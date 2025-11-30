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Російський "прапороносець" із відірваними ногами: бійці 57-ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО 18+
Бійці 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ "Вовкодави" оприлюднили відео своєї бойової роботи на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів спочатку знищили прапор РФ на будівлі, а далі завдавати удару по російському "прапороносцю", який намагався сховатися в лісосмузі та був ліквідований.
В наслідку ураження рашисту відірвало обидві ноги та викрутило їх в різні сторони.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Також повідомлялося, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом.
Топ коментарі
+12 Ukraine Press
показати весь коментар30.11.2025 13:39 Відповісти Посилання
+11 Яр Холодний
показати весь коментар30.11.2025 13:30 Відповісти Посилання
+8 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.11.2025 13:23 Відповісти Посилання
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А перший був Щербина. Українець.
Одна з них - цвітАста.