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Прикордонники бригади "Гарт" знищили 5 одиниць техніки та 2 антени ворога. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" уразили низку ворожих цілей окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок влучних ударів оператори дронів знищили:

  • 1 танк
  • 1 міномет
  • 1 екскаватор
  • 1 УАЗ "Буханка"
  • 1 автомобіль
  • 2 замасковані антени

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Відео своєї роботи військові оприлюднили у соцмережах.

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армія рф (21189) ДПСУ Держприкордонслужба (6743) прикордонники (1250) знищення (10284) дрони (8345)
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