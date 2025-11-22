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Операторы дронов "Птахи Мадяра" ликвидировали 44 оккупанта. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" отработали ударными беспилотниками по оккупантам на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спецоперации бойцы ликвидировали 44 российских пехотинца.
На одном из кадров видно, как один из захватчиков махал оружием и пытался отбиться от украинских дронов, не совершив ни одного выстрела.
Также военные сообщили, что за 21 день ноября уничтожили уже более 6000 захватчиков и поразили 17 039 вражеских целей.
К слову, ранее сообщалось, что дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: выпали глаза и открылся рот.
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Влучив в голову та й годі.
Достатньо відео...