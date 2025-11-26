РФ і досі не демонструє готовності до миру, - фон дер Ляєн

Попри те, що Росія й надалі не демонструє готовності до конкретних кроків задля припинення війни, переговори поступово рухаються вперед, а Європа заявляє про готовність залишатися ключовою опорою майбутнього мирного врегулювання та гарантом безпеки на континенті.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європарламенті в Страсбурзі, представляючи позицію ЄС щодо запропонованого плану та зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи готова РФ до миру?

Правила гри Росії не змінилися - від самого початку вона вірила, що може "пережити" Україну, Європу і всіх її союзників. І саме тому щоразу, коли досягається серйозний прогрес у переговорах, які можуть привести до справжнього миру, починається насильство та ескалація. Це закономірність", - сказала фон дер Ляєн.

Також читайте: Ушаков про розмову із Віткоффом: Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми

Вона підкреслила, що останні сигнали з Кремля лише підтверджують, що для нього Україна є першим кроком у набагато більшій грі.

"Голоси, що лунають з Кремля останніми днями, багато говорять про його справжні наміри. Для Росії будь-яка мирна угода - це постійне перекроювання мапи. Йдеться про повернення до великодержавних відносин і сфер впливу. Але для України і для Європи будь-яка мирна угода - це створення справедливого і тривалого миру. І йдеться про забезпечення сильної та стійкої архітектури безпеки для нашого континенту, яка спирається на сильну Європу, сильне НАТО, сильне трансатлантичне партнерство", - пояснила фон дер Ляєн.

Попри відсутність реальної волі з боку РФ, переговорний процес триває, тож ЄС вітає зусилля президента США Дональда Трампа.

"Після місяців дискусій важливо, що розпочалася робота над реальним текстом. Ми знаємо, що потрібно ще більше зусиль, але завдяки роботі України, Сполучених Штатів і нас, європейців, у Женеві ми маємо відправну точку. Наш єдиний фронт, наш єдиний голос і наше спільне відчуття мети повинні й надалі спрямовувати роботу".

Також читайте: Не йшлося про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві, - Гнатов

Водночас Європейський Союз, за словами фон дер Ляєн, уже готується до того, що після укладення домовленостей, саме він та союзники по НАТО нестимуть основний "тягар їхньої реалізації", а саме забезпечення гарантій безпеки, санкції проти Росії, фінансування відновлення України, інтеграцію її в єдиний ринок та поступ до членства в ЄС.

Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Мирний план