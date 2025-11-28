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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Прикидався черепахою - не допомогло, ліквідація окупанта FPV-дроном. ВIДЕО

Російський окупант "відбився від стаї" та намагався удавати черепаху, аби сховатися від удару українського FPV-дрона.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС, інформує Цензор.НЕТ.

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дрони (8405) 414 Птахи Мадяра (202)
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28.11.2025 21:07 Відповісти
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28.11.2025 21:27 Відповісти
очко в точка
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28.11.2025 21:46 Відповісти
" И никто не узнает, где могилка моя..." (с)
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28.11.2025 22:32 Відповісти
"И куда девался мой воздушный шарик?" (с) Пятачок.
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01.12.2025 10:29 Відповісти
 
 