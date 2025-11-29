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Український дрон "підсмажив рашиста до хрусткої скоринки". ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" відпрацювали ударним безпілотником по окупанту в смузі своєї відповідальності та ліквідували його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як рашист ховався в лісосмузі та внаслідок точного влучання дроном був "підсмажений до хрумкої скоринки".
Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
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У нас в усіх є телефони, планшети та ноутбуки. Я ще в 22-му бігав з ноутом в лісок до бліндажа ротного на єдиний тоді старлінк ))
"реальні бійці" - так вони в тік-тоці сидять вічно, їм не цікаво. Кому нецікаво, а кому й цікаво. Як мені, наприклад.
Короче, друже. По темі щось буде? Чи просто попиз**ти?
Можеш ще накинути шось типу "та нема там чмонь, там серйозний воріг, надоїли вже з тими чмонями!!!". Не важливо, що ніхто з цивільних вже з літа 2023 не говорить про чмонь, треба раз в тиждень вилізти експерту і посварити людей, що "немає чмонь". Не чмоні, ВСІ В КУРСІ.
чи став ним по..?
а може якийсь латинос..був