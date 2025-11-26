Ушаков про розмову із Віткоффом: Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков прокоментував оприлюднену в ЗМІ стенограму його розмови із Стівом Віткоффом та Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що кажуть у Кремлі?

За його словами, публікація у ЗМІ спрямована на те, щоб нібито завадити налагодженню російсько-американських відносин.

"Щоб, напевно, завадити. Навряд чи це робиться, щоб покращити відносини. Вони зараз вибудовуються, вибудовуються важко, шляхом такого роду контактів, зокрема по телефону", - сказав Ушаков.

"Я не знаю. Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - додав він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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