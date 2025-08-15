Канада может поддержать производство украинских дальнобойных дронов, - Шмыгаль
Канада рассматривает возможность инвестирования в производство украинских дальнобойных дронов, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с канадским послом Натальей Цмоць.
"Сфокусировались на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Канада уже участвует в "датской модели" - чрезвычайно эффективном механизме поддержки Украины", - отметил министр обороны.
По его словам, Оттава также готовит вклад в международную оборонную инициативу PURL, которая помогает Украине получать вооружение и технологии из США.
Во время переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности. В частности, украинский министр представил канадской стороне механизм Defence City - специальный правовой режим для создания и развития оборонной экосистемы в Украине.
"Вместе с Канадой укрепляем обороноспособность Украины и строим основу для длительного и устойчивого мира", - подытожил Шмыгаль.
Бюджет країни з 2019 це їхній спільний бюджет. Війна ще одна годівниця, більш потужніша за дороги
Якщо подивитись на постачальників всього то це люди Зеленського..постачають послуги лохам за завищеними цінами