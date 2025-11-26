РФ до сих пор не демонстрирует готовности к миру, - фон дер Ляйен

Несмотря на то, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к конкретным шагам по прекращению войны, переговоры постепенно продвигаются вперед, а Европа заявляет о готовности оставаться ключевой опорой будущего мирного урегулирования и гарантом безопасности на континенте.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, представляя позицию ЕС по предложенному плану и усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Готова ли РФ к миру?

Правила игры России не изменились - с самого начала она верила, что может "пережить" Украину, Европу и всех ее союзников. И именно поэтому каждый раз, когда достигается серьезный прогресс в переговорах, которые могут привести к настоящему миру, начинается насилие и эскалация. Это закономерность", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что последние сигналы из Кремля только подтверждают, что для него Украина является первым шагом в гораздо более крупной игре.

"Голоса, раздающиеся из Кремля в последние дни, много говорят о его истинных намерениях. Для России любое мирное соглашение - это постоянное перекраивание карты. Речь идет о возвращении к великодержавным отношениям и сферам влияния. Но для Украины и для Европы любое мирное соглашение - это создание справедливого и прочного мира. И речь идет об обеспечении сильной и устойчивой архитектуры безопасности для нашего континента, которая опирается на сильную Европу, сильное НАТО, сильное трансатлантическое партнерство", - пояснила фон дер Ляйен.

Несмотря на отсутствие реальной воли со стороны РФ, переговорный процесс продолжается, поэтому ЕС приветствует усилия президента США Дональда Трампа.

"После месяцев дискуссий важно, что началась работа над реальным текстом. Мы знаем, что нужно еще больше усилий, но благодаря работе Украины, Соединенных Штатов и нас, европейцев, в Женеве у нас есть отправная точка. Наш единый фронт, наш единый голос и наше общее чувство цели должны и в дальнейшем направлять работу".

В то же время Европейский Союз, по словам фон дер Ляйен, уже готовится к тому, что после заключения договоренностей именно он и союзники по НАТО будут нести основную "нагрузку их реализации", а именно обеспечение гарантий безопасности, санкции против России, финансирование восстановления Украины, интеграцию ее в единый рынок и продвижение к членству в ЕС.

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

