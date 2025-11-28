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Прикидався черепахою - не допомогло, ліквідація окупанта FPV-дроном. ВIДЕО
Російський окупант "відбився від стаї" та намагався удавати черепаху, аби сховатися від удару українського FPV-дрона.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС, інформує Цензор.НЕТ.
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Грицько Злий
показати весь коментар28.11.2025 21:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Jim Hawkins #551630
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