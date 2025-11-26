Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

Україна не визнаватиме окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційного "мирного плану".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.

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Червоні лінії України на переговорах

За його словами, жодні визнання окупованих територій російськими Україна не прийме.

"Україна неодноразово говорила, що жодних змін до Конституції чи жодних фіксацій, визнання окупації не може бути. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Це саме і є та міна, якщо вона буде закладена в договорі або в будь-який інший документ, то легітимність цього документу одразу буде підірвана. Оскільки це не буде сприйнято, зокрема, власне, найважливішим суб'єктом –– українськими захисниками й захисницями. Тому, відповідно, це неможливо", - наголосив Бевз.

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Представник ОП заявив, що територіальне питання залишається найскладнішим і воно досі (перебуває - ред.) в периметрі обговорення.

Обговорення "мирного плану" зі США

Бевз пояснив, що завданням на переговорах є переконати всіх представників американської делегації, з якими українська сторона працює, в тому, що кінцевий план має призвести до стійкого миру. А чутливі питання щодо територій обговорюватимуть на рівні лідерів.

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Бевз закликав бути дуже обережними з використанням термінів "обміни територіями", чи "відхід з якихось територій", чи "поступки в питаннях територій".

"Бо це створює одразу відчуття, що Україна має віддати щось, що Росія ще не завоювала військовим шляхом. Дуже чітка позиція української делегації полягає в кількох речах, і одна з них –– те, що остаточні рішення по територіях буде приймати виключно Президент на рівні лідерів. Ніколи ніхто не був більше уповноважений там щось погоджувати саме в цьому найчутливішому питанні для українського суспільства", - пояснив він.

Мирний план США

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