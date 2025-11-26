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Новини Мирний план
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РФ і досі не демонструє готовності до миру, - фон дер Ляєн

ляєн про готовність рф до миру

Попри те, що Росія й надалі не демонструє готовності до конкретних кроків задля припинення війни, переговори поступово рухаються вперед, а Європа заявляє про готовність залишатися ключовою опорою майбутнього мирного врегулювання та гарантом безпеки на континенті.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європарламенті в Страсбурзі, представляючи позицію ЄС щодо запропонованого плану та зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Чи готова РФ до миру?

Правила гри Росії не змінилися - від самого початку вона вірила, що може "пережити" Україну, Європу і всіх її союзників. І саме тому щоразу, коли досягається серйозний прогрес у переговорах, які можуть привести до справжнього миру, починається насильство та ескалація. Це закономірність", -  сказала фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що останні сигнали з Кремля лише підтверджують, що для нього Україна є першим кроком у набагато більшій грі.

"Голоси, що лунають з Кремля останніми днями, багато говорять про його справжні наміри. Для Росії будь-яка мирна угода - це постійне перекроювання мапи. Йдеться про повернення до великодержавних відносин і сфер впливу. Але для України і для Європи будь-яка мирна угода - це створення справедливого і тривалого миру. І йдеться про забезпечення сильної та стійкої архітектури безпеки для нашого континенту, яка спирається на сильну Європу, сильне НАТО, сильне трансатлантичне партнерство", - пояснила фон дер Ляєн.

Попри відсутність реальної волі з боку РФ, переговорний процес триває, тож ЄС вітає зусилля президента США Дональда Трампа.

"Після місяців дискусій важливо, що розпочалася робота над реальним текстом. Ми знаємо, що потрібно ще більше зусиль, але завдяки роботі України, Сполучених Штатів і нас, європейців, у Женеві ми маємо відправну точку. Наш єдиний фронт, наш єдиний голос і наше спільне відчуття мети повинні й надалі спрямовувати роботу".

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Водночас Європейський Союз, за словами фон дер Ляєн, уже готується до того, що після укладення домовленостей, саме він та союзники по НАТО нестимуть основний "тягар їхньої реалізації", а саме забезпечення гарантій безпеки, санкції проти Росії, фінансування відновлення України, інтеграцію її в єдиний ринок та поступ до членства в ЄС.

Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

  • Читайте: Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Вон оно как. Ну да не хотя они мира. За 4 года войны как-то уже все начали догадываться. Может пора бы подумать что с этим делать? Для начала ввести нормальные санкции а не цирковое представление из десятков пакетов, перестать покупать у них нефть и газ обеспечивая им выручку .Может дать больше оружия в том числе и дальнобойного, чтобы и масквабад без отопления и света посидел. Не, не вариант? Ну тогда можно ещё подождать пока они наконец Покровск не возьмут. Может это поможет.
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26.11.2025 13:24 Відповісти
+4
Та харе вже триндити про "готовність до миру" чи неготовність, будь-чию. Дайте нарешті тауруси, дайте ракети для винишувачів, та буде вам мир, після знищення ************ нами. Навіть якщо хтось "не готовий".
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26.11.2025 13:05 Відповісти
+3
Ну так дайте нарешті Україні стільки далекобійних ракет, щоб ми змогли змусити підорашку сісти за стіл переговорів.
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26.11.2025 13:04 Відповісти
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Кацапня не собирается останавливаться. Уставшие от войны могут отдать Славянск, Краматорск, свою дупу. На войну это никак не повлияет.
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26.11.2025 12:57 Відповісти
Втомлені від війни мєнти, Тцкшники, тилові військови, які не разу не були на фронті але вже втомилися...
Мільйон втомлених ухилянтів силовиків у погонах, які ніколи не воювали і не будуть воювати а будуть тільки красти та посилати замість себе на фронт бідняків, стариків, хворих, простих цивільних громадян.
Ці силовики - ухилянти все життя втомлені, бо не звикли захищати державу.
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26.11.2025 13:06 Відповісти
Ерефія крім АГРЕСІЇ ніколи нічого НЕ ДЕМОНСТРУВАЛА!
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26.11.2025 13:39 Відповісти
а, винна?
чотири роки війни!
кацапія досі........
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26.11.2025 13:01 Відповісти
Ну так дайте нарешті Україні стільки далекобійних ракет, щоб ми змогли змусити підорашку сісти за стіл переговорів.
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26.11.2025 13:04 Відповісти
ти скотина, тут минулого року топив за Трампа по факту - до нього і звертайся, випрошуй томагавки
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26.11.2025 13:12 Відповісти
Та харе вже триндити про "готовність до миру" чи неготовність, будь-чию. Дайте нарешті тауруси, дайте ракети для винишувачів, та буде вам мир, після знищення ************ нами. Навіть якщо хтось "не готовий".
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26.11.2025 13:05 Відповісти
А нафіга? Тоамп ж капітуляцією України порішає.
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26.11.2025 13:05 Відповісти
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26.11.2025 13:06 Відповісти
Вон оно как. Ну да не хотя они мира. За 4 года войны как-то уже все начали догадываться. Может пора бы подумать что с этим делать? Для начала ввести нормальные санкции а не цирковое представление из десятков пакетов, перестать покупать у них нефть и газ обеспечивая им выручку .Может дать больше оружия в том числе и дальнобойного, чтобы и масквабад без отопления и света посидел. Не, не вариант? Ну тогда можно ещё подождать пока они наконец Покровск не возьмут. Может это поможет.
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26.11.2025 13:24 Відповісти
Самі забезпечують його коштами на війну, а потім бідкаються чому він не хоче миру. А чому йому хотіти, якщо мінусів для орківськкої еліти поки немає ніяких.
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26.11.2025 13:43 Відповісти
запросить ***** щоб він продемонстрував вам своє "прагнення" у вигляді полової ознаки дідуся
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26.11.2025 13:24 Відповісти
А з чого б їм демонструвати таку готовність? Через диряві санкції та відсутність міцної позиції світової спільности щодо тиску на рф? Через фактичний дозвіл порушувати повітряний простір країн НАТО і інший куколдизм?
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26.11.2025 13:45 Відповісти
 
 