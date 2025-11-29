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Прикордонна бригада "Гарт" знищила дві гармати та САУ "Акація" окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонної бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих укриттях та техніці окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точним влучанням ударних безпілотників знищено дві гармати та одну 152-мм самохідну артилерійську установку "Акація".
Зокрема також уражено:
- 4 антени
- 2 укриття
- 1 автівка
Кадри бойової роботи Сил оборони оприлюднено на офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
Також повідомлялося, що прикордонники бригади "Гарт" знищили 5 одиниць техніки та 2 антени ворога.
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Bad Robot
показати весь коментар29.11.2025 12:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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