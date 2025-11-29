Украинский дрон "поджарил рашиста до хрустящей корочки". ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві Леви" отработали ударным беспилотником по оккупанту в зоне своей ответственности и ликвидировали его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как рашист прятался в лесополосе и в результате точного попадания дрона был "поджарен до хрустящей корочки".

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Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

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