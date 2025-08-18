Резкого сокращения численности Сил обороны после войны не будет, - Шмыгаль
Резко снижать численность Сил обороны Украины в случае завершения войны не планируют, поскольку эти силы являются лучшей гарантией безопасности.
Об этом во время презентации Программы деятельности правительства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, резко уменьшаться после завершения войны армия не будет.
"Это будет очень плавный и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, он будет плавным", - пояснил Шмыгаль.
Министр подчеркнул, что обеспеченные, вышколенные Силы безопасности и обороны являются лучшей гарантией безопасности Украины, поэтому их количество не планируется резко уменьшать.
"После завершения этой войны, Россия еще очень долгое и длительное время, возможно, всегда будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей нашей гарантией безопасности являются наши Вооруженные силы, сильные Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны", - добавил глава Минобороны.
Шмыгаль рассказал, что Украина ведет переговоры с партнерами, какой должна быть украинская армия после завершения войны.
"Будет ли это миллион, или 800 тысяч, или какая-то другая цифра, мы сейчас просчитываем и действительно советуемся с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО", - отметил он.
Министр добавил, что сейчас с партнерами обсуждается совместное финансирование украинской армии.
З.І. Реально імхо мати тисяч 200 контрактників як постійне військо і проробити не те що зараз а нормальну мобілізацію і підготовлених резервістів яких регулярно проводити навчання .
Грошей не буде... Лише зарплата, а вона смішна.
Ви лише орендоване житло порахуйте... Атже ж не по місцю проживання вони житимуть, а при ППД частини...
Так в Україні і рівень смерті не європейський...
Тобто 10-15 оренда житла у військовому містечку... А на 5 шикуй...
Де? У Франції?
Як можна залишити їх в армії??? На копійчаних зарплатах? Саме на копійчаних, бо премій же ж не буде...
З.І. після войни .. гм ви хочете щоб коли буде наступний напад москалів вас захищали ті хто задишився в армії на 20 к грошового забезпечення?
Да, сейчас, в больших городах у оставшихся мужиков, доходы выше чем до войны, но это из за страшнейшего дифицита рабочей силы, когда самый зачуханный мастер богует. Когда с фронта хлынет поток мужиков. Расценки упадут. И поддержка украинского бюджета иностранцами прекратится.
Хотя если бы были контракты для старых пердунов, обеими руками за. Мне и сто штук в месяц не надо. Дай хоть одного (двух) кацапов завалить. От тогда жизнь пройдет не зря
Шо це за маячня.