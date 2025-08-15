УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
348 8

Канада може підтримати виробництво українських далекобійних дронів, - Шмигаль

Денис Шмигаль після зустрічі з канадським послом Наталкою Цмоць.

Канада розглядає можливість інвестування у виробництво українських далекобійних дронів, які вже продемонстрували високу ефективність на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з канадським послом Наталкою Цмоць.

"Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Канада вже бере участь у "данській моделі" – надзвичайно ефективному механізмі підтримки України", - зазначив міністр оборони.

За його словами, Оттава також готує внесок у міжнародну оборонну ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології зі США.

Під час переговорів сторони обговорили розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, український міністр презентував канадській стороні механізм Defence City - спеціальний правовий режим для створення та розбудови оборонної екосистеми в Україні.

"Разом з Канадою зміцнюємо обороноздатність України та будуємо основу для тривалого і стійкого миру", — підсумував Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробники озброєнь зацікавлені приєднатися до "Defence City", це вивільнить кошти на розвиток, – засновник First Contact Боровик

Автор: 

Канада (2245) виробництво (1710) дрони (5287) Шмигаль Денис (4772) Defence City (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмигаль , що ти робив 3 роки ? Допомагав Ахметке Стати багатше ?
показати весь коментар
15.08.2025 13:56 Відповісти
Перенаоаштовуапв економіку України під потреби зеленої команди.
Бюджет країни з 2019 це їхній спільний бюджет. Війна ще одна годівниця, більш потужніша за дороги
Якщо подивитись на постачальників всього то це люди Зеленського..постачають послуги лохам за завищеними цінами
показати весь коментар
15.08.2025 13:59 Відповісти
Українці які накрали грошей можуть підтримати виробництво дронів швидше і більше за канадійців
показати весь коментар
15.08.2025 13:57 Відповісти
А може і не підтримати
показати весь коментар
15.08.2025 14:05 Відповісти
Держдеп США опублікував звіт про порушення прав людини та цензуру в Україні.
показати весь коментар
15.08.2025 14:36 Відповісти
А чому ще не підтримала? Бла-бла-бла
показати весь коментар
15.08.2025 14:09 Відповісти
так може чи підтримуе? шо за дебільне питаня від цензора і асиста
показати весь коментар
15.08.2025 14:18 Відповісти
Шмигаль, за"пав своїми "може"!
показати весь коментар
15.08.2025 14:18 Відповісти
 
 