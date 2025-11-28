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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Притворялся черепахой - не помогло, ликвидация оккупанта FPV-дроном. ВИДЕО

Российский оккупант "отбился от стаи" и пытался притвориться черепахой, чтобы укрыться от удара украинского FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС, информирует Цензор.НЕТ.

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Смотрите: Дрон "ампутировал" оккупанту ноги по самый зад. ВИДЕО 18+

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дроны (7339) 414 Птахи Мадяра (201)
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28.11.2025 21:07 Ответить
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28.11.2025 21:27 Ответить
очко в точка
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28.11.2025 21:46 Ответить
" И никто не узнает, где могилка моя..." (с)
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