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Притворялся черепахой - не помогло, ликвидация оккупанта FPV-дроном. ВИДЕО
Российский оккупант "отбился от стаи" и пытался притвориться черепахой, чтобы укрыться от удара украинского FPV-дрона.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС, информирует Цензор.НЕТ.
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Грицько Злий
показать весь комментарий28.11.2025 21:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Jim Hawkins #551630
показать весь комментарий28.11.2025 21:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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Gordon Shamwej
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Валерий Савенко #582493
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Вася Петров #571776
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