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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом. ВIДЕО

29 листопада 2025 року на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області пролунало два вибухи ― внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російські загарбники із так званого підрозділу "ахмат" зазнали втрат.

Про це йдеться в повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.

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Партизани виявили схему продажу краденого пального

Українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із краденим пальним ― соляркою барижили в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Також читайте: Викрито та знищено мережу терміналів захищеного спецзв’язку військових РФ уздовж лінії фронту, - ГУР. МАПА

Два точкові підриви в момент скупчення окупантів

Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге.

У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались "хапуги" з окупаційного підрозділу "ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.

Читайте також: Росія створює прикордонний пост у захопленому порту Бердянська для вивезення українських ресурсів, - ЦНС

"ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!", - ідеться в повідомленні

Автор: 

Бердянськ (462) Запорізька область (4968) ГУР (891) Бердянський район (32)
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Топ коментарі
+10
Приїдь з "Хранції", і покажи, як краще... (Вокзали не переплутай - тобі від"їжджать з "Киевскава вакзала"...).
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30.11.2025 10:43 Відповісти
+9
Різниця є... І велика... У мене, з 2016-го, протезована, у госпіталі, нога... А у тебе - протезований та модернізований, на "Лахті", язик...
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30.11.2025 11:06 Відповісти
+7
А навіщо вбивати тих, хто обкрадає кацапську армію? Умовний кацапський танк менше проїде по українській землі, якщо з баку соляра злита...
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30.11.2025 11:16 Відповісти
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Приїдь з "Хранції", і покажи, як краще... (Вокзали не переплутай - тобі від"їжджать з "Киевскава вакзала"...).
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30.11.2025 10:43 Відповісти
Різниця є... І велика... У мене, з 2016-го, протезована, у госпіталі, нога... А у тебе - протезований та модернізований, на "Лахті", язик...
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30.11.2025 11:06 Відповісти
А для тебе? Сидиш під іноземним прапорцем, і навчаєш українців, як їм Україну захищать...
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30.11.2025 11:27 Відповісти
Тш як рас твоя прооперована ср@ка після ахмат-чай, на погоду не ниє?
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30.11.2025 11:29 Відповісти
У нього язик "стертий до білої кісточки"... Їм же іде доплата, "за знание хахляцкава языка...", йде так що "лапатай деньгу гребёт"....
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30.11.2025 11:55 Відповісти
Підрив за 15 метрів від скупчення?
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30.11.2025 10:39 Відповісти
"Два в одному" - і збитки спричинили ворогу, і роботу, за ФСБ, зробили - покарали "негадяев, дискредитирующих СВО и рассийскую армию"...
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30.11.2025 10:40 Відповісти
Я щось не помітив ні уражених авто, ні кідарів підірваних?
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30.11.2025 10:44 Відповісти
Можливо, СВП був осколочним... Особливо другий... Таке враження, що вибух був "направленої дії"... Таке буває, коли трубу заглушують з одного боку, начиняють вибухівкою та вражаючими елементами. Їх політ невидимий...
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30.11.2025 10:51 Відповісти
ти теж,відео не працює
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30.11.2025 11:09 Відповісти
ЩО, "ти теж"?
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30.11.2025 11:25 Відповісти
Згоден, у випадку коли б було видно евакуацію дохлих кідарів, а там димова шашка, 2 рази й все.
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30.11.2025 15:40 Відповісти
А я взагалі нічого не помітив. Відео не відкривається
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30.11.2025 11:01 Відповісти
ага
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30.11.2025 11:06 Відповісти
саша звиздун
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30.11.2025 11:08 Відповісти
Відео шляпа навіть не залили а новину подають
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30.11.2025 11:11 Відповісти
Сайт новин номер один в Україні ...
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30.11.2025 11:14 Відповісти
Яка купа икспердунів набігли, щоб теліпати своєю єрундою, перед Людьми!?!? «Незламні» від дєрьмака??
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30.11.2025 11:15 Відповісти
А навіщо вбивати тих, хто обкрадає кацапську армію? Умовний кацапський танк менше проїде по українській землі, якщо з баку соляра злита...
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30.11.2025 11:16 Відповісти
https://t.me/DIUkraine/7393 працююче Відео
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30.11.2025 11:25 Відповісти
Це щось більше подібне до 90
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30.11.2025 11:28 Відповісти
Санкції
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30.11.2025 11:32 Відповісти
Взагалі-то ФБК в Росії переймається корупцією. І тут їм треба допомогати...
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30.11.2025 11:38 Відповісти
відео не відкривається
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30.11.2025 13:52 Відповісти
 
 