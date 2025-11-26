Фон дер Ляєн закликала не допустити силового поділу України: Ми відчинимо двері для нових воєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала європейські країни рішуче відстоювати суверенітет України та не допустити легітимізації силового перегляду кордонів, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію й збереження євроінтеграційного курсу України. Водночас вона заявила про обережний оптимізм щодо мирних переговорів та підкреслила, що майбутнє України залишається європейським
Про це вона заявила у своєму виступі перед євродепутатами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Повага до суверенітету України
Зокрема, як зазначається, вона закликала європейські країни заявити про неможливість поділу суверенної європейської країни, як це намагається зробити Росія з Україною.
"...Нам потрібно чітко заявити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави, і що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових воєн завтра, і ми не можемо цього допустити", - наголосила фон дер Ляєн.
Глава Єврокомісії також закликала європейців посилити тиск на Москву і попередила, що, незважаючи на заявлений намір Росії вести мирні переговори, позиція Росії не змінилася.
Європа повинна продовжувати чинити тиск на Росію, оскільки країна, як і раніше, має намір "постійно перекроювати карти" і повертати втрачені "сфери впливу", заявила Урсула фон дер Ляєн.
Прогнози щодо закінчення війни
На закінчення вона висловила вельми обережний оптимізм щодо переговорів, кажучи, що "майбутні дні сповнені небезпеки" і "ситуація складна", але "я також вважаю, що тут є можливість домогтися реального прогресу".
"Ми знаємо, що буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відновитися, повернути дітей і возз'єднати сім'ї. Ми повинні знайти спосіб забезпечити довгострокову безпеку для України і всього нашого континенту, і, перш за все... створити краще майбутнє, європейське майбутнє для України", - сказала вона, завершуючи свою промову і даючи зрозуміти, що вступ України до Євросоюзу не знімається з порядку денного, на що звернули увагу навіть російські ЗМІ, прикриваючись при цьому позицією Угорщини, яка проти вступу України до ЄС.
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"воєн" - це на якій мові?
А потім повторіть відмінки української мови для іменників, зокрема для слова "війни".
війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн
Великий зведений орфографічний словник ******** української лексики / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Київ; Ірпінь: Перун, 2003.- С.101:
війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн