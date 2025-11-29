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Украинский дрон "поджарил рашиста до хрустящей корочки". ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві Леви" отработали ударным беспилотником по оккупанту в зоне своей ответственности и ликвидировали его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как рашист прятался в лесополосе и в результате точного попадания дрона был "поджарен до хрустящей корочки".

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Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Притворялся черепахой - не помогло, ликвидация оккупанта FPV-дроном. ВИДЕО

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армия РФ (23045) уничтожение (10017) дроны (7351) 63 ОМБр (166)
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В кого перевага в дронах, надто на оптоволокні?
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29.11.2025 10:54 Ответить
От якраз так як ти пишуть "воїни БМЗ". Типу "Ви тилові цивільні миші, тут сморід трупний'. Я на нулі всю дорогу був, і я не чув, щоб хтось із моїх бійців із журналістами чи просто цивільними в інтернетах воював. Реальні бійці на це уваги не звернуть, а музичку самі вояки накладають. Так що не бийся тут в груди, навіть якщо ти справжній боєць з нуля, не забувай, що в Україні таких вже сотні тисяч як списаних, так і діючих.
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29.11.2025 12:00 Ответить
А шо я не так написав? І до чого це " Реальні бійці на це уваги не звернуть" ?
У нас в усіх є телефони, планшети та ноутбуки. Я ще в 22-му бігав з ноутом в лісок до бліндажа ротного на єдиний тоді старлінк ))
"реальні бійці" - так вони в тік-тоці сидять вічно, їм не цікаво. Кому нецікаво, а кому й цікаво. Як мені, наприклад.
Короче, друже. По темі щось буде? Чи просто попиз**ти?
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29.11.2025 12:10 Ответить
Попиз**ти то про тебе, друже. По темі, якщо ти не догнав: не треба виписувати тут догани, хто на що має право, а хто не має, бо, 1) навіть 8-річні діти в Україні знають, що фронт - пекло на Землі, 2) дуже багато людей пройшло фронт і самі це відчули.
Можеш ще накинути шось типу "та нема там чмонь, там серйозний воріг, надоїли вже з тими чмонями!!!". Не важливо, що ніхто з цивільних вже з літа 2023 не говорить про чмонь, треба раз в тиждень вилізти експерту і посварити людей, що "немає чмонь". Не чмоні, ВСІ В КУРСІ.
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29.11.2025 12:30 Ответить
він був не*гр до,
чи став ним по..?
а може якийсь латинос..був
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29.11.2025 12:33 Ответить
Дивлюся - він чорний ще до смаження, був... Рідні пальми не дочекаються свого безхвостого сина...
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29.11.2025 13:18 Ответить
 
 