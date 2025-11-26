Ушаков о разговоре с Уиткоффом: Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков прокомментировал обнародованную в СМИ стенограмму его разговора со Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в Кремле?

По его словам, публикация в СМИ направлена на то, чтобы якобы помешать налаживанию российско-американских отношений.

"Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются трудно, путем такого рода контактов, в частности по телефону", - сказал Ушаков.

"Я не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - добавил он.

Читайте: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, - Ушаков

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также: В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию российских активов, - Politico