Канада може підтримати виробництво українських далекобійних дронів, - Шмигаль

Канада розглядає можливість інвестування у виробництво українських далекобійних дронів, які вже продемонстрували високу ефективність на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з канадським послом Наталкою Цмоць.

"Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Канада вже бере участь у "данській моделі" – надзвичайно ефективному механізмі підтримки України", - зазначив міністр оборони.

За його словами, Оттава також готує внесок у міжнародну оборонну ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології зі США.

Під час переговорів сторони обговорили розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, український міністр презентував канадській стороні механізм Defence City - спеціальний правовий режим для створення та розбудови оборонної екосистеми в Україні.

"Разом з Канадою зміцнюємо обороноздатність України та будуємо основу для тривалого і стійкого миру", — підсумував Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробники озброєнь зацікавлені приєднатися до "Defence City", це вивільнить кошти на розвиток, – засновник First Contact Боровик