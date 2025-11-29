Дроны 80-й бригады ликвидировали рашистов, которые хотели добраться до позиций Сил обороны на Сумщине. ВИДЕО

В Сумской области зенитчики-операторы ударных дронов 80-й Галицкой бригады ликвидировали несколько групп оккупантов, двигавшихся в сторону украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группы рашистов численностью около 15 человек ночью пересекли границу и пытались пройти к позициям Сил обороны, но были уничтожены FPV-дронами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг думал, что ночью его не заметят, но ошибся и был ликвидирован", - комментируют бойцы под обнародованным видео.

К слову, дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО