Канада може підтримати виробництво українських далекобійних дронів, - Шмигаль
Канада розглядає можливість інвестування у виробництво українських далекобійних дронів, які вже продемонстрували високу ефективність на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з канадським послом Наталкою Цмоць.
"Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Канада вже бере участь у "данській моделі" – надзвичайно ефективному механізмі підтримки України", - зазначив міністр оборони.
За його словами, Оттава також готує внесок у міжнародну оборонну ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології зі США.
Під час переговорів сторони обговорили розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, український міністр презентував канадській стороні механізм Defence City - спеціальний правовий режим для створення та розбудови оборонної екосистеми в Україні.
"Разом з Канадою зміцнюємо обороноздатність України та будуємо основу для тривалого і стійкого миру", — підсумував Шмигаль.
Бюджет країни з 2019 це їхній спільний бюджет. Війна ще одна годівниця, більш потужніша за дороги
Якщо подивитись на постачальників всього то це люди Зеленського..постачають послуги лохам за завищеними цінами