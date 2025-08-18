УКР
Різкого скорочення чисельності Сил оборони після війни не буде, - Шмигаль

Скорочення чисельності ЗСУ після війни Що кажуть в Міноборони

Різко знижувати чисельність Сил оборони України у разі завершення війни не планують, оскільки ці сили є кращою гарантією безпеки.

Про це під час презентації Програми діяльності уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, різко зменшуватись після завершення війни армію не буде

"Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", - пояснив Шмигаль.

Міністр наголосив, що забезпечені, вишколені Сили безпеки та оборони є найкращою гарантією безпеки України, саме тому їх кількість не планується різко зменшувати.

"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші Збройні сили, сильні Збройні сили, Сили безпеки і оборони", - додав глава Міноборони.

Шмигаль розповів, що Україна веде перемовини із партнерами, якою має бути українська армія після завершення війни.

"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - зазначив він.

Міністр додав, що наразі із партнерами обговорюється спільне фінансування української армії.

Ти звідки вілізло, чмо дурне? Ще твій зелебобік нічого не підписав. А підпише, хай не повертається.
18.08.2025 16:51 Відповісти
Тиж 1000% зараз допомогаєш перемогати кацапів десь під Покровськом?
18.08.2025 17:01 Відповісти
Ну на самом деле у нас просто нет вариантов, армия должна быть большая - но мы не сможем ее содержать. Другого варианта кроме как израильский - у нас нет. Это костяк профессиональных военных, высококлассных спецов с хорошей зарплатой - и быстро призываемый резерв.
18.08.2025 17:01 Відповісти
Ти звідки вілізло, чмо дурне? Ще твій зелебобік нічого не підписав. А підпише, хай не повертається.
18.08.2025 16:51 Відповісти
зелеДрочеров сразу на шашлыки...
18.08.2025 16:55 Відповісти
Напомаджене чмо як міністр оборони.
18.08.2025 16:55 Відповісти
Все правильно говорить. Тільки після перемоги на кацапами.
18.08.2025 16:57 Відповісти
Тиж 1000% зараз допомогаєш перемогати кацапів десь під Покровськом?
18.08.2025 17:01 Відповісти
Ти будеш с дивану вставати для "перемоги" чи потужно і незламно в нього пердіти?
18.08.2025 17:40 Відповісти
Ну на самом деле у нас просто нет вариантов, армия должна быть большая - но мы не сможем ее содержать. Другого варианта кроме как израильский - у нас нет. Это костяк профессиональных военных, высококлассных спецов с хорошей зарплатой - и быстро призываемый резерв.
18.08.2025 17:01 Відповісти
Резерв підготовлений ,а не просто бистромобілізкємий
18.08.2025 17:03 Відповісти
Конечно. Гражданин должен иметь право заранее выбрать себе часть, выбрать себе специальность, должен быть обучен и подготовлен, если он отправляется на сборы - за ним должно быть сохранено рабочее место и зарплата, кто будет платить - нужно думать конечно. Должны быть прописаны социальные гарантии. У военнослужащих должны быть права - например перевод в другую часть по первому же заявлению. Тогда у командиров-мудаков просто разбегутся все солдаты, и конечно же на этот факт сразу должны обратить внимание компетентные военные органы, которые должны выкрывать а не покрывать. В общем из советской армии ЗСУ должны стать израильской армией. Но для этого придется очень много поменять, начиная с самого верху страны.
18.08.2025 17:07 Відповісти
Щоб з радянської армії стати ізраїльською, треба щоб із 73% "какойразніци" хоча б 70% стали українцями...
18.08.2025 17:49 Відповісти
+++
18.08.2025 17:45 Відповісти
А як вони збираються без мобілізованих 800 тисяч мати? Чи мобілізація буде тривати?

З.І. Реально імхо мати тисяч 200 контрактників як постійне військо і проробити не те що зараз а нормальну мобілізацію і підготовлених резервістів яких регулярно проводити навчання .
18.08.2025 17:01 Відповісти
Це правильно. Хоча би з тієї точки зору, щоб якийсь час підтримати фронтовиків фінансово. Але без війни.
18.08.2025 17:06 Відповісти
Штанга. Додаткова винагорода за участь в бойових діях і лише під час військового стану!
Грошей не буде... Лише зарплата, а вона смішна.
18.08.2025 17:16 Відповісти
20+к грн вполне норм зп
18.08.2025 17:19 Відповісти
Это чисто оплатить коммуналку и не умереть от голода. 20 тысяч - не европейский уровень жизни. Это по правде говоря - 🤮
18.08.2025 17:36 Відповісти
Так трёхразовое питание, одежда, проживание - всё бесплатно
18.08.2025 17:50 Відповісти
"...не европейский уровень жизни..."
Так в Україні і рівень смерті не європейський...
18.08.2025 17:51 Відповісти
20 тысяч - это зарплата врача (учится 8 лет минимум) в Украине. К чему вы прилепили европейский уровень жизни? Его пока нет и не будет, т.к государство находится в войне и после войны деньги из воздуха не появятся.
18.08.2025 18:15 Відповісти
В 21 писали нечто подобное: 10к норм заплата, странно, шо в ВСУ "на бумаге" 220к(с 8к срочников)- в реальности хорошо если 160к было(дикий некомплект).
18.08.2025 17:37 Відповісти
20к гривень це 500 баксів? Це ви називаєте нормальною ЗП?
18.08.2025 17:37 Відповісти
Як війна закінчиться, то ще й черги до ТЦК вистрояться за ту зарплату
18.08.2025 17:39 Відповісти
Ну як у охоронця Атб чи вантажника? Військові ж на тому ж рівні?
18.08.2025 17:44 Відповісти
В Киеве подсобник или дворник в богатом доме штука в день
18.08.2025 18:00 Відповісти
Ніхто, шмигаль, вирішив нагадати про своє існування.
18.08.2025 17:07 Відповісти
оракул? гнатимемо тебе після війни сцяними тряпками
18.08.2025 17:12 Відповісти
Увага питання: в армії абсолютна більшість МОБІЛІЗОВАНІ...
Як можна залишити їх в армії??? На копійчаних зарплатах? Саме на копійчаних, бо премій же ж не буде...
18.08.2025 17:15 Відповісти
20+к грн, плюс трёхразовое питание за то что нихрена не делаешь, ну плац максимум подметаешь и траву красишь
18.08.2025 17:21 Відповісти
Ви в якому підрозділі нічого не робите ?
18.08.2025 17:45 Відповісти
Так речь о времени после окончании войны. Ну и сейчас в тылу чем таким особенным занимаются? Назови
18.08.2025 17:49 Відповісти
В вашій реальності в тилу нічім не займаются ? Забезпечення ,логістика ,ремонт для вас я так розумію не зрозумілі матюки...

З.І. після войни .. гм ви хочете щоб коли буде наступний напад москалів вас захищали ті хто задишився в армії на 20 к грошового забезпечення?
показати весь коментар
18.08.2025 17:53 Відповісти
Заводы разбиты. Украина потеряла угольную промышленность, черную металлургию, цветной и не было. Экономика схлопнулась. Где вы будете больше зарабатывать? На стройках в Киеве? Кто будет покупать квартиры которые вы собираетесь строить?
Да, сейчас, в больших городах у оставшихся мужиков, доходы выше чем до войны, но это из за страшнейшего дифицита рабочей силы, когда самый зачуханный мастер богует. Когда с фронта хлынет поток мужиков. Расценки упадут. И поддержка украинского бюджета иностранцами прекратится.
18.08.2025 18:08 Відповісти
Тобто демобілізації не буде. В ЗСУ зараз іде інфа на рівні балачок ніби навіть після заморозки демобілізовувати не планують на протязі ще як мінімум 9 місяців. Тобто солдат буде отримувати зарплату меншу за охоронця у сільпо. Цікаво як вони збираються підтримувати дисципліну у підрозділах після підписання перемир'я. Знову генерал побіжить у верховну раду з папірцем щоб давати солдату вже 20 років в'язниці за те що пошле нахєр п'яного полковника. Ха ха ха.
18.08.2025 17:22 Відповісти
Мабуть бурятами лякати будуть і штурмом Варшави. Ха ха ха
18.08.2025 17:26 Відповісти
Ги-ги-ги!
18.08.2025 17:37 Відповісти
Це не балачки, це в законі про мобілізацію прописано: демобілізація - через 9 місяців після завершення військового стану
18.08.2025 17:39 Відповісти
Хто зараз дивиться на якісь закони? Кому вони потрібні?
18.08.2025 17:44 Відповісти
Так в ким замінити навіть після 9 місяців? Що є якась програма з рекрутингу? Немає. Що вони пропонують крім 9 місяців? Зарплату 20 к. Брєд. Скажімо підписують заморозку. Через пару місяців брову бригаду по паперах виводять тіпа на ппд. І що хто з мобілізованих піде в наряд? Пару десятків одразу зберуть сумки і поїдуть додому. Лейтенанту скажуть коли будеш виїжджати в сектор на чергування от тоді і передзвониш. Лейтенант побіжить до комбрига. Комбрига доручить вести службове розслідування. Подадуть у дбр десятки, сотні, тисяч справ. Ок. А хто ж в наряд піде саме у той момент коли масово роз'їдуться? Штаби комбрига? Ха ха ха.
18.08.2025 18:11 Відповісти
То вже "ділять шкуру не вбитого медведя?"
18.08.2025 17:24 Відповісти
щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО"

Шо це за маячня.

Шо це за маячня.
18.08.2025 17:28 Відповісти
Для большой армии придется найти 600-700к контрактников(для замены мобилизованных). Пи...ть- не мешки ворочать(девиз Зекоманды).
18.08.2025 17:28 Відповісти
Ти диви, чи не рано про після війни заговорив?
18.08.2025 17:30 Відповісти
Ще війна не закінчилася, а ці підари вже ЗСУ скорочують...
18.08.2025 17:35 Відповісти
Хлопці хочуть на дембель. Скорочення буде у любому випадку. Після демобілізації 4 і 5 хвиль в 16 році кількість особового складу ніколи не дотягувала до того рівня заповнення посадами. Ха ха ха.
18.08.2025 18:14 Відповісти
Я думаю, що після війни і шмигаля не буде. Тому не потрібно слухати та говорити дурню.
18.08.2025 17:35 Відповісти
Спочатку потрібно прийти до цього "після війни",в там вибори,після яких не він буде вирішувати долю армії.
18.08.2025 17:39 Відповісти
Ти думаєш після завершення війни іх не відпустять, то сзч піде ще массованіше, і на які гроші ти будеш тримати таку армію? У нас нема стільки ресурсів.
18.08.2025 17:39 Відповісти
Після завершення війни потрібні миротворці на кордоні, але я думаю ота коаліція обісцяних максимум біля Ужгорода буде.
18.08.2025 17:43 Відповісти
І при першому ж шухері чкурнуть по домівках.
18.08.2025 17:45 Відповісти
Здавши збою "асвабадітєлям".
18.08.2025 17:58 Відповісти
Навіть біля Ужгорода не буде. Хіба що по той бік кордону. Бо ніяка сила не примусить їх перетнути український кордон.
18.08.2025 17:57 Відповісти
 
 