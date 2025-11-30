УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12900 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
5 352 10

"Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 2 окупантів під час обльоту території своїми БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських штурмовиків намагалися вибратися з протитанкового рову.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Українські дронарі підлетіли до одного з військових РФ та влучили йому в спину.

У результаті удару від хвилі вибуху вже мертвого окупанта у вогні закинуло назад у протитанковий рів.

Інший рашист був ліквідований одразу наступним ударом.

На кадрах видно, що місцевість всіяна тілами військових РФ після запеклого бою з Силами оборони.

Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) дрони (8429) Сили безпілотних систем (528) 414 Птахи Мадяра (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"Птахам Мадяра"черговий респект,не зупиняйтесь-дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
30.11.2025 10:05 Відповісти
+10
Оцінка:
10. 10 10.5 10
0.5 бала додано до 10 за феєричне приземлення після сальто-мартелє
показати весь коментар
30.11.2025 10:06 Відповісти
+9
Ще було б добре вкинути в рів колючий дріт. Щоб орки там як мухи запутувалися і там же подихали
показати весь коментар
30.11.2025 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Птахам Мадяра"черговий респект,не зупиняйтесь-дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
30.11.2025 10:05 Відповісти
Оцінка:
10. 10 10.5 10
0.5 бала додано до 10 за феєричне приземлення після сальто-мартелє
показати весь коментар
30.11.2025 10:06 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть оркам та їх халуям, - помічникам ригоАНАЛЬНИМ!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
30.11.2025 10:09 Відповісти
Каска у нього як " діди ваєвалі"
показати весь коментар
30.11.2025 10:29 Відповісти
Тютіна з мізуліною!! купували!!
показати весь коментар
30.11.2025 14:50 Відповісти
Як показала практика, протитанкові рови це серйозна перешкода для орків. Погано що ми ще з 2014 року не перекопали такими ровами всі дороги які ведуть на Сосію і **********
показати весь коментар
30.11.2025 11:43 Відповісти
Ще було б добре вкинути в рів колючий дріт. Щоб орки там як мухи запутувалися і там же подихали
показати весь коментар
30.11.2025 12:09 Відповісти
Просмажка цих двох під@рів схожа на усунення невеличкої статистичної помилки на тлі безлічі кацапських трупешників навколо. Хай не збідніє благодатна рука ЗСУ!
показати весь коментар
30.11.2025 12:12 Відповісти
Марно з могили вилазив.
показати весь коментар
30.11.2025 15:51 Відповісти
Вот кому нужно донатить!
показати весь коментар
01.12.2025 02:01 Відповісти
 
 