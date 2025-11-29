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Пограничная бригада "Гарт" уничтожила две пушки и САУ "Акация" оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов пограничной бригады "Гарт" нанесли удары по вражеским укрытиям и технике оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точным попаданием ударных беспилотников уничтожены две пушки и одна 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".
В частности, также поражены:
- 4 антенны
- 2 укрытия
- 1 автомобиль
Кадры боевой работы Сил обороны обнародованы на официальном телеграм-канале ГПСУ.
Также сообщалось, что пограничники бригады "Гарт" уничтожили 5 единиц техники и 2 антенны врага.
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Bad Robot
показать весь комментарий29.11.2025 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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