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Новини Мирний план США Передача територій Територіальні поступки
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Трамп про територіальні поступки України: Фронт рухається в одному напрямку, РФ і так захопить ці землі

Президент США Дональд Трамп

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що ситуація на фронті в Україні розвивається в одному напрямку. За його словами, у зв’язку з цим Росія потенційно може встановити контроль над територіями, передача яких передбачалася початковою версією американського мирного плану.

Про це Трамп зазначив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Мирний план

Під час бесіди журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий план США занадто сприятливим для Росії. У відповідь Трамп сказав, що це був не план.

"Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22", - сказав президент США.

Він додав, що багато з пунктів було вирішено і вирішено "дуже вдало".

Територіальні питання

Також Трампу поставили запитання, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати згідно з початковим документом. У відповідь американський лідер став стверджувати, що фронт в Україні рухається в одному напрямку, і зовсім скоро ті території РФ може захопити військовим шляхом.

Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією. То що, ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", - сказав Трамп.

Далі він додав, що тривають переговори і "вони намагаються все завершити".

Також читайте: Віткофф радив Ушакову, як краще презентувати Трампу "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Ймовірно, Трамп мав на увазі, зокрема, територіальне питання, оскільки далі він наголосив, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста.

"Це якось не працює, тож процес довгий і складний. Це дуже сумно, тому що стільки людей гине", - заявив президент США.

"Їхня (РФ. - Ред.) головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель", - додав лідер США.

Крім того, на думку Трампа, війна в Україні може тривати роками. Однак у РФ набагато більше населення і солдатів, тому лідер США вважає, що якщо Україна зможе укласти угоду, то це буде вигідно для обох сторін.

До слова, Трамп також заявив, що у нього немає дедлайну щодо мирної угоди, хоча раніше він називав 27 листопада крайньою датою.

Читайте: Питання територій Трамп та Зеленський обговорюватимуть особисто, - Axios

Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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перемовини (3809) територіальні претензії (79) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+42
І йому нічим заперечити . Ау , 73 % !ну ви хоч поржали ? інакше навіщо це все було у 2019 р?
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26.11.2025 06:24 Відповісти
+42
Цим трамп щойно ліквідував всі права власності на будь-яке майно та ВСІ міжнародні права, закони та відносини.

Відтепер є тільки право сили,
та війни всіх зо всіма.

Наголосували, крва.
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26.11.2025 06:29 Відповісти
+37
Що в Україні наголосували ,що США наголосували...світом правлять ідіоти
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26.11.2025 06:34 Відповісти
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Трамп зробив такі висновки свято віруючи у військовий і організаційний геній квартального генераліссімуса, обдовбаного фельдмаршала. А також у непохитну підтримку хохлів свого кумира і його потужної зграї мародерів з ізраїльськими паспортами. Трамп впевнений, що торчок не підведе.
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26.11.2025 12:57 Відповісти
Масковский агент доклав всі сили для цого.
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26.11.2025 13:02 Відповісти
Ситуація дійсно дурна. Тому що не організувати за 2 роки жодної успішної контратаку й прориву - треба бути дуже безталанними і боягузливими полководцями. І в цьому винна не тільки Україна з Сирським і Зеленським, і ЄС, а й сам Трамп є причиною отого відступання і глухих оборон. Як ти переможиш ворога, якщо не можеш йому потужно в морду зарядити? Тим що сракою вихляєш? Чи тому що в тебе рудий чуб?
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26.11.2025 13:04 Відповісти
Так, якщо ми втратимо ці теріторії, то росія втратить мільйон людей. А не на шару, як ти, довбень, пропонуєш.
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26.11.2025 13:10 Відповісти
Пиши десять мільйонів, нічого їх жаліти
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26.11.2025 14:06 Відповісти
а скільки ми втратимо, ви не рахуєте?
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27.11.2025 02:17 Відповісти
Дайте мені "вінчестер"!
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26.11.2025 13:39 Відповісти
А при Байдені вони відступали. То може в тобі справа?
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26.11.2025 13:50 Відповісти
Зєлєнскій як і Єрмак, Міндіч і все їхнє бандитське кодло всі без винятку -- АГЕНТУРА Московії, яка тишком-нишком виконує в Україні руйнівну діяльність по ліквідації української державності !!! Хіба це не очевидно ???
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26.11.2025 14:09 Відповісти
В словах рыжего павиана слышатся нотки радости. Это всё, что нужно знать о роли США в этой агрессии со стороны российской *********.
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26.11.2025 14:55 Відповісти
Не рахуючи, півдня України, який "зелені" просто тотально здали росіянам, росія за 4 роки війни просунулася від Донецька всього на кількадесят кілометрів, ціною дуже страшних втрат. При тому, росія втратила всі запаси своєї бронетехніки, практично втратила флот в Чорному морі та значну частину стратегічної авіації- частину своєї ядерної тріади.
При тому, Україна звільнила від росіян північ країни, Харківську область, правобережжя Херсонської області.
Україна має чимало досягнень, які просто відверто ігноруються та не помічаються. Це при тому, що Україні просто не давали шансів встояти при повномасштабній російській агресії. Це при тому, що Україна стикнулася й стикається з купою внутрішніх
(починаючи від дезорганізації, некомпетентного керівництва, закінчуючи, корупцією, зрадою та саботажем) та зовнішніх проблем.

росія ж, за підсумками 4 рік повномасшабної війни, загнала свою економіку в сраку, оплачувати війну в 2026 році - грошей в них вже не вистачає.
На росії величезні борги, всюди, величезний дефіцит бюджету (як федерального так і місцевих), зупинено купа заводів, виробництв. Від українських ударів потерпає нафтопереробка та експорт нафти (основне джерело наповнення російського бюджету).
росія потерпає під санкціями.

Зараз іде війна на виснаження.
Задача росії - вибити нас з війни, поки росія не впала.
І вони заради цього роблять будь-що.
Задача України - вистояти. Завдавати росіянам якнайбільших втрат.
В України є для цього можливості, у України (на відміну від росії) є підтримка європейських партнерів.

Якщо ж Україна капітулює зараз - то втратить всі свої досягнення (за які заплатила дуже дорого), та втратить значну частину підтримки та залишиться в політичному хаосі, поруйнована та з купою проблем. Україна опиниться у вкрай уразлимову стані.
Тим часом, як росія - отримає перепочинок, зняття санкцій та відновлення. В підсумку, росія опиниться в набагато кращих умовах проти України, ніж це було в 2022 році. Чим одразу ж і скористається - аби швидко добити Україну.
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26.11.2025 14:56 Відповісти
Здається мені Трамп правий.
Подобається це чи ні. 4 роки програного загубленого часу.
Українські лінії оборони ім.Суровікіна?
Національна військова промисловість?
Укроборонпром?
Розробки зброї возмєздія?
Де воно все?
Чи продовжимо воювати українцями?
Коли закінчаться хлопчики, жіночки підуть в окопи?
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Не сци італійцю , до тебе тцк не дістане , спи спокійно , звісно якщо не з боліт строчиш , бо тоді можеш стати распятим мальчіком .
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27.11.2025 04:49 Відповісти
Незаметно слить Украину не выйдет
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Добрий такий тр: ніякого засудження агресора, очи заплющив тр на всі злочини пу, розтріл пленних, крадіжка укр.територій разом з громадянами, яких він мобілізує, викрадення дітей і що у відповідь? замість наданя ЗСУ зброї, верзе про капітуляцію і... вор вкрав ЗАЕС, так тр йому ще 50% е/е дарує... це що?

віткофф летить до пу. І про що будуть базикати? Звісно про що: про жирні гешевти... на окупоавх територіях, які пу готов подарувати тр за визнання захоплень "нових територій" до того ж в канстритуції пу застаються Херс і Запор.обл в поаних їх кордонах..
Та ще й тр бажає, щоб ЄС йому заморожені активи віддала, а він їх спрямує в спільний інвест фонд з пу?!

Огидно і дуже прикро бачити перетворення світового копа на пособника злочинця пу.

Як можна вірити у якісь безпекові гарантіх від тр, якщо він прям зараз не допомагає, а підкидає купу козирів пу і грає з ним заодно. Що змінеться після підписання так званої мирної угоди, сдачи без бою територій і разброєння ЗСУ?

Що буде всім добре відомо: знимуть санкції, пу піднакопить сил і посуне далі, а тр буде любоватися своїм Нобелем і розказувати байки, якщо б його обрали на 3й термін... то була б гладь і благодать той усе.
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26.11.2025 15:22 Відповісти
ФСБшная власть Украины ничего не делает, чтобы заменить людей на умные машины на войне. Тогда Украина никого терять не будет. И воюют они ж сабатажно, чтобы не отвоевывать ничего. то в Курскую обл. отвели и на Путин захватывай, то мосты не взорвали и ВЕСЬ ЮГ слили путину одним махом - на коридор в Крым. Коломойский перед войной еще сказал Путину, что готов продать ему земли Украины за 100 миллиардов, вот закулисно и продал и его шестерка Зеленский выполняет договоренность. Все ясно, как рассвет! Иуды захватили власть и сдают Украину и помимо русских денег, они грабят на всех предприятиях и ресурсах и всем, что можно украсть в Украине.
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26.11.2025 16:00 Відповісти
...міжн. аудіт наданих партнерами коштів масить бути проведеним...
хм... його заперечення це якби опосередковане визнання їх використання не за призначенням
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26.11.2025 22:03 Відповісти
Значит миром правит - право силы, а не международного права. Значит Украине нужно ядерное оружие, грязные бомбы, водородные бомбы, хим бомбы, био оружие, и много еще силы! И начинать нужно отсекать слабости в виде коррупционной шоблы во всей власти.
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26.11.2025 16:40 Відповісти
баян.. ну то ткніть цю рижу мавпу ще раз у той меморандум з Будапешту чи шо
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26.11.2025 17:24 Відповісти
меморандум
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26.11.2025 17:31 Відповісти
Капітан очевидність (Трампон) явно хоче допомогти в цьому пуйлу, тому кожен раз і топить за кримінального злочинця.
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26.11.2025 17:36 Відповісти
Щодо повільного відступу Рудий правий. Торчок віддав Раші Херсонщину і Запоріжщину без бою,просто так,а на Донбассі з приходом Творожного йде невпинний відступ,здача територій...
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26.11.2025 17:42 Відповісти
...угу, ще доплатить пу за всі його звірства
А спитав тр громадян України в Краматорську, Слов'янску і ін. чи згодні вони лягти під пу?
...де тр Нобеля побачив?
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26.11.2025 18:47 Відповісти
То нахєра тоді тобі українські корисні копалини, хитрий лис?
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26.11.2025 18:58 Відповісти
Трамп через 2 роки: Фронт рухається в одному напрямку, Китай і так захопить ці землі (Тайвань)
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26.11.2025 21:09 Відповісти
педофіл трампон-гандон не хоче дати Україні літаки, які здатні збивати кацапські гівнольоти на далеких відстанях і трампон-гандон такий дивується, що "фронт рухається в одному напрямку"! АХАХАХАХАХ!!!! 😆😂🤣
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26.11.2025 23:16 Відповісти
Так на чьей стороне этот старик?
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26.11.2025 23:33 Відповісти
"После публикации "мирного" плана из 28 пунктов, стало ясно, что на посту президента США находится умственно неполноценное физлицо."

Историк второй мировой войны, инженер-конструктор Марк СОЛОНИН.
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27.11.2025 00:19 Відповісти
Рональд Рейган в гробу перевертається від стида , що республіканці взяли до себе такий кусок лайна.
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27.11.2025 02:27 Відповісти
Та як би не вистачає розуміння, що Путіна треба зупинити?
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27.11.2025 05:32 Відповісти
Що тут скажеш. Трамп правий, наступ росіян зумовлений їх технологічною перевагою в дронах і КАБах. Тільки авіація НАТО могла б можливо прикрити передній край від ударів кабами, але вона може бути вразливою в такому разі від ППО противника. Зупинити повзучий наступ в такій ситуації майже неможливо.
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27.11.2025 06:49 Відповісти
...і знов те саме: санкції, які тр обіцяв з 21 листопала "точно" ввести... як і очікувалось відкладаються, адже 28 пп. плану капітуляції України на столі " переговорів"

Цинізм і абсурд, якій тр воліє не помічати, в тому, що першим кроком тр вимагає не припинення вогню, а задоволення всіх умов пу - відхід ЗСУ з позицій, розброєння і ін ...
і лише після підписання угоди про фактичну капітуляцію, тр буде обговорювати, яким чином і засобами він збирається забезпечити Україні безпеку від нового нападу під егідой фонду миру імені тр... якому повинні заплатити ЄС, Україна...

але, якщо без згоди 47го, ЗСУ наважаться відповісти на напад... то всі безпекові гарантії для України згоріли: тобто, Україну тр лишає навіть права на захіст.

От така по суті ам.домога

Для пу не передбачено тр ніяких забов'язень, адже вже те, що пу каже, що далі не буде нападати - це вже і є поступка - готовність без бою прийняти капітуляцію України.

...і знов пісня про попа і собаку... а пу радісний, адже знов надурив і вже фактично другий рік віл тр санкцій уникає, та й поставки і ассортимент зброї для ЗСУ успішно гальмує.
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27.11.2025 08:22 Відповісти
Ти вже повернувся звідтам? Даремно! Сиди там, куди послали, і не вилазь. Бо там твоє місце, недоумку.
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10.12.2025 10:09 Відповісти
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