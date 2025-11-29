Прикордонна бригада "Гарт" знищила дві гармати та САУ "Акація" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонної бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих укриттях та техніці окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точним влучанням ударних безпілотників знищено дві гармати та одну 152-мм самохідну артилерійську установку "Акація".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема також уражено:

4 антени

2 укриття

1 автівка

Кадри бойової роботи Сил оборони оприлюднено на офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

Також повідомлялося, що прикордонники бригади "Гарт" знищили 5 одиниць техніки та 2 антени ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон "підсмажив рашиста до хрусткої скоринки". ВIДЕО