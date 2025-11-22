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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Операторы дронов "Птахи Мадяра" ликвидировали 44 оккупанта. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" отработали ударными беспилотниками по оккупантам на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спецоперации бойцы ликвидировали 44 российских пехотинца.

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На одном из кадров видно, как один из захватчиков махал оружием и пытался отбиться от украинских дронов, не совершив ни одного выстрела.

Также военные сообщили, что за 21 день ноября уничтожили уже более 6000 захватчиков и поразили 17 039 вражеских целей.

К слову, ранее сообщалось, что дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: выпали глаза и открылся рот.

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Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) дроны (7284) Покровск (1310) Покровский район (1760) 414 Птахи Мадяра (198)
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До чого тут натуралістичні подробиці "вивалилися очі та відкрився рот"?
Влучив в голову та й годі.
Достатньо відео...
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22.11.2025 15:05 Ответить
Бо мізки були відсутні.
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22.11.2025 19:00 Ответить
Наші Воїни - Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.11.2025 15:53 Ответить
на 22 секунді - Брежнев???
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22.11.2025 17:50 Ответить
добре хлопці набили москаляк, але їх орда нескінченна, тому треба працювати ще більше над зменшенням цієї популяції орків..
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22.11.2025 19:00 Ответить
 
 