Різкого скорочення чисельності Сил оборони після війни не буде, - Шмигаль

Різко знижувати чисельність Сил оборони України у разі завершення війни не планують, оскільки ці сили є кращою гарантією безпеки.

Про це під час презентації Програми діяльності уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, різко зменшуватись після завершення війни армію не буде

"Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", - пояснив Шмигаль.

Міністр наголосив, що забезпечені, вишколені Сили безпеки та оборони є найкращою гарантією безпеки України, саме тому їх кількість не планується різко зменшувати.

"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші Збройні сили, сильні Збройні сили, Сили безпеки і оборони", - додав глава Міноборони.

Шмигаль розповів, що Україна веде перемовини із партнерами, якою має бути українська армія після завершення війни.

"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - зазначив він.

Міністр додав, що наразі із партнерами обговорюється спільне фінансування української армії.

