Канада может поддержать производство украинских дальнобойных дронов, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль после встречи с канадским послом Натальей Цмоць.

Канада рассматривает возможность инвестирования в производство украинских дальнобойных дронов, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи с канадским послом Натальей Цмоць.

"Сфокусировались на развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Канада уже участвует в "датской модели" - чрезвычайно эффективном механизме поддержки Украины", - отметил министр обороны.

По его словам, Оттава также готовит вклад в международную оборонную инициативу PURL, которая помогает Украине получать вооружение и технологии из США.

Во время переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности. В частности, украинский министр представил канадской стороне механизм Defence City - специальный правовой режим для создания и развития оборонной экосистемы в Украине.

"Вместе с Канадой укрепляем обороноспособность Украины и строим основу для длительного и устойчивого мира", - подытожил Шмыгаль.

Канада (2120) производство (515) дроны (4441) Шмыгаль Денис (2815) Defence City (9)
Шмигаль , що ти робив 3 роки ? Допомагав Ахметке Стати багатше ?
15.08.2025 13:56 Ответить
Перенаоаштовуапв економіку України під потреби зеленої команди.
Бюджет країни з 2019 це їхній спільний бюджет. Війна ще одна годівниця, більш потужніша за дороги
Якщо подивитись на постачальників всього то це люди Зеленського..постачають послуги лохам за завищеними цінами
15.08.2025 13:59 Ответить
Українці які накрали грошей можуть підтримати виробництво дронів швидше і більше за канадійців
15.08.2025 13:57 Ответить
А може і не підтримати
15.08.2025 14:05 Ответить
Держдеп США опублікував звіт про порушення прав людини та цензуру в Україні.
15.08.2025 14:36 Ответить
А чому ще не підтримала? Бла-бла-бла
15.08.2025 14:09 Ответить
так може чи підтримуе? шо за дебільне питаня від цензора і асиста
15.08.2025 14:18 Ответить
Шмигаль, за"пав своїми "може"!
15.08.2025 14:18 Ответить
 
 