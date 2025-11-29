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Прикордонна бригада "Гарт" знищила дві гармати та САУ "Акація" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонної бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих укриттях та техніці окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точним влучанням ударних безпілотників знищено дві гармати та одну 152-мм самохідну артилерійську установку "Акація".

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Зокрема також уражено:

  • 4 антени
  • 2 укриття
  • 1 автівка

Кадри бойової роботи Сил оборони оприлюднено на офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

Також повідомлялося, що прикордонники бригади "Гарт" знищили 5 одиниць техніки та 2 антени ворога.

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армія рф (21263) ДПСУ Держприкордонслужба (6757) прикордонники (1254) знищення (10335) дрони (8420)
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29.11.2025 12:27 Відповісти
 
 