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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої у Вовчанську Ліквідація російських окупантів
15 061 21

Російський "прапороносець" із відірваними ногами: бійці 57-ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО 18+

Бійці 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ "Вовкодави" оприлюднили відео своєї бойової роботи на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів спочатку знищили прапор РФ на будівлі, а далі завдавати удару по російському "прапороносцю", який намагався сховатися в лісосмузі та був ліквідований.

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В наслідку ураження рашисту відірвало обидві ноги та викрутило їх в різні сторони.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також повідомлялося, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання дронів "Азову": ліквідація окупанта, який намагався сховатися. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) 57 окрема мотопіхотна бригада (128) дрони (8429) Вовчанськ (557) Харківська область (2831) Чугуївський район (402)
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Топ коментарі
+12
Ганчірконосець
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30.11.2025 13:39 Відповісти
+11
Єгорову і Кантарії, повезло більше... І прапор поставили, і живі залишилися, і надбавку до пенсії отримали... Правда, "везуха" закінчилася на старість - Єгоров помер від пияцтва, а Кантарія, під старість, став біженцем: будучи грузином, мав необережність поселиться в Абхазії. Закінчив дні в якійсь "однушці", на окраїні Москви...
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30.11.2025 13:30 Відповісти
+8
А тримав би в рукпх члєн демь на кацапії за бєрьозкою - був би живий.
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30.11.2025 13:23 Відповісти
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А тримав би в рукпх члєн демь на кацапії за бєрьозкою - був би живий.
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30.11.2025 13:23 Відповісти
Не стоять ему в очереди за боярышником...
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30.11.2025 13:28 Відповісти
Єгорову і Кантарії, повезло більше... І прапор поставили, і живі залишилися, і надбавку до пенсії отримали... Правда, "везуха" закінчилася на старість - Єгоров помер від пияцтва, а Кантарія, під старість, став біженцем: будучи грузином, мав необережність поселиться в Абхазії. Закінчив дні в якійсь "однушці", на окраїні Москви...
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30.11.2025 13:30 Відповісти
А про Береста пам'ятаєте?

А перший був Щербина. Українець.
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30.11.2025 13:38 Відповісти
Та знаю... Я ж просто "провів аналогію"...
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30.11.2025 13:46 Відповісти
Повзучий гад!
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30.11.2025 13:31 Відповісти
Лізуть як зомбі
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30.11.2025 13:33 Відповісти
московити є і завжди були зомбі
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30.11.2025 13:40 Відповісти
Ганчірконосець
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30.11.2025 13:39 Відповісти
То він так хотів показать, де буряки посадить, коли воно їхнє буде. Одна нога на ліво, друга направо. Можна стежку вже топтать. Межа.
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30.11.2025 13:57 Відповісти
А нашо добивали?дронів дохєра від преза?(((
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30.11.2025 13:58 Відповісти
Так це ж дрони,за ваші особисті донати,швейцарські..ви шо не знали ?
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30.11.2025 16:20 Відповісти
І за мої також(((
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30.11.2025 17:15 Відповісти
это гуманизм... излишний
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30.11.2025 19:17 Відповісти
ТряпканосіцЪ, ***** !!!
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30.11.2025 14:03 Відповісти
І засунути ту ганяірку підару в сраку разом з держаком
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30.11.2025 14:03 Відповісти
О, одна "нога", хай і дерев'яна, вже є. Можна стрибати далі
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01.12.2025 01:21 Відповісти
АднА нАгА там, а другая гдьЄ?
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30.11.2025 14:24 Відповісти
І залишились лежати на землі дві ганчірки.
Одна з них - цвітАста.
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30.11.2025 14:45 Відповісти
переносчик рускава мира
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30.11.2025 20:40 Відповісти
 
 