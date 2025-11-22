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Оператори дронів "Птахи Мадяра" ліквідували 44 окупанти. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" відпрацювали ударними безпілотниками по окупантах на Покровському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спецоперації бійці ліквідували 44 російських піхотинців.
На одному з кадрів видно, як один із загарбників махав зброєю та намагався відбитися від українських дронів, не здійснивши жодного пострілу.
Також військові повідомили, що за 21 день листопада знищили вже понад 6000 загарбників та уразили 17 039 ворожих цілей.
До слова, раніше повідомлялося, що дрон "Птахів Мадяра" влучив окупанту в голову: вивалилися очі та відкрився рот.
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Влучив в голову та й годі.
Достатньо відео...