Речь о сокращении ВСУ на переговорах в Женеве не шла, - Гнатов

Во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности Вооруженных Сил Украины в рамках мирного плана не обсуждался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

О чем говорили?

Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах на численность Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сообщил он.

По словам Гнатова, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" о том, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.

От понимания того, каким в дальнейшем будет украинская армия, зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. По словам Гнатёва, понимание того, что именно нужно делать, в Генштабе существует.

"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинская армия, ее численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", - резюмировал генерал-лейтенант.

Что предшествовало?

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных.

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Мирный план