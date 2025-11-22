Операторы дронов "Птахи Мадяра" ликвидировали 44 оккупанта. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" отработали ударными беспилотниками по оккупантам на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время спецоперации бойцы ликвидировали 44 российских пехотинца.

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На одном из кадров видно, как один из захватчиков махал оружием и пытался отбиться от украинских дронов, не совершив ни одного выстрела.

Также военные сообщили, что за 21 день ноября уничтожили уже более 6000 захватчиков и поразили 17 039 вражеских целей.

К слову, ранее сообщалось, что дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: выпали глаза и открылся рот.

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