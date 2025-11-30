ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом. ВIДЕО
29 листопада 2025 року на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області пролунало два вибухи ― внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російські загарбники із так званого підрозділу "ахмат" зазнали втрат.
Про це йдеться в повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Партизани виявили схему продажу краденого пального
Українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із краденим пальним ― соляркою барижили в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.
Два точкові підриви в момент скупчення окупантів
Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.
Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге.
У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались "хапуги" з окупаційного підрозділу "ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.
"ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!", - ідеться в повідомленні
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