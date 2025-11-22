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Пограничники бригады "Гарт" уничтожили 5 единиц техники и 2 антенны врага. ВИДЕО

Пограничники подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" поразили ряд вражеских целей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов операторы дронов уничтожили:

  • 1 танк
  • 1 миномет
  • 1 экскаватор
  • 1 УАЗ "Буханка"
  • 1 автомобиль
  • 2 замаскированные антенны

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Видео своей работы военные обнародовали в соцсетях.

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