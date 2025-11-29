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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои у приграничья Сумщины Бои на Сумщине
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Дроны 80-й бригады ликвидировали рашистов, которые хотели добраться до позиций Сил обороны на Сумщине. ВИДЕО

В Сумской области зенитчики-операторы ударных дронов 80-й Галицкой бригады ликвидировали несколько групп оккупантов, двигавшихся в сторону украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группы рашистов численностью около 15 человек ночью пересекли границу и пытались пройти к позициям Сил обороны, но были уничтожены FPV-дронами.

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"Враг думал, что ночью его не заметят, но ошибся и был ликвидирован", - комментируют бойцы под обнародованным видео.

К слову, дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники.

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Автор: 

армия РФ (23045) Сумская область (4224) уничтожение (10017) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (164) дроны (7351)
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Але пірамідки і путанку вони все ж таки якось посунули !
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29.11.2025 14:31 Ответить
С шо тебе дивує? Це ж не є якась чарівна перешкода! Такі речі створені лише для уповільнення руху противника і це спрацювало.
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29.11.2025 21:39 Ответить
Спробуй перамідки посунути - непомітно !
Здивувало що не помітили як вони їх посунули і як путанку різали - повинні були вдарити вже тоді
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29.11.2025 22:06 Ответить
Молодці
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29.11.2025 14:32 Ответить
у хлопців є надхнення))дуже гарно!
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29.11.2025 20:41 Ответить
 
 