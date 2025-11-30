"Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 2 окупантів під час обльоту території своїми БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє російських штурмовиків намагалися вибратися з протитанкового рову.

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Українські дронарі підлетіли до одного з військових РФ та влучили йому в спину.

У результаті удару від хвилі вибуху вже мертвого окупанта у вогні закинуло назад у протитанковий рів.

Інший рашист був ліквідований одразу наступним ударом.

На кадрах видно, що місцевість всіяна тілами військових РФ після запеклого бою з Силами оборони.

Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.

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