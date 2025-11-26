РУС
Ушаков о разговоре с Уиткоффом: Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы

Ушаков прокомментировал утечку разговора с Виткоффом

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков прокомментировал обнародованную в СМИ стенограмму его разговора со Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что говорят в Кремле?

По его словам, публикация в СМИ направлена на то, чтобы якобы помешать налаживанию российско-американских отношений.

"Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются трудно, путем такого рода контактов, в частности по телефону", - сказал Ушаков.

"Я не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - добавил он.

Читайте: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, - Ушаков

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также: В ЕС возмущены пунктами "мирного плана" США по использованию российских активов, - Politico

Автор: 

переговоры (5229) россия (98135) Стив Уиткофф (166)
Топ комментарии
+2
Ушаков, на воре шапка горит.
26.11.2025 08:57 Ответить
26.11.2025 08:57 Ответить
+2
Рашу послухати - себе не поважати.Все що відбувається хєрове в світі відомо звідки ноги ростуть,з жопи,по суті країни на болотах.
26.11.2025 09:20 Ответить
26.11.2025 09:20 Ответить
+2
Якщо кацап каже "не ми" то значить точно вони.
26.11.2025 09:38 Ответить
26.11.2025 09:38 Ответить
Ушаков, на воре шапка горит.
26.11.2025 08:57 Ответить
26.11.2025 08:57 Ответить
Нас там нет, то якісь місцеві трактористи, у воєнторгу придбали підслуховуючий пристрій. Схоже, людство досі не винайшло, як протидіяти такій позиції дикунів.
26.11.2025 09:03 Ответить
26.11.2025 09:03 Ответить
"нас там нет"(с) - класика ві кацапів
26.11.2025 09:03 Ответить
26.11.2025 09:03 Ответить
По-моєму це звичайна традиція чиновників на Заході продавати інформацію ЗМІ. Навіть про секретні плани весь світ дізнається на наступний день.
26.11.2025 09:05 Ответить
26.11.2025 09:05 Ответить
Там теж хтось не хоче щоб долю цілої країни визначали списки Епштейна та відосіки з пригодами Трампа в Масквабаді.
26.11.2025 09:12 Ответить
26.11.2025 09:12 Ответить
Придушивши Епштейна в камері як щура великі люди показали всім що нікому не варто туди лізти.
26.11.2025 09:16 Ответить
26.11.2025 09:16 Ответить
Не варто сліпо віріти в те що відбулося, це може бути навмисний злив (вкід) цієї розмови, а можливо і спеціально постановлений.
26.11.2025 09:33 Ответить
26.11.2025 09:33 Ответить
Бідолашний Ушаков, так йому важко проводити переговори, не можу писати - сльози заливають клавіатуру. Просто блд візьміть і виведіть своїх орків з території України і припиніть обстріли.
26.11.2025 09:10 Ответить
26.11.2025 09:10 Ответить
Не завадити, а показати які ви і американські переговорники - покидьки !
26.11.2025 09:12 Ответить
26.11.2025 09:12 Ответить
Якщо кажуть не ми то точно вони, це зроблено щоб Україна запанікувала і зірвала все що напрацьовано
26.11.2025 09:16 Ответить
26.11.2025 09:16 Ответить
Рашу послухати - себе не поважати.Все що відбувається хєрове в світі відомо звідки ноги ростуть,з жопи,по суті країни на болотах.
26.11.2025 09:20 Ответить
26.11.2025 09:20 Ответить
На прапорі РФ має бути напис "Нє вінаватая я!"
26.11.2025 09:23 Ответить
26.11.2025 09:23 Ответить
Які чесні расєяни -так і хочеться повірити.Завжди брехали а тут правдонька.А всі падумали на них найчесніших падлеци
26.11.2025 09:27 Ответить
26.11.2025 09:27 Ответить
Якщо кацап каже "не ми" то значить точно вони.
26.11.2025 09:38 Ответить
26.11.2025 09:38 Ответить
Щоб було зрозуміло, цьому ішакову аж 78 (!) років, ***** 73 (!). тампону 79 (!). уіткофу 68 (!) років.

Дідугани з америки та підорашки чудово ладнають...
26.11.2025 09:49 Ответить
26.11.2025 09:49 Ответить
Христо Грозєв сказав що читав ці 28 пунктів проекта домовленностей ще в березні. Тож їх виписували ніякі не Венси з Кушнерами зараз, а московські ,,стратеги,, ще давно. І свій екземпляр ще давно читав Трамп.
26.11.2025 09:57 Ответить
26.11.2025 09:57 Ответить
Да, это не вы это вас делают и делают красиво.
26.11.2025 10:03 Ответить
26.11.2025 10:03 Ответить
 
 