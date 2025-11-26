Трамп о территориальных уступках Украины: Фронт движется в одном направлении, РФ и так захватит эти земли
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что ситуация на фронте в Украине развивается в одном направлении. По его словам, в связи с этим Россия потенциально может установить контроль над территориями, передача которых предусматривалась первоначальной версией американского мирного плана.
Об этом Трамп отметил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мирный план
Во время беседы журналисты отметили, что многие республиканцы считали первоначальный план США слишком благоприятным для России. В ответ Трамп сказал, что это был не план.
"Нет, это была просто карта. Это не был план. Это была концепция. А оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и потом вы доходите до 22", - сказал президент США.
Он добавил, что многие из пунктов были решены и решены "очень удачно".
Территориальные вопросы
Также Трампу задали вопрос, не слишком ли много украинских территорий нужно было отдать согласно первоначальному документу. В ответ американский лидер стал утверждать, что фронт в Украине движется в одном направлении, и совсем скоро эти территории РФ может захватить военным путем.
Смотрите, как все идет: если посмотреть, все движется в одном направлении. Поэтому в итоге эта земля в ближайшие пару месяцев может и так быть взята Россией. Так что, вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - сказал Трамп.
Далее он добавил, что переговоры продолжаются и "они пытаются все завершить".
Вероятно, Трамп имел в виду, в частности, территориальный вопрос, поскольку далее он подчеркнул, что нельзя, чтобы граница проходила через шоссе или центр города.
"Это как-то не работает, поэтому процесс долгий и сложный. Это очень печально, потому что столько людей гибнет", - заявил президент США.
Кроме того, по мнению Трампа, война в Украине может длиться годами. Однако в РФ гораздо больше населения и солдат, поэтому лидер США считает, что если Украина сможет заключить соглашение, то это будет выгодно для обеих сторон.
К слову, Трамп также заявил, что у него нет дедлайна по мирному соглашению, хотя ранее он называл 27 ноября крайней датой.
Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Відтепер є тільки право сили,
та війни всіх зо всіма.
Наголосували, крва.
Та найгірше те, що маємо презів-інфантілів
у штатах та в Україні
шний чортику !
Ну і саме собою - запитати цього старого мудазвона (траппа)-про Будапештський меморандум , та вимагати повернення Україні ядерниої зброї.
А півсела лежать без хрестів на могилках в кінці нашого городу. Мої двоюрідні баби й діди.
Та й двоє двоюрідних братів зараз воюють, з 22го. Так шо отак.
А там почнуться виборчі перегони в Америці з довиборів у Конгрес США, які, як вбачається, респи з тріском програють. В тому числі і через теперішню позицію по Україні.
Тоді Тромбу буде не до підступної "миротворчості" на брці пітьми, бо його турбуватимуть інші питання, внутрішні, зокрема імпічмент зі звинуваченням у педофілії на "острові Епштейна".
У 2026 році фронт кінцево стабілізується. А якийсь папірець про перемир'я слід очікувати не раніше 2028-го, якраз під вибори у США нового президента.
Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News
https://hromadske.ua/static/content/thumbs/1312x738/a/5a/q5l5qw---c16x9x50px50p--964bdafadad57b2c85b8cda10f7c35aa.webp Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.
https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-armiyi-ssha-poperediv-********-neminuchu-1764132445.html Детально
Бо тоді ти втрачаєш саме Право на цю територію, від якої відмовився під підступні вмовляння таких "союзничків", як цей Тромб.
Інша справа, коли армія відступає під натиском переважаючих сил ворога. Тоді її честь, і честь Держави, всього народу - збережені. Це вже не є капітуляцією. І право на свою землю, полишену у боях, також зберігається. Щоби там поиім не казали всілякі нашіптувачі.
Подумайте лише: як буде відчувати себе кожен український воїн, якщо не дай Боже, зебіли підпишуться під добровілтною здачею рашистам Слов'янсько-Краматорської агломерації і Лиману разом із тисячами українців.
Це по-перше.
А по-друге, будь-яким домовленостям з пітьмою, як показпв ніркий досвід, - гріш ціна.
Здавши ворогу оборонні укріплення донецьких агломерацій, вся Лвобережна Україна стане беззахисною. Що означає її окупацію: Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Київ - все це ворог окупує за раз. Якщо, звісно, Зеленськиц зрадить, і підпишеться під капітуляцією.
Історія знає безліч прикладів, коли поверталася.
Може фінська Карелія повернулась? Чи Кенігсберг? Чи Південний Сахалін і Курили?
Чи може Техас і Каліфорнія?
Браво.
Бравісімо.
Не перебільшуйте. Навіть Чернігів приплели в купу.
Самий важкий період цієї фази російсько-української війни - вже в минулому, у 2022 році, коли ворог стояв під Києвом і Харковом.
Гірше не буде, не панікуйте.
Речь идет о выводе наших войск без боя с оставшейся части Донецкой области по предложению американцев.
Ви пишете про відмову тодішніх лідерів Європи від чужої їм землі - Чехословаччини, яка до речі була до ПСВ у складі Австро-Угорщини. А не від своєї. Зараз прихвостень ***** Тромб цим і займається. І всі ці гнилі розмови про мир" на умовах пітьми - саме від нього, від лукавого.
А підсумки ДСВ - це зовсім не наш кейс.
Так что, надо было сразу территории до Урала отдать Германии?
Все равно он их захватит.
Или когда в 1920 году Красная армия гнала поляков до Варшавы, что полякам надо было отдать без боя свои территории, так как наступление красных шло в одну сторону?
Впрочем, как и сейчас. История их ничему не научила.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Насправді Україна, стікаючи кров'ю, бореться навіть не за Донбас (не дуже ця зруйнована земля з недоумкуватими донбасятами і потрібна, всі нормальні звідти переїхали). Україна бореться за світовий порядок! Адже якщо захоплення рашистами чужих земель схвалити, завтра інші агресори (Китай там, або самі США), теж полізуть забирати землі, які їм сподобалися! - А що, у путлера ж прокотило!
І можна зі 100% впевненості передбачати, що рашисти через короткий час знову полізуть зі своєю ордою на решту України! А що їм ще робити, не свої ж закидки відновлювати! У цьому зв'язку КАТЕГОРИЧНО не можна погоджуватися на скорочення ЗСУ! Та й з якого х..., власне?! Щоб трамп Нобелівську премію отримав? Миротворець, що міцно сидить на компроматі у путлера.