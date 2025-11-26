РУС
Трамп о территориальных уступках Украины: Фронт движется в одном направлении, РФ и так захватит эти земли

Президент США Дональд Трамп

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что ситуация на фронте в Украине развивается в одном направлении. По его словам, в связи с этим Россия потенциально может установить контроль над территориями, передача которых предусматривалась первоначальной версией американского мирного плана.

Об этом Трамп отметил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мирный план

Во время беседы журналисты отметили, что многие республиканцы считали первоначальный план США слишком благоприятным для России. В ответ Трамп сказал, что это был не план.

"Нет, это была просто карта. Это не был план. Это была концепция. А оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и потом вы доходите до 22", - сказал президент США.

Он добавил, что многие из пунктов были решены и решены "очень удачно".

Территориальные вопросы

Также Трампу задали вопрос, не слишком ли много украинских территорий нужно было отдать согласно первоначальному документу. В ответ американский лидер стал утверждать, что фронт в Украине движется в одном направлении, и совсем скоро эти территории РФ может захватить военным путем.

Смотрите, как все идет: если посмотреть, все движется в одном направлении. Поэтому в итоге эта земля в ближайшие пару месяцев может и так быть взята Россией. Так что, вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", - сказал Трамп.

Далее он добавил, что переговоры продолжаются и "они пытаются все завершить".

Читайте также: Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Вероятно, Трамп имел в виду, в частности, территориальный вопрос, поскольку далее он подчеркнул, что нельзя, чтобы граница проходила через шоссе или центр города.

"Это как-то не работает, поэтому процесс долгий и сложный. Это очень печально, потому что столько людей гибнет", - заявил президент США.

Кроме того, по мнению Трампа, война в Украине может длиться годами. Однако в РФ гораздо больше населения и солдат, поэтому лидер США считает, что если Украина сможет заключить соглашение, то это будет выгодно для обеих сторон.

К слову, Трамп также заявил, что у него нет дедлайна по мирному соглашению, хотя ранее он называл 27 ноября крайней датой.

Читайте: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Топ комментарии
+23
І йому нічим заперечити . Ау , 73 % !ну ви хоч поржали ? інакше навіщо це все було у 2019 р?
показать весь комментарий
26.11.2025 06:24 Ответить
+17
Що в Україні наголосували ,що США наголосували...світом правлять ідіоти
показать весь комментарий
26.11.2025 06:34 Ответить
+15
Цим трамп щойно ліквідував всі права власності на будь-яке майно та ВСІ міжнародні права, закони та відносини.

Відтепер є тільки право сили,
та війни всіх зо всіма.

Наголосували, крва.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:29 Ответить
Давай томаґавки і ми закошмарим москву 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
26.11.2025 06:24 Ответить
Цим трамп щойно ліквідував всі права власності на будь-яке майно та ВСІ міжнародні права, закони та відносини.

Відтепер є тільки право сили,
та війни всіх зо всіма.

Наголосували, крва.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:29 Ответить
Що в Україні наголосували ,що США наголосували...світом правлять ідіоти
показать весь комментарий
26.11.2025 06:34 Ответить
Саме ТАК!

Та найгірше те, що маємо презів-інфантілів
у штатах та в Україні
показать весь комментарий
26.11.2025 06:46 Ответить
І йому нічим заперечити . Ау , 73 % !ну ви хоч поржали ? інакше навіщо це все було у 2019 р?
показать весь комментарий
26.11.2025 06:24 Ответить
А iмпiчмент - чим не заперечення
показать весь комментарий
26.11.2025 06:37 Ответить
Думаєш, гол забив? Х там - штанга.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:26 Ответить
А всі ми помремо, так чого ж чекати, може відразу здохнути ?
показать весь комментарий
26.11.2025 06:25 Ответить
Логічно…
показать весь комментарий
26.11.2025 06:58 Ответить
І Трампон буде першим за віком, отже треба допомогти.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:24 Ответить
Вертайся і відвойовуй.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:10 Ответить
Цікаво, а трам сам зробив такий висновок чи йому хтось про це сказав ?
показать весь комментарий
26.11.2025 06:26 Ответить
Краматорськ треба підірвати тоді, щоб кацапи отримали руїни. Смерть даунбасу 🔪🔪🔪
показать весь комментарий
26.11.2025 06:26 Ответить
Кончений ********.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:27 Ответить
******* лагерне. Америкоси, як тi прошми, спочатку зваблюють, а потiм - у кущi. Головне щоби була передоплата на руках... (Вьетнам, Афган, Анголи там всякi)... За першу та другу свiтовi, цi прошми добряче нагрiли руки...
показать весь комментарий
26.11.2025 06:34 Ответить
Це їх козир у житті - оббирати їнших. Україна явно сильно протупила, взявши орієнтир на сша (фактично продавшись за копійку).
показать весь комментарий
26.11.2025 07:31 Ответить
Уже рік ******** кцп ...кгб портянка.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:35 Ответить
Кончена мерзота такого "миротворця в США ще не було, замість того щоб зупинити зло він допомагає варварам ,терористам.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:37 Ответить
Для чого лікуватися, все одно помремо!
показать весь комментарий
26.11.2025 06:39 Ответить
Дебіл, такий самий, як й наш клоун
показать весь комментарий
26.11.2025 06:39 Ответить
Правда очі коле. Реально лінія фронту сунеться не на болота. Причина не лише у нестачі солдат ЗСУ але ж і у відмові Заходу допомогти важким озброєнням зокрема балістикою. Але це ж не приємна істина щоб її озвучував през Штатів. Як і згадки про Будапешт.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:43 Ответить
Тобто все як завжди, жертва агресії винна. Чого не задалась одразу
показать весь комментарий
26.11.2025 06:55 Ответить
Тихенько рудий КеГеБе
шний чортику !
показать весь комментарий
26.11.2025 06:48 Ответить
50- 60 тисяч москалів,ну хіба це не результат.А ще кілька десятків нпз та тец...
показать весь комментарий
26.11.2025 06:49 Ответить
А українців скільки, у т.ч. цивільних? Чи пох на них, сидячи у Швейцарії? Патріот хрінов
показать весь комментарий
26.11.2025 07:02 Ответить
На всіх виборців зелені - пох.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:26 Ответить
ПНХ муділо
показать весь комментарий
26.11.2025 07:35 Ответить
Не пиши з окопа,бо по гуглу засічють)
показать весь комментарий
26.11.2025 08:01 Ответить
Там всі - цивільні, тимчасово "призначені" військовими. А для кадрових військових не вистачає посад, нема куди пристроїти таку купу капітанів-майорів-полковників, тому вони й сидять вдома на державних пенсіях.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:24 Ответить
Чомусь з української сторони немає ніяких жорстких вимог до сша у зв'язку з цими "пропозиціями", немає ніяких зустрічних вимог до рф , тобто - скоротити їхню армію , повернути Україні історичні території, (десь чотири області), відмовитися від ядерної зброї , ввести в учбових закладах рф обов'язково українську мову і таке інше.
Ну і саме собою - запитати цього старого мудазвона (траппа)-про Будапештський меморандум , та вимагати повернення Україні ядерниої зброї.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:50 Ответить
Складне питання, тут головне не вийти на самих себе, не тих хто зараз сидить на Банковій, а тих, хто керує насправді…
показать весь комментарий
26.11.2025 07:02 Ответить
Ти хочеш, щоб ми віддали без бою свою землю? Та йди на ***.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:54 Ответить
Може захоплять, а може й ні. Основний показник зараз - кількість дохлих кацапів на квадратний кілометр захопленого. Бо баби вже не народжують.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:55 Ответить
А кількість загиблих українців тебе не хвилює?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:05 Ответить
73% то не українці.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:08 Ответить
Ще одне мудило вилізло зі Швейцарії
показать весь комментарий
26.11.2025 07:10 Ответить
Голосував за зебіла - на фронт.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:12 Ответить
Хвилює - я взагалі випадково живу - моїм діду й бабі пощастило втекти з села у Росію у 1932му, там вони й познайомилисья.
А півсела лежать без хрестів на могилках в кінці нашого городу. Мої двоюрідні баби й діди.
Та й двоє двоюрідних братів зараз воюють, з 22го. Так шо отак.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:10 Ответить
Так повертайся на Батьківщину, тут будеш хорохоритись
показать весь комментарий
26.11.2025 07:12 Ответить
А сам що, з нори пишеш?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:14 Ответить
Злився, півень свіжий гуакамоле ?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:33 Ответить
На питання будеш відповідати?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:45 Ответить
Дешевий торгаш теж хоче сайтісь пасєрєдінє. Якщо він так править то в америку продасть якщо правильну ціну запропонують
показать весь комментарий
26.11.2025 06:59 Ответить
Тільки лоботомія. Для рудого це єдиний вихід.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:00 Ответить
Треба триматьсь. Колись руда потвора (та *****) сдохне чи впаде в остаточний маразм, зелена братва переміститься в СІЗО або в одну ближньовосточну країну.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:11 Ответить
Зелена братва ще не скоро помре від старості. Тримайся.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:28 Ответить
І так не добре,і так зле.Мобілізація провалена,воювать нікому,кацапів зупинить не здатні.То як ми збираємось утримать Краматорсько-Слов'янську агломерацію?Мало того,вже є загроза Запоріжжю.Об'єктивно кацапам немає причини для перемирья,втрати їх не хвилюють.Як тут пропетлять до більш-менш адекватного варіанту-абсолютно не ясно.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:12 Ответить
Агломерацію треба підірвати, затопити.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:16 Ответить
Ніяк, тільки блротись
показать весь комментарий
26.11.2025 07:24 Ответить
кацапи планували Покровськ ще у січні цього року захопити, але щось в них не зростається.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:51 Ответить
Петляти не потрібно. Потрібно встояти. Не довго, лише з пів-року.
А там почнуться виборчі перегони в Америці з довиборів у Конгрес США, які, як вбачається, респи з тріском програють. В тому числі і через теперішню позицію по Україні.
Тоді Тромбу буде не до підступної "миротворчості" на брці пітьми, бо його турбуватимуть інші питання, внутрішні, зокрема імпічмент зі звинуваченням у педофілії на "острові Епштейна".
У 2026 році фронт кінцево стабілізується. А якийсь папірець про перемир'я слід очікувати не раніше 2028-го, якраз під вибори у США нового президента.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:13 Ответить
Ну що, як живеться без ядерної зброї вічно приниженими?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:20 Ответить
Кучма з сімʼєю, Ахметов та інші , нормально живуть, в них все добре…
показать весь комментарий
26.11.2025 07:24 Ответить
Худоба
показать весь комментарий
26.11.2025 07:28 Ответить
Ще одне Венсівське страховисько вилізло
Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News
https://hromadske.ua/static/content/thumbs/1312x738/a/5a/q5l5qw---c16x9x50px50p--964bdafadad57b2c85b8cda10f7c35aa.webp Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.
https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-armiyi-ssha-poperediv-********-neminuchu-1764132445.html Детально
показать весь комментарий
26.11.2025 07:55 Ответить
Придурок. Мабуть, телемарафон не дивиться.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:04 Ответить
Від авторів 🎥(амер. паркетних хенералів ще напочатку вторгнення) "Що Київ за 3 дні впаде"...
показать весь комментарий
26.11.2025 08:16 Ответить
Всі вимоги ***** прибрали і понесли грамоту в Москву. Тобто це продовження дурної гри яка була і раніше. Західні ЗМІ вже пишуть що ніякого "миру" не буде.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:01 Ответить
Ти старий пі..ас, так поможи нам!!!! ти за Будапешським меморандумом нам винен
показать весь комментарий
26.11.2025 08:04 Ответить
Коли віддати свою землю без бою, то це означає, що вона ніколи до тебе не вернеться.
Бо тоді ти втрачаєш саме Право на цю територію, від якої відмовився під підступні вмовляння таких "союзничків", як цей Тромб.
Інша справа, коли армія відступає під натиском переважаючих сил ворога. Тоді її честь, і честь Держави, всього народу - збережені. Це вже не є капітуляцією. І право на свою землю, полишену у боях, також зберігається. Щоби там поиім не казали всілякі нашіптувачі.
Подумайте лише: як буде відчувати себе кожен український воїн, якщо не дай Боже, зебіли підпишуться під добровілтною здачею рашистам Слов'янсько-Краматорської агломерації і Лиману разом із тисячами українців.
Це по-перше.
А по-друге, будь-яким домовленостям з пітьмою, як показпв ніркий досвід, - гріш ціна.
Здавши ворогу оборонні укріплення донецьких агломерацій, вся Лвобережна Україна стане беззахисною. Що означає її окупацію: Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Київ - все це ворог окупує за раз. Якщо, звісно, Зеленськиц зрадить, і підпишеться під капітуляцією.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:05 Ответить
Тонка червона лінія Коли віддати свою землю без бою, то це означає, що вона ніколи до тебе не вернеться.

Історія знає безліч прикладів, коли поверталася.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:10 Ответить
Наприклад...
Може фінська Карелія повернулась? Чи Кенігсберг? Чи Південний Сахалін і Курили?
Чи може Техас і Каліфорнія?
показать весь комментарий
26.11.2025 08:22 Ответить
Південний Сахалін якраз повернувся. Хороший приклад.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:25 Ответить
Зрозуміло, Ви вважаєте СССР правонаступницею Російської імперії й відповідно - їх обрубок - рашистську пітьму тим самим. І Українк в їх складі.
Браво.
Бравісімо.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:37 Ответить
Тонка червона лінія Здавши ворогу оборонні укріплення донецьких агломерацій, вся Лвобережна Україна стане беззахисною. Що означає її окупацію: Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Київ - все це ворог окупує за раз. Якщо, звісно, Зеленськиц зрадить, і підпишеться під капітуляцією.

Не перебільшуйте. Навіть Чернігів приплели в купу.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:12 Ответить
Заняв Славянск, русские тут же выходят и перерезают трассу Киев-Харьков.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:29 Ответить
Поклавши два мільйони своїх солдат?
Самий важкий період цієї фази російсько-української війни - вже в минулому, у 2022 році, коли ворог стояв під Києвом і Харковом.
Гірше не буде, не панікуйте.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:32 Ответить
Причем здесь 2 миллиона солдат?
Речь идет о выводе наших войск без боя с оставшейся части Донецкой области по предложению американцев.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:35 Ответить
Зрозуміло. Перепрошую.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:42 Ответить
Європа віддала Гітлеру все без бою, більшість з ним домовилися, або стали прислужниками (до речі, кожен раз згадуйте про це коли вам розповідають анекдот про "Мюнхенський змову"). Але все повернули, багато хто навіть отримали бонуси. Зрозуміло що це не той випадок, просто не треба узагальнювати.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:15 Ответить
Це Ви підміняєте поняття.
Ви пишете про відмову тодішніх лідерів Європи від чужої їм землі - Чехословаччини, яка до речі була до ПСВ у складі Австро-Угорщини. А не від своєї. Зараз прихвостень ***** Тромб цим і займається. І всі ці гнилі розмови про мир" на умовах пітьми - саме від нього, від лукавого.
А підсумки ДСВ - це зовсім не наш кейс.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:29 Ответить
Так, тут ми маємо іншу ситуацію. На окупованих територіях кацапетівка повністю заміщує населення своїми андрофагами.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:32 Ответить
Цього разу Трамп не марить, але є інший варіант - усунути зєлєнскава від влади і організувати оборону країни
показать весь комментарий
26.11.2025 08:24 Ответить
Так и в 1941 году с 22 июня фронт двигался в одном направлении, причем с гораздо бОльшей скоростью.
Так что, надо было сразу территории до Урала отдать Германии?
Все равно он их захватит.
Или когда в 1920 году Красная армия гнала поляков до Варшавы, что полякам надо было отдать без боя свои территории, так как наступление красных шло в одну сторону?
показать весь комментарий
26.11.2025 08:25 Ответить
Майже вся Європа тоді так і вчинила, - лягла під Німеччину.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:35 Ответить
В Европе некому было воевать.
Впрочем, как и сейчас. История их ничему не научила.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:38 Ответить
Перше у нас немає 40 млн які тоді совок втратив, друге навіть тупий совок за 2 роки налагодив виробництво озброєння в три зміни, у нас за 4 роки тільки збільшилась кількість чиновників що тікають з грошима закордон, та збірка не дуже якісних китайських беспілотників, які китайці можуть за місяць перекрити поставки.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:37 Ответить
А чому фронт не має рухатися в одному напрямку, кацапи два роки успішно використовують тактику плануючих кабів, безкарно щотижня скидають 1000-1300 бомб на наші передову-укріплення при тому не несуть втрат носіїв... Захід-США не дають нам засобів далекобійної зброї, щоб від цього захиститись, бо треба знищувати носії, а це ескалація... Трамп правий, скільки би Україна людей не мобілізувала і це кардинально ситуацію не змінило б, бо щоб вистояти і перемогти потрібно зовсім інші засоби, яких у нас нема і які Захід нам не дає...
показать весь комментарий
26.11.2025 08:31 Ответить
Захід все влаштовує, західна політика останніх трьох років Джеймс Ніксі...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
26.11.2025 08:33 Ответить
А сама Україна що зробила для виправлення ситуації, може налагодила виробництво ракет щоб бити по аеродромах, захід влив уже більше 200 млрд. долларів фінансування, може і більше якщо кредити МВФ врахувати та кошти від заморожених активів.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:39 Ответить
Україна або нічого не зробила, або виробництва були знищені кацапами, але суті це не міняє...
показать весь комментарий
26.11.2025 08:44 Ответить
Підмахнутий Трампом путінський план - не план миру, це ПЛАН ВІЙНИ! Точна копія Мюнхена-1938. Чемберлен і Деладье, віддавши Гітлеру Судети, тріпалися, що "принесли мир цілому поколінню". І що? Майже одразу німці захопили всю Чехію, а за кілька років Гітлер був у Парижі, а на Лондон падали бомби!
Насправді Україна, стікаючи кров'ю, бореться навіть не за Донбас (не дуже ця зруйнована земля з недоумкуватими донбасятами і потрібна, всі нормальні звідти переїхали). Україна бореться за світовий порядок! Адже якщо захоплення рашистами чужих земель схвалити, завтра інші агресори (Китай там, або самі США), теж полізуть забирати землі, які їм сподобалися! - А що, у путлера ж прокотило!
І можна зі 100% впевненості передбачати, що рашисти через короткий час знову полізуть зі своєю ордою на решту України! А що їм ще робити, не свої ж закидки відновлювати! У цьому зв'язку КАТЕГОРИЧНО не можна погоджуватися на скорочення ЗСУ! Та й з якого х..., власне?! Щоб трамп Нобелівську премію отримав? Миротворець, що міцно сидить на компроматі у путлера.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:33 Ответить
А ви не думали що штати не хочуть закрити питання на завжди, більше воюють вони більше продають зброї, друге орки то конкуренти на ринку енергоносіїв.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:41 Ответить
Цього блазня не можна сприймати серйозно. Сьогодні воно говорить так, а завтра після чергового нападу старечого маразму почне говорити зовсім інакше.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:36 Ответить
А ти, - про-російське, риже. янківське чмо з Овального кабінету Білого дому, цьому всіляко сприяєш!
показать весь комментарий
26.11.2025 08:46 Ответить
 
 