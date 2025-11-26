РУС
Сокращение численности СО после войні не будет
1 219 19

Речь о сокращении ВСУ на переговорах в Женеве не шла, - Гнатов

Гнатов о сокращении ВСУ

Во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности Вооруженных Сил Украины в рамках мирного плана не обсуждался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах на численность Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сообщил он.

Читайте также: Резкого сокращения численности Сил обороны после войны не будет, - Шмыгаль

По словам Гнатова, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" о том, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.

От понимания того, каким в дальнейшем будет украинская армия, зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. По словам Гнатёва, понимание того, что именно нужно делать, в Генштабе существует.

"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинская армия, ее численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", - резюмировал генерал-лейтенант.

Что предшествовало?

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных.

Читайте: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

  • Читайте: Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios

Автор: 

переговоры (5229) ВСУ (7126) Андрей Гнатов (24)
Топ комментарии
+7
Та це вже не має жодного значення, гнатов! Ти десь чув таке: "перемога або смерть!"? Здогадайся, до якого результату ми впритул прийшли, під твоїм проводом теж.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:54 Ответить
+3
Таким похер - такі в Україні жити не збираються вони награбували стільки що можуть жити де завгодно!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:12 Ответить
+2
Даст запад деньги, сможем содержать армию. Не даст-дела хреновое. Всё остальное пустой трёп.,малята. Америка не даст. Европа- ХЗ. И сколько.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:57 Ответить
Дуже гарний лозунг. Але реальне життя набагато складніше.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:18 Ответить
Якщо розмовляти не лозунгами, то ми б мали, отримавши від партнерів томагавки, тауруси та ракети для фальконів, знищити ворога на нашій землі, відновити територіальну цілісність та отримати репарації. Замість цього гнатов обговорює: чи залишать нам 600 тис, чи 564, чи дев'ять з половиною. В нього все добре: напружено, але контрольовано.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:22 Ответить
Ми мали би мати власні ракети, літаки і решту. І менше красти.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:55 Ответить
А совок би не дістався Берліну у 1945 без американських студебеккерів, тушонки та супових концентратів, а також килимових бомбардувань Німеччини. Теж, мабуть, забагато крали. А от скажіть, якщо раптом Китай нападе на Тайвань, теж скажете тайванцям: ви забагато крали, в вас немає карт?
показать весь комментарий
26.11.2025 10:00 Ответить
Мародерам - не дасть. Але тут взагалі-то навіть не про армію - тут про суверенітет. Це коли держава сама вирішує свої внутрішні і тим паче зовнішні справи.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:24 Ответить
А ну позакривали *******!Це не про скорочення а про чисельність!Єто другоє!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:01 Ответить
"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема" !!! Невже америкоси з рашкою пропонують збільшити чисельність зсу?Тому що протилежне до збільшення-це якраз і є скорочення
показать весь комментарий
26.11.2025 09:07 Ответить
можно и 100к если постоянно проводить обучения стрельбы тренинги в запасе будет 1-2 ляма по Израильскому сценарию
показать весь комментарий
26.11.2025 09:23 Ответить
Москале,йди з своїмт порадами в ...рашку
показать весь комментарий
26.11.2025 09:35 Ответить
Обсуждение сферический коней в вакууме. Тут все зависит кто даст Украине денег и сколько ибо после войны Украина останется с разбитой инфраструктурой и бешеными долгами. Как видим США уже прекратили что либо давать, Европа тоже уже с большим скрипом выделяет. По поводу русских замороженых ассетов, то там вообще инетресная история и сша и европа и естественно раша и Украина на них претендуют и уже начались срачи между всеми по поводу судьбы этих денег
показать весь комментарий
26.11.2025 09:07 Ответить
А хто буде утримувати 800 тисячну армію ,коли в Україні ледь не в конституції записано (по факту)що український народ повинен утримувати міндічей ,злочевських і іншу паволоч і все це при ВВП африканських країн.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:13 Ответить
Что б да - так нєт? Щось зіпсувався Гнатов.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:21 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 09:23 Ответить
Оооо тре мовчати покірно!!!×
показать весь комментарий
26.11.2025 09:37 Ответить
зелений холуй у пікселі, гнатов!!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:26 Ответить
зеленим повірити - себе наїб@ти
показать весь комментарий
26.11.2025 09:40 Ответить
 
 