Трамп про територіальні поступки України: Фронт рухається в одному напрямку, РФ і так захопить ці землі
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що ситуація на фронті в Україні розвивається в одному напрямку. За його словами, у зв’язку з цим Росія потенційно може встановити контроль над територіями, передача яких передбачалася початковою версією американського мирного плану.
Про це Трамп зазначив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Мирний план
Під час бесіди журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий план США занадто сприятливим для Росії. У відповідь Трамп сказав, що це був не план.
"Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22", - сказав президент США.
Він додав, що багато з пунктів було вирішено і вирішено "дуже вдало".
Територіальні питання
Також Трампу поставили запитання, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати згідно з початковим документом. У відповідь американський лідер став стверджувати, що фронт в Україні рухається в одному напрямку, і зовсім скоро ті території РФ може захопити військовим шляхом.
Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією. То що, ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", - сказав Трамп.
Далі він додав, що тривають переговори і "вони намагаються все завершити".
Ймовірно, Трамп мав на увазі, зокрема, територіальне питання, оскільки далі він наголосив, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста.
"Це якось не працює, тож процес довгий і складний. Це дуже сумно, тому що стільки людей гине", - заявив президент США.
"Їхня (РФ. - Ред.) головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель", - додав лідер США.
Крім того, на думку Трампа, війна в Україні може тривати роками. Однак у РФ набагато більше населення і солдатів, тому лідер США вважає, що якщо Україна зможе укласти угоду, то це буде вигідно для обох сторін.
До слова, Трамп також заявив, що у нього немає дедлайну щодо мирної угоди, хоча раніше він називав 27 листопада крайньою датою.
Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При тому, Україна звільнила від росіян північ країни, Харківську область, правобережжя Херсонської області.
Україна має чимало досягнень, які просто відверто ігноруються та не помічаються. Це при тому, що Україні просто не давали шансів встояти при повномасштабній російській агресії. Це при тому, що Україна стикнулася й стикається з купою внутрішніх
(починаючи від дезорганізації, некомпетентного керівництва, закінчуючи, корупцією, зрадою та саботажем) та зовнішніх проблем.
росія ж, за підсумками 4 рік повномасшабної війни, загнала свою економіку в сраку, оплачувати війну в 2026 році - грошей в них вже не вистачає.
На росії величезні борги, всюди, величезний дефіцит бюджету (як федерального так і місцевих), зупинено купа заводів, виробництв. Від українських ударів потерпає нафтопереробка та експорт нафти (основне джерело наповнення російського бюджету).
росія потерпає під санкціями.
Зараз іде війна на виснаження.
Задача росії - вибити нас з війни, поки росія не впала.
І вони заради цього роблять будь-що.
Задача України - вистояти. Завдавати росіянам якнайбільших втрат.
В України є для цього можливості, у України (на відміну від росії) є підтримка європейських партнерів.
Якщо ж Україна капітулює зараз - то втратить всі свої досягнення (за які заплатила дуже дорого), та втратить значну частину підтримки та залишиться в політичному хаосі, поруйнована та з купою проблем. Україна опиниться у вкрай уразлимову стані.
Тим часом, як росія - отримає перепочинок, зняття санкцій та відновлення. В підсумку, росія опиниться в набагато кращих умовах проти України, ніж це було в 2022 році. Чим одразу ж і скористається - аби швидко добити Україну.
Подобається це чи ні. 4 роки програного загубленого часу.
Українські лінії оборони ім.Суровікіна?
Національна військова промисловість?
Укроборонпром?
Розробки зброї возмєздія?
Де воно все?
Чи продовжимо воювати українцями?
Коли закінчаться хлопчики, жіночки підуть в окопи?
віткофф летить до пу. І про що будуть базикати? Звісно про що: про жирні гешевти... на окупоавх територіях, які пу готов подарувати тр за визнання захоплень "нових територій" до того ж в канстритуції пу застаються Херс і Запор.обл в поаних їх кордонах..
Та ще й тр бажає, щоб ЄС йому заморожені активи віддала, а він їх спрямує в спільний інвест фонд з пу?!
Огидно і дуже прикро бачити перетворення світового копа на пособника злочинця пу.
Як можна вірити у якісь безпекові гарантіх від тр, якщо він прям зараз не допомагає, а підкидає купу козирів пу і грає з ним заодно. Що змінеться після підписання так званої мирної угоди, сдачи без бою територій і разброєння ЗСУ?
Що буде всім добре відомо: знимуть санкції, пу піднакопить сил і посуне далі, а тр буде любоватися своїм Нобелем і розказувати байки, якщо б його обрали на 3й термін... то була б гладь і благодать той усе.
хм... його заперечення це якби опосередковане визнання їх використання не за призначенням
А спитав тр громадян України в Краматорську, Слов'янску і ін. чи згодні вони лягти під пу?
...де тр Нобеля побачив?
Историк второй мировой войны, инженер-конструктор Марк СОЛОНИН.
Цинізм і абсурд, якій тр воліє не помічати, в тому, що першим кроком тр вимагає не припинення вогню, а задоволення всіх умов пу - відхід ЗСУ з позицій, розброєння і ін ...
і лише після підписання угоди про фактичну капітуляцію, тр буде обговорювати, яким чином і засобами він збирається забезпечити Україні безпеку від нового нападу під егідой фонду миру імені тр... якому повинні заплатити ЄС, Україна...
але, якщо без згоди 47го, ЗСУ наважаться відповісти на напад... то всі безпекові гарантії для України згоріли: тобто, Україну тр лишає навіть права на захіст.
От така по суті ам.домога
Для пу не передбачено тр ніяких забов'язень, адже вже те, що пу каже, що далі не буде нападати - це вже і є поступка - готовність без бою прийняти капітуляцію України.
...і знов пісня про попа і собаку... а пу радісний, адже знов надурив і вже фактично другий рік віл тр санкцій уникає, та й поставки і ассортимент зброї для ЗСУ успішно гальмує.