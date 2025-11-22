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Прикордонники бригади "Гарт" знищили 5 одиниць техніки та 2 антени ворога. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" уразили низку ворожих цілей окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок влучних ударів оператори дронів знищили:
- 1 танк
- 1 міномет
- 1 екскаватор
- 1 УАЗ "Буханка"
- 1 автомобіль
- 2 замасковані антени
Відео своєї роботи військові оприлюднили у соцмережах.
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