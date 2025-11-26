Трамп про територіальні поступки України: Фронт рухається в одному напрямку, РФ і так захопить ці землі

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що ситуація на фронті в Україні розвивається в одному напрямку. За його словами, у зв’язку з цим Росія потенційно може встановити контроль над територіями, передача яких передбачалася початковою версією американського мирного плану.

Про це Трамп зазначив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Мирний план

Під час бесіди журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий план США занадто сприятливим для Росії. У відповідь Трамп сказав, що це був не план.

"Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22", - сказав президент США.

Він додав, що багато з пунктів було вирішено і вирішено "дуже вдало".

Територіальні питання

Також Трампу поставили запитання, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати згідно з початковим документом. У відповідь американський лідер став стверджувати, що фронт в Україні рухається в одному напрямку, і зовсім скоро ті території РФ може захопити військовим шляхом.

Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією. То що, ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", - сказав Трамп.

Далі він додав, що тривають переговори і "вони намагаються все завершити".

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Ймовірно, Трамп мав на увазі, зокрема, територіальне питання, оскільки далі він наголосив, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста.

"Це якось не працює, тож процес довгий і складний. Це дуже сумно, тому що стільки людей гине", - заявив президент США.

"Їхня (РФ. - Ред.) головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель", - додав лідер США.

Крім того, на думку Трампа, війна в Україні може тривати роками. Однак у РФ набагато більше населення і солдатів, тому лідер США вважає, що якщо Україна зможе укласти угоду, то це буде вигідно для обох сторін.

До слова, Трамп також заявив, що у нього немає дедлайну щодо мирної угоди, хоча раніше він називав 27 листопада крайньою датою.

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Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

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