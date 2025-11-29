Пограничная бригада "Гарт" уничтожила две пушки и САУ "Акация" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов пограничной бригады "Гарт" нанесли удары по вражеским укрытиям и технике оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точным попаданием ударных беспилотников уничтожены две пушки и одна 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".

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В частности, также поражены:

4 антенны

2 укрытия

1 автомобиль

Кадры боевой работы Сил обороны обнародованы на официальном телеграм-канале ГПСУ.

Также сообщалось, что пограничники бригады "Гарт" уничтожили 5 единиц техники и 2 антенны врага.

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