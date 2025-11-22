УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
3 310 5

Оператори дронів "Птахи Мадяра" ліквідували 44 окупанти. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" відпрацювали ударними безпілотниками по окупантах на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спецоперації бійці ліквідували 44 російських піхотинців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На одному з кадрів видно, як один із загарбників махав зброєю та намагався відбитися від українських дронів, не здійснивши жодного пострілу.

Також військові повідомили, що за 21 день листопада знищили вже понад 6000 загарбників та уразили 17 039 ворожих цілей.

До слова, раніше повідомлялося, що дрон "Птахів Мадяра" влучив окупанту в голову: вивалилися очі та відкрився рот.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 118-ї ОМБр знищили бронемашину та 3 російських десантників на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) Донецька область (11274) дрони (8345) Покровськ (1344) Покровський район (1774) 414 Птахи Мадяра (199)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чого тут натуралістичні подробиці "вивалилися очі та відкрився рот"?
Влучив в голову та й годі.
Достатньо відео...
показати весь коментар
22.11.2025 15:05 Відповісти
Бо мізки були відсутні.
показати весь коментар
22.11.2025 19:00 Відповісти
Наші Воїни - Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
22.11.2025 15:53 Відповісти
на 22 секунді - Брежнев???
показати весь коментар
22.11.2025 17:50 Відповісти
добре хлопці набили москаляк, але їх орда нескінченна, тому треба працювати ще більше над зменшенням цієї популяції орків..
показати весь коментар
22.11.2025 19:00 Відповісти
 
 