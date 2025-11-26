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Новини Окуповані території Мирний план США Територіальні поступки
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Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

У Зеленського зробили заяву щодо визнання окупованих територій

Україна не визнаватиме окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційного "мирного плану".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.

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Червоні лінії України на переговорах

За його словами, жодні визнання окупованих територій російськими Україна не прийме.

"Україна неодноразово говорила, що жодних змін до Конституції чи жодних фіксацій, визнання окупації не може бути. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Це саме і є та міна, якщо вона буде закладена в договорі або в будь-який інший документ, то легітимність цього документу одразу буде підірвана. Оскільки це не буде сприйнято, зокрема, власне, найважливішим суб'єктом  –– українськими захисниками й захисницями. Тому, відповідно, це неможливо", - наголосив Бевз.

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Представник ОП заявив, що територіальне питання залишається найскладнішим і воно досі (перебуває - ред.) в периметрі обговорення.

Обговорення "мирного плану" зі США

Бевз пояснив, що завданням на переговорах є переконати всіх представників американської делегації, з якими українська сторона працює, в тому, що кінцевий план має призвести до стійкого миру. А чутливі питання щодо територій обговорюватимуть на рівні лідерів.

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Бевз закликав бути дуже обережними з використанням термінів "обміни територіями", чи "відхід з якихось територій", чи "поступки в питаннях територій".

"Бо це створює одразу відчуття, що Україна має віддати щось, що Росія ще не завоювала військовим шляхом. Дуже чітка позиція української делегації полягає в кількох речах, і одна з них –– те, що остаточні рішення по територіях буде приймати виключно Президент на рівні лідерів. Ніколи ніхто не був більше уповноважений там щось погоджувати саме в цьому найчутливішому питанні для українського суспільства", - пояснив він.

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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територіальна цілісність (324) Бевз Олександр (4) Офіс Президента (2099) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+21
Прикольно, що можна ткнути у будь-кого навколо ЗЄ пальцем і попадеш у злодія або зрадника.

От реально ж жодної порядної людини нема.
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26.11.2025 23:42 Відповісти
+17
Вообще-то это нормы Конституции, которые вы изменить не имеете никакой возможности. И еще напомню как один потужный недонаполеон предлагал разрешить менять границы Украины на референдуме.
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26.11.2025 23:22 Відповісти
+17
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26.11.2025 23:32 Відповісти
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Цікаво цей незламний Бевз є на плівках Міндіча...
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26.11.2025 23:18 Відповісти
То «двушечку» млн доларів ФРС США відправляє КабМіндіч для деркача, то заяви дивних осіб з опу??? Кого вони за дурнів рахують, оті зелупні-мародери на крові Українців!!???
Вішати цю нечисть треба, щоб не гадила проти України!!
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26.11.2025 23:26 Відповісти
Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.

Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.

Джерело: https://censor.net/ua/n3156682
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26.11.2025 23:31 Відповісти
Прикольно, що можна ткнути у будь-кого навколо ЗЄ пальцем і попадеш у злодія або зрадника.

От реально ж жодної порядної людини нема.
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26.11.2025 23:42 Відповісти
Нарешті сказали! Щось довго тягнули.
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26.11.2025 23:18 Відповісти
Сказали тільки те що вони не беруть на себе відповідальності. Гундос якщо хоче, погодить капітуляцію, але не вони. Хоча судячи з мармизи алібаби, нічого доброго нам не світить.
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26.11.2025 23:40 Відповісти
Алабаба стає схожим на вітькова. Гени в старості вилазять. Та і поволнувався
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27.11.2025 01:40 Відповісти
Дивно! Голова ОПи все погодив - Алі Баба дав добро! А тут радник щось блеє... Кому вірити?
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26.11.2025 23:20 Відповісти
Тепер діло за малим - вболтати Трампа а Трамп надавив на путлєра
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26.11.2025 23:22 Відповісти
Вообще-то это нормы Конституции, которые вы изменить не имеете никакой возможности. И еще напомню как один потужный недонаполеон предлагал разрешить менять границы Украины на референдуме.
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26.11.2025 23:22 Відповісти
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26.11.2025 23:26 Відповісти
Хосподи, ну кого тут только нет. По ночам тут бродячие коты правоведы ходят. Давайте лучше про Миндича, про очі що купували. Даже про Коломойского давайте. Но не лезьте вы в право. И не в зуб и не ногой, тоже не лезьте. Не ваше это. А дурить людей грех.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України (ст. 73) та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text Закон України «Про всеукраїнський референдум» (ст. 3) передбачають, що питання про зміну території України вирішуються винятково на https://oporaua.org/news/vybory/referendum/22787-**************-referendum-shcho-tse-navishcho-i-iak-organizuvati всеукраїнському референдумі.
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27.11.2025 01:33 Відповісти
Дьявол кроется в деталях, в Конституции именно ВСЕукраинский референдум, в 20 году его провести было невозможно от слова никак
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27.11.2025 08:57 Відповісти
Ну и, правовед вы наш диванный? Растолкуйте нам несчастным как вы собирались проводить всеукраинский референдум в Крыму и на территории ОРЛДО. А мы внимательно послушаем великого юрыста.
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27.11.2025 10:23 Відповісти
І давно таким стала ОПівська шобла імені агента Козиря?
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26.11.2025 23:24 Відповісти
Офіс це якась бутафорія - і в них шей радники є
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26.11.2025 23:25 Відповісти
ви можете хоч сто разів визнавати, чи не визнавати, в реальності русня продовжує окуповувати наші землі, а ви нічого не можете (чи не хочете) з цим зробити.
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26.11.2025 23:25 Відповісти
Україна цю війну не починала .
тому - кордони 1991 р, хутина в Гаагу, 2 трильйона репарацій з рашки на відбудову України, КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ раша має виплатити моральни і матеріальні збитки від війни , заборона раше мати армію , рашу вон із Радбезу. ( якщо я чогось забула- прошу доповнити)
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26.11.2025 23:25 Відповісти
все це, на жаль, нереально.

просто щоб повернути території, треба мати величезну кількість населення, ядерну зброю, гарний ОПК.
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26.11.2025 23:29 Відповісти
Стучите , і Вам відчинять
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27.11.2025 01:35 Відповісти
Цікаво, а скільки платять вам, "пропагандонам", за всю цю фігню, яку ви цілодобово тут пишете?
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26.11.2025 23:44 Відповісти
А вам, кацапам , цього знати не положено
Тількі кацап буде возбухати проти моїх пропозицій
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27.11.2025 01:34 Відповісти
Може годі жити пустими мріями.
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27.11.2025 00:11 Відповісти
У житті треба ставити цілі . Ось , наприклад , підприємець Шлиман відкрив Трою , тоді як професійні археологи були невдахами
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27.11.2025 01:32 Відповісти
Такі як нелох мародерити і готуватися до шашликів
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27.11.2025 07:01 Відповісти
а в чому ваша пропозиція? їсти тістечка коли немає хліба? хто не згоден той кацап?
щодо цілей загуглiть чому вони повинні бути smart і що буде в іншому випадку
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27.11.2025 10:08 Відповісти
Який цей бевз розумний - аж страшно...
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26.11.2025 23:25 Відповісти
Зато прийме фсбшну церкву і руцкий язик. "какая разніца" На плівках Міндіча це радной язик ОП Зеленського
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26.11.2025 23:25 Відповісти
ІДІОТИ!!! Та невже?
Скільки їм кричать УСІ притомні диполломати, патріоти- политики -НАЗВАТИ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ!!!

А чому не називали ? та тому, що гроші треба було відмивати, їздивши по закордонам ублюдку ЄРМАКУ, своїми конференціями миру , поки у той час СМОРТЯЩІЙ МІНДІЧ качав й качав їх - не усі ж переводити Деркачу!
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26.11.2025 23:28 Відповісти
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26.11.2025 23:32 Відповісти
Двушка на москву???
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27.11.2025 09:59 Відповісти
Молодец Володя! Отбрасывай план который путин в пижаме писал в подвалах кремля и потом дал трампу на реализацию. Придерживайся плана Европы и мы победим тогда болотных тварей!
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26.11.2025 23:31 Відповісти
Все территории вписаны в Конституцию Украины. Если президент подпишет сдать их, то во первых - это гос измена, а во вторых он не имеет таких полномочий без все Украинского референдума. Так что выкусите все во всем мире!
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26.11.2025 23:31 Відповісти
Ви мабуть забули, що "Конституція на паузі"... Коли їм вигідно, то всі вони забувають про існування Конституції, а коли потрібно, то виявляється, що потрібно "дотримуватись Конституції"... Головне, щоб не втратити свою владу.
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26.11.2025 23:49 Відповісти
хай спробують, i будуть на гiльцi гойдатись.
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27.11.2025 00:17 Відповісти
Так Крим де юре наш а де факто вже 11 років кацапський, так і тут буде .
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26.11.2025 23:33 Відповісти
Вже вісімдесят років пройшло як кацапи захопили японські південні Курильські острови і не збираються їх віддавати. До цього часу у московитів з японцями не має мирного договору за підсумками другої світової війни.
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27.11.2025 00:01 Відповісти
Важливо те що підпишуть а не те що скажуть на марахвоні-Баранофоні.
І те що скажуть військам - чи скорочуйтесь, чи відводьте "за буферну лінію" чи щє шосб
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27.11.2025 01:20 Відповісти
Підсумую.....територію можна віддати ворогу ,але юридично не буде визнаною.
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27.11.2025 02:47 Відповісти
Оце рубанув. Північний Кіпр вже 40 років ніхто не визнає крім Туреччини і шо?
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27.11.2025 03:35 Відповісти
Скільки ви ще підараси своїми червоними лініями вбїте людей
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27.11.2025 06:42 Відповісти
жОПа
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27.11.2025 06:54 Відповісти
По факту територія України сьогодні поділена на зони окупації між союзниками, приблизно, як Німеччина після WW2. Одна зона окупована кацапнею, і вона постійно, хоч і повільно збільшується, друга окупована етнічною бандою, міндичами, союзниками і спільниками московії. І зараз йде боротьба між союзниками тільки за розміри зон окупації, під інформаційний супровід дебілофону разом з подоляківськими підоблогерами та під оплески дебільної юрби фанатів торчка.
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27.11.2025 07:49 Відповісти
Це якийсь піздець,якісь зами завгоспа країною керують
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27.11.2025 08:23 Відповісти
З Лубянки прийшла директива зірвати перемовини, думали Трамп це зробить, не зробив
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27.11.2025 08:33 Відповісти
Що таке радник---пустий базіка А ми обговорюємо його вислів.
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27.11.2025 08:41 Відповісти
так людей все менше ставати буде . нащо надієтеся
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27.11.2025 09:16 Відповісти
Референдум з поіменним голосуванням- хто за незламність кордонів 91 і каву в Криму - автомат в руки і на фронт
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27.11.2025 09:30 Відповісти
В.Портніков -- https://www.youtube.com/shorts/jC0zjxuVcx0 Цей план вдарить не по нам

"Цей план мав би стати для нас величезною проблемою. А став він величезною проблемою для Дональда Трампа і для усієї гопкомпанії, яка готувала цей документ і фактично Трампа підставила. Тому що... Ну не можна весь час поводитись в політиці як дилетанти. Це завжди дається взнаки. І це не тільки про Сполучені штати... Дилетантизм -- це не розуміти, чому в країні потрібен уряд національної згоди, національного порятунку і чому відсутність такого уряду прямо сприяє можливості поразки країни і її зникненню... "
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27.11.2025 11:38 Відповісти
Ну в що? Додікі будуть далі намагатися вкрасти якомога більше, бо якщо ФСБшну гниду не поперли, а послали на новий договорняк, що їм боятися? Будуть і надалі киздіти.
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27.11.2025 11:56 Відповісти
Ковбой Джо завжди слухав свій Внутрішній Голос.Одного разу він скаче по преріі і бачить величезного медведя грізлі що спав просто на дорозі.Підійди до нього і копни його в задницю - порадив Джо його Внутрішній Голос.Останнє,що почув Джо в своєму житті від Внутрішнього Голосу - нам пі...дєц...
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27.11.2025 13:07 Відповісти
 
 