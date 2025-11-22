1 195 0
Пограничники бригады "Гарт" уничтожили 5 единиц техники и 2 антенны врага. ВИДЕО
Пограничники подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" поразили ряд вражеских целей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов операторы дронов уничтожили:
- 1 танк
- 1 миномет
- 1 экскаватор
- 1 УАЗ "Буханка"
- 1 автомобиль
- 2 замаскированные антенны
Видео своей работы военные обнародовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль