Ушаков о разговоре с Уиткоффом: Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков прокомментировал обнародованную в СМИ стенограмму его разговора со Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что говорят в Кремле?
По его словам, публикация в СМИ направлена на то, чтобы якобы помешать налаживанию российско-американских отношений.
"Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются трудно, путем такого рода контактов, в частности по телефону", - сказал Ушаков.
"Я не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - добавил он.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.
