Не йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві, - Гнатов

Під час переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві питання зменшення чисельності Збройних Сил України в рамках мирного плану не обговорювалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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Про що говорили?

Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", - повідомив він.

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За словами Гнатова, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. За словами Гнатова, розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", - резюмував генерал-лейтенант.

Що передувало?

Раніше видання Financial Times повідомило, що Україна нібито погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових.

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Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Мирний план