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Новини Скорочення чисельності Сил оборони
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Не йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві, - Гнатов

Гнатов про скорочення ЗСУ

Під час переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві питання зменшення чисельності Збройних Сил України в рамках мирного плану не обговорювалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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Про що говорили?

Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", - повідомив він.

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За словами Гнатова, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. За словами Гнатова, розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", - резюмував генерал-лейтенант.

Що передувало?

Раніше видання Financial Times повідомило, що Україна нібито погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових.

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Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

перемовини (3809) ЗСУ (8792) Гнатов Андрій (43)
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Топ коментарі
+8
Та це вже не має жодного значення, гнатов! Ти десь чув таке: "перемога або смерть!"? Здогадайся, до якого результату ми впритул прийшли, під твоїм проводом теж.
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26.11.2025 08:54 Відповісти
+4
Таким похер - такі в Україні жити не збираються вони награбували стільки що можуть жити де завгодно!
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26.11.2025 09:12 Відповісти
+4
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26.11.2025 09:23 Відповісти
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Та це вже не має жодного значення, гнатов! Ти десь чув таке: "перемога або смерть!"? Здогадайся, до якого результату ми впритул прийшли, під твоїм проводом теж.
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26.11.2025 08:54 Відповісти
Таким похер - такі в Україні жити не збираються вони награбували стільки що можуть жити де завгодно!
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26.11.2025 09:12 Відповісти
Дуже гарний лозунг. Але реальне життя набагато складніше.
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26.11.2025 09:18 Відповісти
Якщо розмовляти не лозунгами, то ми б мали, отримавши від партнерів томагавки, тауруси та ракети для фальконів, знищити ворога на нашій землі, відновити територіальну цілісність та отримати репарації. Замість цього гнатов обговорює: чи залишать нам 600 тис, чи 564, чи дев'ять з половиною. В нього все добре: напружено, але контрольовано.
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26.11.2025 09:22 Відповісти
Ми мали би мати власні ракети, літаки і решту. І менше красти.
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26.11.2025 09:55 Відповісти
Даст запад деньги, сможем содержать армию. Не даст-дела хреновое. Всё остальное пустой трёп.,малята. Америка не даст. Европа- ХЗ. И сколько.
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26.11.2025 08:57 Відповісти
Мародерам - не дасть. Але тут взагалі-то навіть не про армію - тут про суверенітет. Це коли держава сама вирішує свої внутрішні і тим паче зовнішні справи.
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26.11.2025 09:24 Відповісти
А ну позакривали *******!Це не про скорочення а про чисельність!Єто другоє!!!
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26.11.2025 09:01 Відповісти
"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема" !!! Невже америкоси з рашкою пропонують збільшити чисельність зсу?Тому що протилежне до збільшення-це якраз і є скорочення
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26.11.2025 09:07 Відповісти
можно и 100к если постоянно проводить обучения стрельбы тренинги в запасе будет 1-2 ляма по Израильскому сценарию
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26.11.2025 09:23 Відповісти
Москале,йди з своїмт порадами в ...рашку
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26.11.2025 09:35 Відповісти
Віндзорський дворець охороняєш?Чи крану площадь?
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26.11.2025 16:31 Відповісти
Краще якість чим кількість, дідами з поганими забезпеченням і сміхотворною зп вряд чи багато навоюєш, тим більше більше 300т кадрових військових по тилах сидять як миші
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26.11.2025 11:22 Відповісти
Піздьош це все і недолуга спроба виправдати власну безпорадність
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26.11.2025 11:47 Відповісти
Обсуждение сферический коней в вакууме. Тут все зависит кто даст Украине денег и сколько ибо после войны Украина останется с разбитой инфраструктурой и бешеными долгами. Как видим США уже прекратили что либо давать, Европа тоже уже с большим скрипом выделяет. По поводу русских замороженых ассетов, то там вообще инетресная история и сша и европа и естественно раша и Украина на них претендуют и уже начались срачи между всеми по поводу судьбы этих денег
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26.11.2025 09:07 Відповісти
А хто буде утримувати 800 тисячну армію ,коли в Україні ледь не в конституції записано (по факту)що український народ повинен утримувати міндічей ,злочевських і іншу паволоч і все це при ВВП африканських країн.
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26.11.2025 09:13 Відповісти
Что б да - так нєт? Щось зіпсувався Гнатов.
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26.11.2025 09:21 Відповісти
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26.11.2025 09:23 Відповісти
Оооо тре мовчати покірно!!!×
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26.11.2025 09:37 Відповісти
зелений холуй у пікселі, гнатов!!!!
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26.11.2025 09:26 Відповісти
В нього рожа тилового карьериста барбершопника, ось така антидемотивація, просто порівняйте з тими хлопцями що по пів року сиділи на нулі і їм потім дали грамоти і медальки і все.
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26.11.2025 11:20 Відповісти
зеленим повірити - себе наїб@ти
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26.11.2025 09:40 Відповісти
Якщо заперечує значить дійсно такий пункт є , і якщо після закінчення активних дій , звісно ніхто не буде виділяти стільки грошей на армію
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26.11.2025 11:18 Відповісти
 
 