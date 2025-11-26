Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП
Україна не визнаватиме окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційного "мирного плану".
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.
Червоні лінії України на переговорах
За його словами, жодні визнання окупованих територій російськими Україна не прийме.
"Україна неодноразово говорила, що жодних змін до Конституції чи жодних фіксацій, визнання окупації не може бути. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Це саме і є та міна, якщо вона буде закладена в договорі або в будь-який інший документ, то легітимність цього документу одразу буде підірвана. Оскільки це не буде сприйнято, зокрема, власне, найважливішим суб'єктом –– українськими захисниками й захисницями. Тому, відповідно, це неможливо", - наголосив Бевз.
Представник ОП заявив, що територіальне питання залишається найскладнішим і воно досі (перебуває - ред.) в периметрі обговорення.
Обговорення "мирного плану" зі США
Бевз пояснив, що завданням на переговорах є переконати всіх представників американської делегації, з якими українська сторона працює, в тому, що кінцевий план має призвести до стійкого миру. А чутливі питання щодо територій обговорюватимуть на рівні лідерів.
Бевз закликав бути дуже обережними з використанням термінів "обміни територіями", чи "відхід з якихось територій", чи "поступки в питаннях територій".
"Бо це створює одразу відчуття, що Україна має віддати щось, що Росія ще не завоювала військовим шляхом. Дуже чітка позиція української делегації полягає в кількох речах, і одна з них –– те, що остаточні рішення по територіях буде приймати виключно Президент на рівні лідерів. Ніколи ніхто не був більше уповноважений там щось погоджувати саме в цьому найчутливішому питанні для українського суспільства", - пояснив він.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Вішати цю нечисть треба, щоб не гадила проти України!!
Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.
Джерело: https://censor.net/ua/n3156682
От реально ж жодної порядної людини нема.
бродячие котыправоведы ходят. Давайте лучше про Миндича, про очі що купували. Даже про Коломойского давайте. Но не лезьте вы в право. И не в зуб и не ногой, тоже не лезьте. Не ваше это. А дурить людей грех.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України (ст. 73) та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text Закон України «Про всеукраїнський референдум» (ст. 3) передбачають, що питання про зміну території України вирішуються винятково на https://oporaua.org/news/vybory/referendum/22787-**************-referendum-shcho-tse-navishcho-i-iak-organizuvati всеукраїнському референдумі.
тому - кордони 1991 р, хутина в Гаагу, 2 трильйона репарацій з рашки на відбудову України, КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ раша має виплатити моральни і матеріальні збитки від війни , заборона раше мати армію , рашу вон із Радбезу. ( якщо я чогось забула- прошу доповнити)
просто щоб повернути території, треба мати величезну кількість населення, ядерну зброю, гарний ОПК.
Тількі кацап буде возбухати проти моїх пропозицій
щодо цілей загуглiть чому вони повинні бути smart і що буде в іншому випадку
Скільки їм кричать УСІ притомні диполломати, патріоти- политики -НАЗВАТИ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ!!!
А чому не називали ? та тому, що гроші треба було відмивати, їздивши по закордонам ублюдку ЄРМАКУ, своїми конференціями миру , поки у той час СМОРТЯЩІЙ МІНДІЧ качав й качав їх - не усі ж переводити Деркачу!
І те що скажуть військам - чи скорочуйтесь, чи відводьте "за буферну лінію" чи щє шосб
"Цей план мав би стати для нас величезною проблемою. А став він величезною проблемою для Дональда Трампа і для усієї гопкомпанії, яка готувала цей документ і фактично Трампа підставила. Тому що... Ну не можна весь час поводитись в політиці як дилетанти. Це завжди дається взнаки. І це не тільки про Сполучені штати... Дилетантизм -- це не розуміти, чому в країні потрібен уряд національної згоди, національного порятунку і чому відсутність такого уряду прямо сприяє можливості поразки країни і її зникненню... "