Український дрон "підсмажив рашиста до хрусткої скоринки". ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" відпрацювали ударним безпілотником по окупанту в смузі своєї відповідальності та ліквідували його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як рашист ховався в лісосмузі та внаслідок точного влучання дроном був "підсмажений до хрумкої скоринки".

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Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

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