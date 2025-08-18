Різкого скорочення чисельності Сил оборони після війни не буде, - Шмигаль
Різко знижувати чисельність Сил оборони України у разі завершення війни не планують, оскільки ці сили є кращою гарантією безпеки.
Про це під час презентації Програми діяльності уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, різко зменшуватись після завершення війни армію не буде
"Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", - пояснив Шмигаль.
Міністр наголосив, що забезпечені, вишколені Сили безпеки та оборони є найкращою гарантією безпеки України, саме тому їх кількість не планується різко зменшувати.
"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші Збройні сили, сильні Збройні сили, Сили безпеки і оборони", - додав глава Міноборони.
Шмигаль розповів, що Україна веде перемовини із партнерами, якою має бути українська армія після завершення війни.
"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - зазначив він.
Міністр додав, що наразі із партнерами обговорюється спільне фінансування української армії.
З.І. Реально імхо мати тисяч 200 контрактників як постійне військо і проробити не те що зараз а нормальну мобілізацію і підготовлених резервістів яких регулярно проводити навчання .
Грошей не буде... Лише зарплата, а вона смішна.
Так в Україні і рівень смерті не європейський...
Як можна залишити їх в армії??? На копійчаних зарплатах? Саме на копійчаних, бо премій же ж не буде...
З.І. після войни .. гм ви хочете щоб коли буде наступний напад москалів вас захищали ті хто задишився в армії на 20 к грошового забезпечення?
Да, сейчас, в больших городах у оставшихся мужиков, доходы выше чем до войны, но это из за страшнейшего дифицита рабочей силы, когда самый зачуханный мастер богует. Когда с фронта хлынет поток мужиков. Расценки упадут. И поддержка украинского бюджета иностранцами прекратится.
Шо це за маячня.