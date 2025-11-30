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"Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 2 окупантів під час обльоту території своїми БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських штурмовиків намагалися вибратися з протитанкового рову.
Українські дронарі підлетіли до одного з військових РФ та влучили йому в спину.
У результаті удару від хвилі вибуху вже мертвого окупанта у вогні закинуло назад у протитанковий рів.
Інший рашист був ліквідований одразу наступним ударом.
На кадрах видно, що місцевість всіяна тілами військових РФ після запеклого бою з Силами оборони.
Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.11.2025 10:05 Відповісти Посилання
+10 Luk Viktor
показати весь коментар30.11.2025 10:06 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар30.11.2025 12:09 Відповісти Посилання
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