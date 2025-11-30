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Ночная охота дронов "Азова": ликвидация оккупанта, который пытался скрыться. ВИДЕО
Операторы дронов 6-го батальона 12-й бригады "Азов" показали кадры уничтожения оккупанта на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники во время ночной охоты ликвидировали рашиста, который пытался спрятаться от ударных беспилотников в здании.
Ранее сообщалось, что Силы обороны взяли в плен 21 российского военного в Донецкой области, - "Азов".
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