разделения суверенной европейской страны, как это пытается сделать Россия с Украиной.

"...Нам нужно четко заявить, что не может быть одностороннего разделения суверенного европейского государства, и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем дверь для новых войн завтра, и мы не можем этого допустить", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также призвала европейцев усилить давление на Москву и предупредила, что, несмотря на заявленное намерение России вести мирные переговоры, позиция России не изменилась.

Европа должна продолжать оказывать давление на Россию, поскольку страна, как и раньше, намерена "постоянно перекраивать карты" и возвращать утраченные "сферы влияния", заявила Урсула фон дер Ляйен.

Прогнозы относительно окончания войны 

В заключение она выразила весьма осторожный оптимизм в отношении переговоров, сказав, что "предстоящие дни полны опасности" и "ситуация сложная", но "я также считаю, что здесь есть возможность добиться реального прогресса".

"Мы знаем, что будет нелегко, но мы должны найти способ двигаться вперед. Мы должны найти способ остановить убийства, помочь Украине восстановиться, вернуть детей и воссоединить семьи. Мы должны найти способ обеспечить долгосрочную безопасность для Украины и всего нашего континента, и, прежде всего... создать лучшее будущее, европейское будущее для Украины", - сказала она, завершая свою речь и давая понять, что вступление Украины в Евросоюз не снимается с повестки дня, на что обратили внимание даже российские СМИ, прикрываясь при этом позицией Венгрии, которая против вступления Украины в ЕС.

переговоры (5229) территориальные претензии (153) территориальная целостность (308) Урсула фон дер Ляйен (665)
+4
з 2014р не можуть відмовитися від купівлі російського газу і нафти, ще досі все у планах, більше 10 років соплі жують. І це ж не єдине, що вони купують в росії і що продають через "треті"країни. Українці мають сидіти під ракетами і шахедами "стільки, скільки потрібно", вигрібати дітей з-під завалів будинків, і ніхто не знає який будинок наступний. То ж хай йдуть у сраку зі своєю "справедливістю", "цінностями", "світовими порядком", мене це обходить менше усього, оскільки над головами моїх дітей літають шахеди і ракети, а ховатися особливо нема куди, куди ж ти від балістики сховаєшся. Хай привезуть своїх дітей жити сюди і потім прагнуть справедливого порядку.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:44 Ответить
+3
Якщо ви вже взялися за редаґування, то спочатку витягніть колоду зі свого ока, а саме треба: "воєн" - це на якою мовою?

А потім повторіть відмінки української мови для іменників, зокрема для слова "війни".
показать весь комментарий
26.11.2025 14:13 Ответить
+3
Пусті заклики без дій...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:30 Ответить
Не знаю, чи це гарний комплімент для жінки, але в неї великі, сміливі яйця.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:10 Ответить
Ага, коли когось грабують на вулиці - я також сміливо кричу з вікна що це неправильно і не можна допустити силового поділу грошей.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:37 Ответить
Це нормально, що твої яйця не такі вже й великі. Сподіваюся, вони ще там.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:45 Ответить
Так я роблю те ж саме, що й Фондерляєн і весь ЄС - потужно закликаю з безпечної відстані.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:54 Ответить
На рахунок великих, я ще розумію. А шо таке сміливі яйця?
показать весь комментарий
26.11.2025 15:16 Ответить
Заходжу в сортир, а там фундерляєн. З великими та сміливими. та я би з переляку гепнувся (
показать весь комментарий
26.11.2025 15:20 Ответить
Ми відкриємо двері для нових воєн -----------
"воєн" - це на якій мові?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:10 Ответить
Якщо ви вже взялися за редаґування, то спочатку витягніть колоду зі свого ока, а саме треба: "воєн" - це на якою мовою?

А потім повторіть відмінки української мови для іменників, зокрема для слова "війни".
показать весь комментарий
26.11.2025 14:13 Ответить
Да? Ок, виноват. В школе украинский язык не изучал, а разговорный трохи освоил. Ошибся, видимо.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:16 Ответить
Петраковський О. ******** орфоґрафічний словник. - Харків: Промінь, 2007. - С.158:

війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн

Великий зведений орфографічний словник ******** української лексики / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Київ; Ірпінь: Перун, 2003.- С.101:

війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн
показать весь комментарий
26.11.2025 14:31 Ответить
От тільки в назві треба написати "відчинИмо"
показать весь комментарий
26.11.2025 14:21 Ответить
Пусті заклики без дій...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:30 Ответить
з 2014р не можуть відмовитися від купівлі російського газу і нафти, ще досі все у планах, більше 10 років соплі жують. І це ж не єдине, що вони купують в росії і що продають через "треті"країни. Українці мають сидіти під ракетами і шахедами "стільки, скільки потрібно", вигрібати дітей з-під завалів будинків, і ніхто не знає який будинок наступний. То ж хай йдуть у сраку зі своєю "справедливістю", "цінностями", "світовими порядком", мене це обходить менше усього, оскільки над головами моїх дітей літають шахеди і ракети, а ховатися особливо нема куди, куди ж ти від балістики сховаєшся. Хай привезуть своїх дітей жити сюди і потім прагнуть справедливого порядку.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:44 Ответить
Та ви вже давно їх відчинили...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:44 Ответить
То треба було накачувати Україну зброєю, а не патякати. Вирішувати буде той, хто має силу і волю її використовувати. ЄС має силу лише на папері, бо не має волі.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:52 Ответить
Как по отдельности --- так слова верные говорят. Как соберутся в кучу ,,охочих,, буру пнут! Браво!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:55 Ответить
Якщо вони дійсно хочуть зберегти західну цивілізацію та повоєнний міжнародний порядок, то варто їхнім спецслужбам діяти на ліквідацію агресивної росії та зміни правлячого режиму в Китаї. Іншого варіанту немає. І справа тут вже не лише в Україні
показать весь комментарий
26.11.2025 14:58 Ответить
пісдаболи-затівники
показать весь комментарий
26.11.2025 15:19 Ответить
 
 