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Новини Мирний план США
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Ушаков про розмову із Віткоффом: Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми

Ушаков прокоментував злив розмови із Віткоффом

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков прокоментував оприлюднену в ЗМІ стенограму його розмови із Стівом Віткоффом та Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі?

За його словами, публікація у ЗМІ спрямована на те, щоб нібито завадити налагодженню російсько-американських відносин.

"Щоб, напевно, завадити. Навряд чи це робиться, щоб покращити відносини. Вони зараз вибудовуються, вибудовуються важко, шляхом такого роду контактів, зокрема по телефону", - сказав Ушаков.

"Я не знаю. Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - додав він.

Читайте: Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков

Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте також: У ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів, - Politico

Ушаков прокоментував злив розмови із Віткоффом

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перемовини (3809) росія (70353) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+6
Ушаков, на воре шапка горит.
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26.11.2025 08:57 Відповісти
+5
Нас там нет, то якісь місцеві трактористи, у воєнторгу придбали підслуховуючий пристрій. Схоже, людство досі не винайшло, як протидіяти такій позиції дикунів.
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26.11.2025 09:03 Відповісти
+4
Якщо кацап каже "не ми" то значить точно вони.
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26.11.2025 09:38 Відповісти
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Ушаков, на воре шапка горит.
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26.11.2025 08:57 Відповісти
Нас там нет, то якісь місцеві трактористи, у воєнторгу придбали підслуховуючий пристрій. Схоже, людство досі не винайшло, як протидіяти такій позиції дикунів.
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26.11.2025 09:03 Відповісти
"нас там нет"(с) - класика ві кацапів
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26.11.2025 09:03 Відповісти
По-моєму це звичайна традиція чиновників на Заході продавати інформацію ЗМІ. Навіть про секретні плани весь світ дізнається на наступний день.
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26.11.2025 09:05 Відповісти
Там теж хтось не хоче щоб долю цілої країни визначали списки Епштейна та відосіки з пригодами Трампа в Масквабаді.
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26.11.2025 09:12 Відповісти
Придушивши Епштейна в камері як щура великі люди показали всім що нікому не варто туди лізти.
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26.11.2025 09:16 Відповісти
Не варто сліпо віріти в те що відбулося, це може бути навмисний злив (вкід) цієї розмови, а можливо і спеціально постановлений.
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26.11.2025 09:33 Відповісти
Бідолашний Ушаков, так йому важко проводити переговори, не можу писати - сльози заливають клавіатуру. Просто блд візьміть і виведіть своїх орків з території України і припиніть обстріли.
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26.11.2025 09:10 Відповісти
Не завадити, а показати які ви і американські переговорники - покидьки !
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26.11.2025 09:12 Відповісти
Якщо кажуть не ми то точно вони, це зроблено щоб Україна запанікувала і зірвала все що напрацьовано
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26.11.2025 09:16 Відповісти
Рашу послухати - себе не поважати.Все що відбувається хєрове в світі відомо звідки ноги ростуть,з жопи,по суті країни на болотах.
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26.11.2025 09:20 Відповісти
На прапорі РФ має бути напис "Нє вінаватая я!"
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26.11.2025 09:23 Відповісти
Які чесні расєяни -так і хочеться повірити.Завжди брехали а тут правдонька.А всі падумали на них найчесніших падлеци
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26.11.2025 09:27 Відповісти
Якщо кацап каже "не ми" то значить точно вони.
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26.11.2025 09:38 Відповісти
Щоб було зрозуміло, цьому ішакову аж 78 (!) років, ***** 73 (!). тампону 79 (!). уіткофу 68 (!) років.

Дідугани з америки та підорашки чудово ладнають...
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26.11.2025 09:49 Відповісти
Христо Грозєв сказав що читав ці 28 пунктів проекта домовленностей ще в березні. Тож їх виписували ніякі не Венси з Кушнерами зараз, а московські ,,стратеги,, ще давно. І свій екземпляр ще давно читав Трамп.
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26.11.2025 09:57 Відповісти
Да, это не вы это вас делают и делают красиво.
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26.11.2025 10:03 Відповісти
Не ви, не ви, а ваші вуха стирчать.
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26.11.2025 10:25 Відповісти
Зинка, наверное....
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26.11.2025 11:11 Відповісти
 
 