Ночная охота дронов "Азова": ликвидация оккупанта, который пытался скрыться. ВИДЕО

Операторы дронов 6-го батальона 12-й бригады "Азов" показали кадры уничтожения оккупанта на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники во время ночной охоты ликвидировали рашиста, который пытался спрятаться от ударных беспилотников в здании.

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Ранее сообщалось, что Силы обороны взяли в плен 21 российского военного в Донецкой области, - "Азов".

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