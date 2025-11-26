Речь о сокращении ВСУ на переговорах в Женеве не шла, - Гнатов
Во время переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве вопрос уменьшения численности Вооруженных Сил Украины в рамках мирного плана не обсуждался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
О чем говорили?
Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах на численность Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", - сообщил он.
По словам Гнатова, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" о том, что лучшей гарантией для Украины будет оснащенная и боеспособная армия.
От понимания того, каким в дальнейшем будет украинская армия, зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. По словам Гнатёва, понимание того, что именно нужно делать, в Генштабе существует.
"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинская армия, ее численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", - резюмировал генерал-лейтенант.
Что предшествовало?
Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных.
Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
