Російський "прапороносець" із відірваними ногами: бійці 57-ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО 18+

Бійці 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ "Вовкодави" оприлюднили відео своєї бойової роботи на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів спочатку знищили прапор РФ на будівлі, а далі завдавати удару по російському "прапороносцю", який намагався сховатися в лісосмузі та був ліквідований.

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В наслідку ураження рашисту відірвало обидві ноги та викрутило їх в різні сторони.

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Також повідомлялося, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом.

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