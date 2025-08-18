РУС
Новости
2 537 69

Резкого сокращения численности Сил обороны после войны не будет, - Шмыгаль

Сокращение численности ВСУ после войны Что говорят в Минобороны

Резко снижать численность Сил обороны Украины в случае завершения войны не планируют, поскольку эти силы являются лучшей гарантией безопасности.

Об этом во время презентации Программы деятельности правительства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, резко уменьшаться после завершения войны армия не будет.

"Это будет очень плавный и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, он будет плавным", - пояснил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что обеспеченные, вышколенные Силы безопасности и обороны являются лучшей гарантией безопасности Украины, поэтому их количество не планируется резко уменьшать.

"После завершения этой войны, Россия еще очень долгое и длительное время, возможно, всегда будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей нашей гарантией безопасности являются наши Вооруженные силы, сильные Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны", - добавил глава Минобороны.

Шмыгаль рассказал, что Украина ведет переговоры с партнерами, какой должна быть украинская армия после завершения войны.

"Будет ли это миллион, или 800 тысяч, или какая-то другая цифра, мы сейчас просчитываем и действительно советуемся с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО", - отметил он.

Министр добавил, что сейчас с партнерами обсуждается совместное финансирование украинской армии.

ВСУ (6851) Шмыгаль Денис (2817)
Топ комментарии
+7
Ти звідки вілізло, чмо дурне? Ще твій зелебобік нічого не підписав. А підпише, хай не повертається.
18.08.2025 16:51 Ответить
+6
Тиж 1000% зараз допомогаєш перемогати кацапів десь під Покровськом?
18.08.2025 17:01 Ответить
+5
Ну на самом деле у нас просто нет вариантов, армия должна быть большая - но мы не сможем ее содержать. Другого варианта кроме как израильский - у нас нет. Это костяк профессиональных военных, высококлассных спецов с хорошей зарплатой - и быстро призываемый резерв.
18.08.2025 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Ти звідки вілізло, чмо дурне? Ще твій зелебобік нічого не підписав. А підпише, хай не повертається.
18.08.2025 16:51 Ответить
зелеДрочеров сразу на шашлыки...
18.08.2025 16:55 Ответить
Напомаджене чмо як міністр оборони.
18.08.2025 16:55 Ответить
Все правильно говорить. Тільки після перемоги на кацапами.
18.08.2025 16:57 Ответить
Тиж 1000% зараз допомогаєш перемогати кацапів десь під Покровськом?
18.08.2025 17:01 Ответить
Ти будеш с дивану вставати для "перемоги" чи потужно і незламно в нього пердіти?
18.08.2025 17:40 Ответить
Ну на самом деле у нас просто нет вариантов, армия должна быть большая - но мы не сможем ее содержать. Другого варианта кроме как израильский - у нас нет. Это костяк профессиональных военных, высококлассных спецов с хорошей зарплатой - и быстро призываемый резерв.
18.08.2025 17:01 Ответить
Резерв підготовлений ,а не просто бистромобілізкємий
18.08.2025 17:03 Ответить
Конечно. Гражданин должен иметь право заранее выбрать себе часть, выбрать себе специальность, должен быть обучен и подготовлен, если он отправляется на сборы - за ним должно быть сохранено рабочее место и зарплата, кто будет платить - нужно думать конечно. Должны быть прописаны социальные гарантии. У военнослужащих должны быть права - например перевод в другую часть по первому же заявлению. Тогда у командиров-мудаков просто разбегутся все солдаты, и конечно же на этот факт сразу должны обратить внимание компетентные военные органы, которые должны выкрывать а не покрывать. В общем из советской армии ЗСУ должны стать израильской армией. Но для этого придется очень много поменять, начиная с самого верху страны.
18.08.2025 17:07 Ответить
Щоб з радянської армії стати ізраїльською, треба щоб із 73% "какойразніци" хоча б 70% стали українцями...
18.08.2025 17:49 Ответить
+++
18.08.2025 17:45 Ответить
А як вони збираються без мобілізованих 800 тисяч мати? Чи мобілізація буде тривати?

З.І. Реально імхо мати тисяч 200 контрактників як постійне військо і проробити не те що зараз а нормальну мобілізацію і підготовлених резервістів яких регулярно проводити навчання .
18.08.2025 17:01 Ответить
Ага. І хай цивільні знов 25 років утримують тих 200 тисяч своїми податками, а в разі війни знов ідуть замість них воювати. Як це зараз з відставними охвіцерами відбувається.
18.08.2025 19:02 Ответить
Це правильно. Хоча би з тієї точки зору, щоб якийсь час підтримати фронтовиків фінансово. Але без війни.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:06 Ответить
Штанга. Додаткова винагорода за участь в бойових діях і лише під час військового стану!
Грошей не буде... Лише зарплата, а вона смішна.
18.08.2025 17:16 Ответить
20+к грн вполне норм зп
18.08.2025 17:19 Ответить
Это чисто оплатить коммуналку и не умереть от голода. 20 тысяч - не европейский уровень жизни. Это по правде говоря - 🤮
18.08.2025 17:36 Ответить
Так трёхразовое питание, одежда, проживание - всё бесплатно
18.08.2025 17:50 Ответить
Кому? Пацану, чи чоловікові з жінкою і двома дітьми?
Ви лише орендоване житло порахуйте... Атже ж не по місцю проживання вони житимуть, а при ППД частини...
18.08.2025 18:32 Ответить
"...не европейский уровень жизни..."
Так в Україні і рівень смерті не європейський...
18.08.2025 17:51 Ответить
20 тысяч - это зарплата врача (учится 8 лет минимум) в Украине. К чему вы прилепили европейский уровень жизни? Его пока нет и не будет, т.к государство находится в войне и после войны деньги из воздуха не появятся.
18.08.2025 18:15 Ответить
не смішіть, зараз в Україні офіційна зарплата в роботяги на нормальному заводі від 40 к
18.08.2025 18:39 Ответить
В 21 писали нечто подобное: 10к норм заплата, странно, шо в ВСУ "на бумаге" 220к(с 8к срочников)- в реальности хорошо если 160к было(дикий некомплект).
18.08.2025 17:37 Ответить
20к гривень це 500 баксів? Це ви називаєте нормальною ЗП?
18.08.2025 17:37 Ответить
Як війна закінчиться, то ще й черги до ТЦК вистрояться за ту зарплату
18.08.2025 17:39 Ответить
Є нюанс, житло... При частині ваша сім'я його орендує... В дома живете в своєму.
Тобто 10-15 оренда житла у військовому містечку... А на 5 шикуй...
18.08.2025 18:34 Ответить
Що це правда,що військові за житло сплачують зі свого карману?
18.08.2025 18:40 Ответить
Ви в черзі будете?
18.08.2025 18:47 Ответить
А Ви? Я можу заробити набагато більше, але є ж люди взагалі без роботи, а є що за мінімалку працюють. Хоча в мирний час,попасти в армію не так то просто.
18.08.2025 18:52 Ответить
Тобто ви вважаєте що в аміі самі такі потрібні ?
18.08.2025 19:24 Ответить
Я вважаю,що найбільш якісні військові,це ті, які добровільно прийшли, виявили бажання, а не яких наловили.
18.08.2025 19:42 Ответить
Тім хто піщов добровільно не треба кормити сім"ї ?
18.08.2025 19:44 Ответить
Хоча в мирний час,попасти в армію не так то просто

Де? У Франції?
18.08.2025 19:28 Ответить
Ну як у охоронця Атб чи вантажника? Військові ж на тому ж рівні?
18.08.2025 17:44 Ответить
В Киеве подсобник или дворник в богатом доме штука в день
18.08.2025 18:00 Ответить
Ніхто, шмигаль, вирішив нагадати про своє існування.
18.08.2025 17:07 Ответить
оракул? гнатимемо тебе після війни сцяними тряпками
18.08.2025 17:12 Ответить
Увага питання: в армії абсолютна більшість МОБІЛІЗОВАНІ...
Як можна залишити їх в армії??? На копійчаних зарплатах? Саме на копійчаних, бо премій же ж не буде...
18.08.2025 17:15 Ответить
20+к грн, плюс трёхразовое питание за то что нихрена не делаешь, ну плац максимум подметаешь и траву красишь
18.08.2025 17:21 Ответить
Ви в якому підрозділі нічого не робите ?
18.08.2025 17:45 Ответить
Так речь о времени после окончании войны. Ну и сейчас в тылу чем таким особенным занимаются? Назови
18.08.2025 17:49 Ответить
В вашій реальності в тилу нічім не займаются ? Забезпечення ,логістика ,ремонт для вас я так розумію не зрозумілі матюки...

З.І. після войни .. гм ви хочете щоб коли буде наступний напад москалів вас захищали ті хто задишився в армії на 20 к грошового забезпечення?
18.08.2025 17:53 Ответить
Який ще наступний напад москалів? Рашка вже ж всьо, на грані розвалу. Через місяць надпотужний 19-й пакет санкції її остаточно доб"є. То навіщо утримувати таку армію? Проти кого?
18.08.2025 19:14 Ответить
Так вперед... Коли вам чекати в військах?
18.08.2025 18:25 Ответить
Заводы разбиты. Украина потеряла угольную промышленность, черную металлургию, цветной и не было. Экономика схлопнулась. Где вы будете больше зарабатывать? На стройках в Киеве? Кто будет покупать квартиры которые вы собираетесь строить?
Да, сейчас, в больших городах у оставшихся мужиков, доходы выше чем до войны, но это из за страшнейшего дифицита рабочей силы, когда самый зачуханный мастер богует. Когда с фронта хлынет поток мужиков. Расценки упадут. И поддержка украинского бюджета иностранцами прекратится.
18.08.2025 18:08 Ответить
Так що, ви завтра в армію? Чи ще ні?
18.08.2025 18:27 Ответить
Уважаемый Икер. На иранской границе (с нашего региона традиционно брали на южные рубежи) я охранял ночной сон подростков которые потом стали вашими папой и мамой. И приказ о дембеле мне Устинов подпивывал.
Хотя если бы были контракты для старых пердунов, обеими руками за. Мне и сто штук в месяц не надо. Дай хоть одного (двух) кацапов завалить. От тогда жизнь пройдет не зря
18.08.2025 18:52 Ответить
Подобається фраза ті мужики які залишилися в містах ходив по Києву Дніпру ну зовсім мужиків немає мабуть усі в зсу ...
18.08.2025 19:27 Ответить
Тобто демобілізації не буде. В ЗСУ зараз іде інфа на рівні балачок ніби навіть після заморозки демобілізовувати не планують на протязі ще як мінімум 9 місяців. Тобто солдат буде отримувати зарплату меншу за охоронця у сільпо. Цікаво як вони збираються підтримувати дисципліну у підрозділах після підписання перемир'я. Знову генерал побіжить у верховну раду з папірцем щоб давати солдату вже 20 років в'язниці за те що пошле нахєр п'яного полковника. Ха ха ха.
18.08.2025 17:22 Ответить
Мабуть бурятами лякати будуть і штурмом Варшави. Ха ха ха
18.08.2025 17:26 Ответить
Ги-ги-ги!
18.08.2025 17:37 Ответить
Це не балачки, це в законі про мобілізацію прописано: демобілізація - через 9 місяців після завершення військового стану
18.08.2025 17:39 Ответить
Хто зараз дивиться на якісь закони? Кому вони потрібні?
18.08.2025 17:44 Ответить
Так в ким замінити навіть після 9 місяців? Що є якась програма з рекрутингу? Немає. Що вони пропонують крім 9 місяців? Зарплату 20 к. Брєд. Скажімо підписують заморозку. Через пару місяців брову бригаду по паперах виводять тіпа на ппд. І що хто з мобілізованих піде в наряд? Пару десятків одразу зберуть сумки і поїдуть додому. Лейтенанту скажуть коли будеш виїжджати в сектор на чергування от тоді і передзвониш. Лейтенант побіжить до комбрига. Комбрига доручить вести службове розслідування. Подадуть у дбр десятки, сотні, тисяч справ. Ок. А хто ж в наряд піде саме у той момент коли масово роз'їдуться? Штаби комбрига? Ха ха ха.
18.08.2025 18:11 Ответить
То вже "ділять шкуру не вбитого медведя?"
18.08.2025 17:24 Ответить
щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3569263

Шо це за маячня.
18.08.2025 17:28 Ответить
А хіба 30 тис. (чи скільки їх там) мадьярів не впораються із захистом східного флангу НАТИ?
18.08.2025 19:29 Ответить
Для большой армии придется найти 600-700к контрактников(для замены мобилизованных). Пи...ть- не мешки ворочать(девиз Зекоманды).
18.08.2025 17:28 Ответить
Ти диви, чи не рано про після війни заговорив?
18.08.2025 17:30 Ответить
Ще війна не закінчилася, а ці підари вже ЗСУ скорочують...
18.08.2025 17:35 Ответить
Хлопці хочуть на дембель. Скорочення буде у любому випадку. Після демобілізації 4 і 5 хвиль в 16 році кількість особового складу ніколи не дотягувала до того рівня заповнення посадами. Ха ха ха.
18.08.2025 18:14 Ответить
Я думаю, що після війни і шмигаля не буде. Тому не потрібно слухати та говорити дурню.
18.08.2025 17:35 Ответить
Спочатку потрібно прийти до цього "після війни",в там вибори,після яких не він буде вирішувати долю армії.
18.08.2025 17:39 Ответить
Ти думаєш після завершення війни іх не відпустять, то сзч піде ще массованіше, і на які гроші ти будеш тримати таку армію? У нас нема стільки ресурсів.
18.08.2025 17:39 Ответить
Будем жити як в Північній Кореї.
18.08.2025 19:06 Ответить
Після завершення війни потрібні миротворці на кордоні, але я думаю ота коаліція обісцяних максимум біля Ужгорода буде.
18.08.2025 17:43 Ответить
І при першому ж шухері чкурнуть по домівках.
18.08.2025 17:45 Ответить
Здавши збою "асвабадітєлям".
18.08.2025 17:58 Ответить
Навіть біля Ужгорода не буде. Хіба що по той бік кордону. Бо ніяка сила не примусить їх перетнути український кордон.
18.08.2025 17:57 Ответить
 
 