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Фон дер Ляєн закликала не допустити силового поділу України: Ми відчинимо двері для нових воєн

Урсула фон дер Ляєн про територіальні поступки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала європейські країни рішуче відстоювати суверенітет України та не допустити легітимізації силового перегляду кордонів, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію й збереження євроінтеграційного курсу України. Водночас вона заявила про обережний оптимізм щодо мирних переговорів та підкреслила, що майбутнє України залишається європейським

Про це вона заявила у своєму виступі перед євродепутатами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Повага до суверенітету України

Зокрема, як зазначається, вона закликала європейські країни заявити про неможливість поділу суверенної європейської країни, як це намагається зробити Росія з Україною.

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"...Нам потрібно чітко заявити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави, і що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових воєн завтра, і ми не можемо цього допустити", - наголосила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також закликала європейців посилити тиск на Москву і попередила, що, незважаючи на заявлений намір Росії вести мирні переговори, позиція Росії не змінилася.

Європа повинна продовжувати чинити тиск на Росію, оскільки країна, як і раніше, має намір "постійно перекроювати карти" і повертати втрачені "сфери впливу", заявила Урсула фон дер Ляєн.

Прогнози щодо закінчення війни 

На закінчення вона висловила вельми обережний оптимізм щодо переговорів, кажучи, що "майбутні дні сповнені небезпеки" і "ситуація складна", але "я також вважаю, що тут є можливість домогтися реального прогресу".

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"Ми знаємо, що буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відновитися, повернути дітей і возз'єднати сім'ї. Ми повинні знайти спосіб забезпечити довгострокову безпеку для України і всього нашого континенту, і, перш за все... створити краще майбутнє, європейське майбутнє для України", - сказала вона, завершуючи свою промову і даючи зрозуміти, що вступ України до Євросоюзу не знімається з порядку денного, на що звернули увагу навіть російські ЗМІ, прикриваючись при цьому позицією Угорщини, яка проти вступу України до ЄС.

Автор: 

перемовини (3809) територіальні претензії (79) територіальна цілісність (324) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+5
з 2014р не можуть відмовитися від купівлі російського газу і нафти, ще досі все у планах, більше 10 років соплі жують. І це ж не єдине, що вони купують в росії і що продають через "треті"країни. Українці мають сидіти під ракетами і шахедами "стільки, скільки потрібно", вигрібати дітей з-під завалів будинків, і ніхто не знає який будинок наступний. То ж хай йдуть у сраку зі своєю "справедливістю", "цінностями", "світовими порядком", мене це обходить менше усього, оскільки над головами моїх дітей літають шахеди і ракети, а ховатися особливо нема куди, куди ж ти від балістики сховаєшся. Хай привезуть своїх дітей жити сюди і потім прагнуть справедливого порядку.
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26.11.2025 14:44 Відповісти
+4
Якщо ви вже взялися за редаґування, то спочатку витягніть колоду зі свого ока, а саме треба: "воєн" - це на якою мовою?

А потім повторіть відмінки української мови для іменників, зокрема для слова "війни".
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26.11.2025 14:13 Відповісти
+3
Пусті заклики без дій...
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26.11.2025 14:30 Відповісти
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Не знаю, чи це гарний комплімент для жінки, але в неї великі, сміливі яйця.
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26.11.2025 14:10 Відповісти
Ага, коли когось грабують на вулиці - я також сміливо кричу з вікна що це неправильно і не можна допустити силового поділу грошей.
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26.11.2025 14:37 Відповісти
Це нормально, що твої яйця не такі вже й великі. Сподіваюся, вони ще там.
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26.11.2025 14:45 Відповісти
Так я роблю те ж саме, що й Фондерляєн і весь ЄС - потужно закликаю з безпечної відстані.
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26.11.2025 14:54 Відповісти
На рахунок великих, я ще розумію. А шо таке сміливі яйця?
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26.11.2025 15:16 Відповісти
Заходжу в сортир, а там фундерляєн. З великими та сміливими. та я би з переляку гепнувся (
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26.11.2025 15:20 Відповісти
Ми відкриємо двері для нових воєн -----------
"воєн" - це на якій мові?
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26.11.2025 14:10 Відповісти
Якщо ви вже взялися за редаґування, то спочатку витягніть колоду зі свого ока, а саме треба: "воєн" - це на якою мовою?

А потім повторіть відмінки української мови для іменників, зокрема для слова "війни".
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26.11.2025 14:13 Відповісти
Да? Ок, виноват. В школе украинский язык не изучал, а разговорный трохи освоил. Ошибся, видимо.
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26.11.2025 14:16 Відповісти
Петраковський О. ******** орфоґрафічний словник. - Харків: Промінь, 2007. - С.158:

війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн

Великий зведений орфографічний словник ******** української лексики / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Київ; Ірпінь: Перун, 2003.- С.101:

війнá, ú; мн. вíйни, вóєн і війн
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26.11.2025 14:31 Відповісти
От тільки в назві треба написати "відчинИмо"
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26.11.2025 14:21 Відповісти
Пусті заклики без дій...
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26.11.2025 14:30 Відповісти
з 2014р не можуть відмовитися від купівлі російського газу і нафти, ще досі все у планах, більше 10 років соплі жують. І це ж не єдине, що вони купують в росії і що продають через "треті"країни. Українці мають сидіти під ракетами і шахедами "стільки, скільки потрібно", вигрібати дітей з-під завалів будинків, і ніхто не знає який будинок наступний. То ж хай йдуть у сраку зі своєю "справедливістю", "цінностями", "світовими порядком", мене це обходить менше усього, оскільки над головами моїх дітей літають шахеди і ракети, а ховатися особливо нема куди, куди ж ти від балістики сховаєшся. Хай привезуть своїх дітей жити сюди і потім прагнуть справедливого порядку.
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26.11.2025 14:44 Відповісти
Та ви вже давно їх відчинили...
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26.11.2025 14:44 Відповісти
То треба було накачувати Україну зброєю, а не патякати. Вирішувати буде той, хто має силу і волю її використовувати. ЄС має силу лише на папері, бо не має волі.
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26.11.2025 14:52 Відповісти
Как по отдельности --- так слова верные говорят. Как соберутся в кучу ,,охочих,, буру пнут! Браво!
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26.11.2025 14:55 Відповісти
Якщо вони дійсно хочуть зберегти західну цивілізацію та повоєнний міжнародний порядок, то варто їхнім спецслужбам діяти на ліквідацію агресивної росії та зміни правлячого режиму в Китаї. Іншого варіанту немає. І справа тут вже не лише в Україні
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26.11.2025 14:58 Відповісти
пісдаболи-затівники
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26.11.2025 15:19 Відповісти
Та шо б ви вже виздихали, ***** лицемірні! 4 роки, ******, ховаєте свої сраки за геноцидом українців, а тепер пащі відкриваєте?! заваліться, тварі, і сидіть під шконкою. де ваше і місце!
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26.11.2025 16:48 Відповісти
 
 