Фон дер Ляйен призвала не допустить силового разделения Украины: Мы откроем двери для новых войн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны решительно отстаивать суверенитет Украины и не допустить легитимизации силового пересмотра границ, подчеркнув необходимость усиления давления на Россию и сохранения евроинтеграционного курса Украины. В то же время она заявила об осторожном оптимизме в отношении мирных переговоров и подчеркнула, что будущее Украины остается европейским

Об этом она заявила в своем выступлении перед евродепутатами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Уважение к суверенитету Украины

В частности, как отмечается, она призвала европейские страны заявить о невозможности разделения суверенной европейской страны, как это пытается сделать Россия с Украиной.

"...Нам нужно четко заявить, что не может быть одностороннего разделения суверенного европейского государства, и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем дверь для новых войн завтра, и мы не можем этого допустить", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также призвала европейцев усилить давление на Москву и предупредила, что, несмотря на заявленное намерение России вести мирные переговоры, позиция России не изменилась.

Европа должна продолжать оказывать давление на Россию, поскольку страна, как и раньше, намерена "постоянно перекраивать карты" и возвращать утраченные "сферы влияния", заявила Урсула фон дер Ляйен.

Прогнозы относительно окончания войны

В заключение она выразила весьма осторожный оптимизм в отношении переговоров, сказав, что "предстоящие дни полны опасности" и "ситуация сложная", но "я также считаю, что здесь есть возможность добиться реального прогресса".

"Мы знаем, что будет нелегко, но мы должны найти способ двигаться вперед. Мы должны найти способ остановить убийства, помочь Украине восстановиться, вернуть детей и воссоединить семьи. Мы должны найти способ обеспечить долгосрочную безопасность для Украины и всего нашего континента, и, прежде всего... создать лучшее будущее, европейское будущее для Украины", - сказала она, завершая свою речь и давая понять, что вступление Украины в Евросоюз не снимается с повестки дня, на что обратили внимание даже российские СМИ, прикрываясь при этом позицией Венгрии, которая против вступления Украины в ЕС.