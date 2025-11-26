Трамп о территориальных уступках Украины: Фронт движется в одном направлении, РФ и так захватит эти земли

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что ситуация на фронте в Украине развивается в одном направлении. По его словам, в связи с этим Россия потенциально может установить контроль над территориями, передача которых предусматривалась первоначальной версией американского мирного плана.

Об этом Трамп отметил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мирный план

Во время беседы журналисты отметили, что многие республиканцы считали первоначальный план США слишком благоприятным для России. В ответ Трамп сказал, что это был не план.

"Нет, это была просто карта. Это не был план. Это была концепция. А оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и потом вы доходите до 22", - сказал президент США.

Он добавил, что многие из пунктов были решены и решены "очень удачно".

Территориальные вопросы

Также Трампу задали вопрос, не слишком ли много украинских территорий нужно было отдать согласно первоначальному документу. В ответ американский лидер стал утверждать, что фронт в Украине движется в одном направлении, и совсем скоро эти территории РФ может захватить военным путем.

Смотрите, как все идет: если посмотреть, все движется в одном направлении. Поэтому в итоге эта земля в ближайшие пару месяцев может и так быть взята Россией. Так что, вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - сказал Трамп.

Далее он добавил, что переговоры продолжаются и "они пытаются все завершить".

Читайте также: Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Вероятно, Трамп имел в виду, в частности, территориальный вопрос, поскольку далее он подчеркнул, что нельзя, чтобы граница проходила через шоссе или центр города.

"Это как-то не работает, поэтому процесс долгий и сложный. Это очень печально, потому что столько людей гибнет", - заявил президент США.

Кроме того, по мнению Трампа, война в Украине может длиться годами. Однако в РФ гораздо больше населения и солдат, поэтому лидер США считает, что если Украина сможет заключить соглашение, то это будет выгодно для обеих сторон.

К слову, Трамп также заявил, что у него нет дедлайна по мирному соглашению, хотя ранее он называл 27 ноября крайней датой.

Читайте: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?